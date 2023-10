Inmitten polarisierender globaler Trends erleben US-Business Schools Erholung der Inlandsnachfrage

RESTON, Virginia, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Weltweit ist die Zahl der Bewerbungen um einen Studienplatz an einer Business School im Jahr 2023 um etwa fünf Prozent gesunken. Allerdings meldeten mehr Studiengänge als im letzten Jahr einen Anstieg der Bewerbungen, was darauf hindeutet, dass sich der Rückgang der Bewerbungen nicht gleichmäßig auswirkt, wie aus einer jährlichen Umfrage hervorgeht, die heute vom Graduate Management Admission Council ( GMAC ) veröffentlicht wurde. GMAC, ein globaler Verband, der führende Business Schools vertritt, hat die Ergebnisse der Umfrage 2023 veröffentlicht, um Daten und Einblicke für ein besseres Verständnis der aktuellen Trends bei Bewerbungen für Graduate Management Education (GME)-Studiengänge zu liefern.



Der Rückgang der Bewerbungen konzentrierte sich vor allem auf die Bewerbungen für selektivere Studiengänge und führte zu einem Rückgang der Bewerbungen insgesamt, während die Bewerbungen für weniger selektive Studiengänge zunahmen. Viele Bewerberinnen und Bewerber sind nach wie vor an traditionellen, wettbewerbsorientierten Vollzeitstudiengängen interessiert, aber Online-, Hybrid- und Abendstudiengänge verzeichneten sehr viel häufiger eine Zunahme der Bewerbungen. Interessanterweise suchen Bewerberinnen und Bewerber, die sich für die besten Studiengänge entscheiden, nicht unbedingt die gleiche Flexibilität wie die anderen, aber viele Kandidaten sind eher bereit, Prestige für Flexibilität zu opfern.

„Im Zuge der anhaltenden Veränderungen in der Einstellung zur Arbeit nach der Pandemie und der sich wandelnden Bildungspräferenzen passt sich die Business School-Gemeinschaft als Ganzes schnell an“, so Joy Jones, CEO von GMAC. „Von Studiengängen mit Abschluss bis hin zu neuen Zertifikaten, Studienschwerpunkten, Weiterbildungsangeboten für Führungskräfte und Mikrodiplomen gibt es eine Vielzahl von Optionen, die ein breites Spektrum von Kandidatinnen und Kandidaten in unterschiedlichen Karriere- und Lebensphasen ansprechen. Es ist ein Beweis dafür, wie die Business Schools die Herausforderung annehmen, um den Bedürfnissen der heutigen Studienanwärterinnen und -anwärtern gerecht zu werden, die zweifellos von einer akademischen Wirtschaftsausbildung profitieren werden.“

Weitere wichtige Ergebnisse:

Die Trends in den USA und in den Regionen spiegeln Verschiebungen bei den internationalen und nationalen Bewerbungen wider.

Während die Flexibilität der Ausbildungsmethoden eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der weltweiten Bewerbungstrends spielte, erwiesen sich in den Vereinigten Staaten die internationale und nationale Zusammensetzung des Studiengangvolumens als die wichtigsten Faktoren für das Wachstum der GME-Studiengänge. Nach mehreren schwierigen Jahren für die inländische Pipeline – insbesondere nach dem Rückgang der Bewerbungen nach der Pandemie – verzeichneten 2023 mehr US-Studiengänge einen Anstieg der inländischen Bewerbungen als einen Rückgang. Neben dem Anstieg im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Pandemie erreichte die Zahl der US-Studiengänge, die einen Anstieg der Bewerbungen meldeten, den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Während mehr als die Hälfte der Studiengänge in den USA trotz eines leichten Rückgangs der Gesamtzahl der Bewerbungen ein Wachstum verzeichneten, hatten die Studiengänge in Europa, Asien und auf den Pazifischen Inseln weniger Glück. Die meisten europäischen Studiengänge hatten in den letzten drei Jahren mit einem Rückgang der Bewerbungen zu kämpfen, wobei die Gesamtzahl der internationalen Bewerbungen im Jahr 2023 deutlich (13 Prozent) abnahm. Studiengänge in Asien und auf den Pazifischen Inseln verzeichneten in den letzten zwei Jahren ebenfalls einen relativen Rückgang der Bewerbungen, allerdings mit einem deutlichen Rückgang (8 Prozent) der gesamten inländischen Bewerbungen im Jahr 2023.

