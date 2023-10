Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 25/2023 af 6. september 2023 kan det oplyses, at der er indgået aftale med Lars Ypkendanz om, at han tiltræder med umiddelbar virkning som ny CFO for PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Lars Ypkendanz fortsætter ligeledes i sin nuværende stilling som CFO for F.C. København P/S.

