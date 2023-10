MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding iværksætter salg af internationale aktiviteter – forventninger justeres

MT Højgaard Holding indledte i juni 2023 en strategisk proces for den tabsgivende forretningsenhed MT Højgaard International (selskabsmeddelelse nr. 9/2023). Som led i processen har bestyrelsen vurderet potentiale og risici i de internationale aktiviteter, og efter salget af ejerandelen i det portugisiske Seth (selskabsmeddelelse nr. 13/2023) har bestyrelsen i dag besluttet at sælge de sidste udenlandske aktiviteter i Nordatlanten og dermed afvikle forretningsenheden. Ledelsesansvaret for aktiviteterne i Grønland er allerede overført til MT Højgaard Danmark, og optimeringen af aktiviteterne i Nordatlanten pågår med øget vægt på de veldrevne teknik- og serviceaktiviteter, suppleret af enkelte, nøje udvalgte byggeaktiviteter. MT Højgaard Holding vil herefter fokusere på sin velindtjenende, danske forretning.

Som følge af beslutningen om at sælge de udenlandske aktiviteter reklassificeres MT Højgaard International fra dags dato til ophørende aktivitet i overensstemmelse med IFRS 5. Forretningsenheden vil i årsrapporten for 2023 blive præsenteret som ”aktiver bestemt for salg”, mens MT Højgaard Internationals resultat vil blive rapporteret som ”resultat af ophørende aktiviteter”. Derfor ændres koncernens forventninger til 2023.

Omsætningen ventes at blive 9,5-10 mia. kr. (tidligere: i niveauet 10 mia. kr.), og driftsresultatet før særlige poster ventes at udgøre i niveauet 400 mio. kr. (tidligere 200-225 mio. kr. før særlige poster og eventuelle værdireguleringer). Justeringerne skyldes, at MT Højgaard International ikke længere påvirker koncernens omsætning og driftsresultat. Den danske forretning med forretningsenhederne MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development ventes i 2023 for femte år i træk at forbedre driftsindtjeningen efter solid vækst.

I forlængelse af vurderingen af vækst- og indtjeningspotentialet for de internationale aktiviteter er der indregnet en samlet værdiregulering på 53 mio. kr. inkl. en nedskrivning af skatteaktivet vedrørende de grønlandske aktiviteter. Værdireguleringen vil være indregnet i delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2023.

”Vi har besluttet at sætte de sidste internationale aktiviteter til salg for at sætte en entydig strategisk retning for koncernen. Vi skylder vores aktionærer, medarbejdere og kunder at udnytte vores ressourcer på de områder, hvor vi skaber størst værdi. Det gør vi i den danske forretning, hvor der stadig er potentiale for yderligere forbedringer og nye strategiske tiltag for at udbygge vores markedsledende positioner,” siger koncernchef Henrik Mielke.

MT Højgaard International påvirkede i 1. halvår koncernens driftsresultat med et underskud på -83 mio. kr. ved en omsætning på 328 mio. kr. Hertil kom et resultat fra joint venture i Seth på -2 mio. kr. Til sammenligning opnåede den danske forretning i 1. halvår et driftsresultat før særlige poster på 147 mio. kr. ved en omsætning på 4,6 mia. kr.

