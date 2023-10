Succesfuld refinansiering i Schouw & Co.

Schouw & Co. har netop refinansieret en væsentlig del af sin gæld gennem det internationale Schuldschein-marked. Trods den seneste tids uro på de finansielle markeder var interessen fra gældsinvestorerne stor, og refinansieringen blev lukket på 225 mio. euro.



Gældsinvestorerne har stor tillid til Schouw & Co. Det er konklusionen på den refinansieringsproces, som koncernen netop har afsluttet. Schouw & Co. har refinansieret en del af sin gæld gennem det såkaldte Schuldschein-marked, som virksomheder benytter som et alternativ til virksomhedsobligationer og banklån.

– Vi gik i markedet med en forespørgsel på 100 mio. euro, men på grund af stor interesse og fornuftige rentemarginaler har vi besluttet at tage et betydeligt højere beløb, nemlig 225 mio. euro. Den store interesse er et udtryk for, at gældsinvestorerne ser os som en attraktiv låntager, der driver en solid koncern med et stort potentiale. Vi er naturligvis meget tilfredse med, at gældsinvestorerne bakker så massivt op om os, siger adm. direktør Jens Bjerg Sørensen.

En del af koncernens gæld skal refinansieres på grund af udløb i marts og april 2024, men allerede nu er finansieringen altså på plads. Investorerne kommer blandt andet fra Tyskland, Østrig, Slovenien og Belgien samt en række lande i Asien.

– For tiden er forholdene på de finansielle markeder generelt vanskelige på grund af relativt høje renter. Det er meget positivt, at gældsinvestorerne har stor appetit på at finansiere os, og at vi har fået sikkerhed ved tidligt at få finansieringen på plads. Vi har fået tilfredsstillende og konkurrencedygtige rentemarginaler for refinansieringen, og nu kender vi vilkårene i de kommende år, siger Jens Bjerg Sørensen.