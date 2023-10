Le Fonds pollinisateur de TELUS investit dans trois nouvelles entreprises en démarrage du secteur des technologies propres : Climate Robotics, erthos et Plentify

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur participe à trois nouveaux tours de financement de 20, de 6,5 et de 4 millions de dollars américains, respectivement et investit dans des entreprises en démarrage du secteur des technologies propres, soit Climate Robotics , erthos MD et Plentify . Climate Robotics, de Houston, capture le CO 2 et améliore la santé de nos terres agricoles au moyen de la robotique avancée et de l’intelligence artificielle. Située à Mississauga, erthos s’attaque à la crise mondiale de la pollution par le plastique en remplaçant le plastique traditionnel par des équivalents végétaux. Enfin, Plentify est une entreprise de gestion énergétique intelligente située en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle utilise l’intelligence artificielle et des technologies de l’Internet des objets (IdO) pour brancher des appareils ménagers à des sources d’énergie propre, fiable et abordable. Ce sont maintenant 30 entreprises à vocation sociale qui sont appuyées par le Fonds pollinisateur grâce à ces nouveaux investissements.



« En tant que chef de file mondial de la durabilité, TELUS, par sa capacité d’investir rapidement des capitaux, aidera à développer des innovations en matière de technologies propres et à promouvoir l’adoption de solutions zéro émission, a affirmé Blair Miller, associé directeur, Fonds pollinisateur de TELUS. C’est pour cette raison que le Fonds pollinisateur investit dans Climate Robotics, erthos et Plentify : pour jouer un rôle actif dans la capture du CO 2 , résoudre la crise du plastique et faire face à la pression mondiale sur les réseaux électriques, ce qui contribue à la résilience climatique et à l’économie circulaire. »

Climate Robotics : combattre le changement climatique en aidant les agriculteurs à stocker le CO 2 dans les champs

Climate Robotics utilise des technologies pour stocker de façon sécuritaire dans le sol les émissions de carbone issues des résidus de cultures agricoles. L’entreprise en démarrage mise sur le biochar, une puissante technologie d’amendement du sol qui, grâce à sa capacité élevée de séquestration de carbone, procure aussi des avantages agricoles notables. Les agriculteurs peuvent ainsi réduire leur utilisation de produits chimiques, en plus d’enrichir le sol d’éléments nutritifs et d’améliorer la rétention de l’humidité. Cependant, le biochar est cher et inaccessible à un grand nombre d’agriculteurs. L’investissement du Fonds pollinisateur aidera Climate Robotics à perfectionner sa technologie de robotique et d’intelligence artificielle, ce qui facilitera la conversion des déchets générés par les fermes en biochar et sa réapplication dans les parcelles agricoles pour améliorer la santé du sol. Cette approche réduit considérablement le coût de la production de biochar et en améliore l’accessibilité pour les agriculteurs, en plus de générer des crédits carbone de haute qualité.

« La production de biochar est l’une des technologies de stockage de carbone dans le sol les plus prometteuses. Cependant, la collecte et le transport de biomasse des fermes aux installations de traitement et aux clients finaux sont très coûteux et inefficaces, a indiqué Jason Aramburu, président-directeur général de Climate Robotics. Climate Robotics a évolué rapidement et validé sa technologie à la ferme. De plus, elle en améliore continuellement l’efficacité, les données économiques et le potentiel générateur de revenus. Grâce au soutien du Fonds pollinisateur de TELUS, nous pourrons accroître notre capacité de vente et d’ingénierie afin d’accélérer le déploiement de notre technologie, la croissance commerciale, ainsi que la recherche et le développement. »

erthos : relever le défi de la pollution du plastique

La participation financière du Fonds pollinisateur de TELUS au tour de financement de série A sursouscrit d’erthos de 6,5 millions de dollars – qui fait passer le total du financement de l’entreprise en démarrage à 11,2 millions de dollars – permettra à l’entreprise dirigée par des femmes de continuer de concevoir des solutions de prochaine génération et de collaborer davantage avec des marques renommées à l’échelle de l’Amérique du Nord et de l’Asie en fournissant des résines naturelles. Le monde produit 300 millions de tonnes de déchets de plastique annuellement dont 50 pour cent proviennent d’articles à usage unique . Plus de 90 pour cent des plastiques à usage unique ne sont pas recyclés de façon appropriée , se retrouvent dans des sites d’enfouissement et polluent l’environnement, notamment les océans. Pour relever ce défi, erthos propose des matériaux végétaux de remplacement durables, compostables et compatibles avec les systèmes de fabrication de plastique existants. L’entreprise en démarrage travaille à la croissance rapide de sa plateforme de biomatériaux par l’expansion de sa base de données d’ingrédients biologiques et l’intégration d’outils d’intelligence artificielle afin de concevoir rapidement des résines durables, par exemple pour les emballages, les contenants de produits de soins personnels et les accessoires de table.

« Cet investissement du Fonds pollinisateur de TELUS est plus qu’un soutien financier. C’est la validation de nos efforts en vue de remplacer le plastique par des matériaux végétaux, a affirmé Nuha Siddiqui, présidente-directrice générale et cofondatrice d’erthos. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’enrichir notre base de données d’ingrédients biologiques et de collaborer avec des marques renommées pour remplacer les plastiques à usage unique par des solutions compostables. »

Plentify : Transformer des appareils ménagers en actifs intelligents d’énergie propre

L’urbanisation rapide et les changements climatiques mettent une immense pression sur les réseaux d’électricité à l’échelle mondiale, alors que les chauffe-eau électriques dévorent la moitié de l’énergie d’une résidence . L’investissement du Fonds pollinisateur de TELUS dans Plentify permettra à cette entreprise en démarrage de relever les défis urgents liés à l’énergie en mettant à profit les appareils ménagers pour éviter les pannes de courant et en appuyant la transition vers les énergies renouvelables. Le produit-phare de Plentify, HotBot, se branche à n’importe quel chauffe-eau électrique et l’entraîne afin d’en réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 pour cent. Des appareils HotBot peuvent être combinés pour former une centrale électrique virtuelle qui évite la consommation d’énergie lors des heures de pointe, lorsque l’électricité est coûteuse, et la déplace vers les périodes où de l’énergie renouvelable excédentaire est disponible. Cette technologie assure essentiellement un meilleur rapport entre l’offre et la demande d’énergie. Elle a notamment permis de réduire de 20 heures par mois les pannes de courant en Afrique du Sud et de doubler la taille des centrales solaires en Californie.

« L’investissement de TELUS est un catalyseur de notre mission d’alléger la pression sur les réseaux d’électricité mondiaux en tenant compte de l’urbanisation rapide et des changements climatiques. Il témoigne aussi de l’applicabilité de notre technologie à l’échelle mondiale, a déclaré Jon Kornik, président-directeur général de Plentify. En adaptant les chauffe-eau courants et en déplaçant la demande énergétique résidentielle, nous créons une centrale électrique virtuelle à mettre à profit pour alléger la forte pression exercée sur les réseaux actuels. Nous favorisons aussi l’utilisation accrue d’énergie renouvelable dans l’avenir. »

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget initial de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale du monde. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Il s’inscrit par ailleurs dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les gens d’ici. Il finance l’élaboration de solutions pour protéger la planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’intégration collective. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS, visitez telus.com/fondspollinisateur .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

TELUS

François Marchand

francois.marchand@telus.com

Climate Robotics

Allyson Alli

allyson@climaterobotics.com

erthos

Danielle Washington

danielle@erthosinc.com

Plentify

Caitlin Spring

caitlin@plentify.io