Die Zahl der Bewerbungen von Frauen stagniert weiterhin in allen Studiengängen und Regionen.

In den letzten fünf Jahren lag der Anteil der Bewerberinnen in den USA, Europa, Asien, den Pazifischen Inseln, Kanada und Lateinamerika bei etwa zwei Fünfteln. Auch wenn die GMAC-Umfrage unter Studieninteressierten zeigt, dass Frauen eher an flexiblen, Online- und Hybrid-Studiengängen interessiert sind, liegt der Anteil der Frauen, die sich für Online-, Hybrid-, Wochenend- und Abendstudiengänge bewerben, immer noch bei etwa zwei Fünfteln. Ein Lichtblick ist der Frauenanteil bei den Bewerbungen für den Executive MBA-Studiengang. Obwohl der Anteil mit 32 Prozent vergleichsweise gering ist, verzeichneten die meisten dieser Studiengänge im Jahr 2023 einen Anstieg der Bewerbungen von Frauen.

„Es ist ermutigend zu sehen, dass mehr Frauen in Führungspositionen eine fortgeschrittene betriebswirtschaftliche Ausbildung absolvieren, die sie als Führungskräfte am Arbeitsplatz stärken kann“, so Ana María Zermeño Padilla, Direktorin für akademische Erfahrung und Betrieb der EGADE Business School am Tecnológico de Monterrey und Mitglied des GMAC-Vorstands. „Es muss noch viel getan werden, um Frauen, vor allem diejenigen, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen, dafür zu gewinnen, die Vorteile eines Hochschulabschlusses in Wirtschaftswissenschaften zu nutzen, insbesondere solcher Abschlüsse, die online und mit flexiblen Modulen angeboten werden.“

Bewerbungen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in den USA erreichten nach der Pandemie einen Höchststand und übertrafen das Niveau vor der Pandemie.

Seit 2014 meldeten die meisten GME-Studiengänge in den USA entweder eine gleichbleibende oder steigende Zahl von Bewerbungen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in den USA. Ähnlich wie die allgemeinen Trends in den USA und weltweit stiegen die Bewerbungen dieser Kandidatinnen und Kandidaten parallel zur Pandemie an, bis 2021 und 2022 die Mehrheit der Studiengänge einen Rückgang der Bewerbungen meldete, da sich der pandemiebedingte Anstieg abschwächte. Die diesjährige Umfrage zeigt jedoch, dass 47 Prozent der Studiengänge in den USA einen Anstieg der Bewerbungen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen meldeten, was nach einem 10-Jahres-Tief im Jahr 2022 einem Zuwachs von 18 Prozentpunkten entspricht und sogar höher ist als in den Jahren vor der Pandemie.

„Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zur ethnisch sensiblen Zulassung überprüfen die Business Schools ihre Rekrutierungsbemühungen und Zulassungsstrategien, um weiterhin eine Studentenschaft zu rekrutieren, die die Vielfalt des Landes und ihres Bewerberpools widerspiegelt“, so Sabrina White, Vice President of School and Industry Engagement bei GMAC. „Während sich die Business School-Gemeinschaft auf die bevorstehenden Veränderungen in der Art und Weise vorbereitet, wie US-Studiengänge die Erfahrungen von Bewerbern mit unterrepräsentiertem ethnischem Hintergrund bewerten, hoffen wir, dass der Austausch von Daten, die von den Schulen in den letzten zehn Jahren gemeldet wurden, als Grundlage dafür dienen kann, wie effektiv die derzeitigen Bemühungen waren – oder nicht waren.“

Über die Umfrage

Die Umfrage zu Bewerbungstrends des GMAC ist die größte und meistzitierte Umfrage ihrer Art, die seit einem Vierteljahrhundert die Gemeinschaft der Hochschulabsolventen im Managementbereich bedient. Im Rahmen der Erhebung 2023 wurden Daten zu den Bewerbungen für GME-Studiengänge für das akademische Jahr 2023-2024 erfasst. Zwischen Juni und August haben 893 Studiengänge an 247 Business Schools weltweit Antworten abgegeben. Die teilnehmenden Studiengänge befinden sich in 32 Ländern, einschließlich 37 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia, und spiegeln die wachsende Vielfalt des globalen GME-Angebots wider. Die Gesamtstichprobe umfasst 413 MBA-Programme, 456 Business-Master-Programme, fünf Postgraduierten-Programme (PGP) und 19 Doktorandenprogramme. Weitere Einzelheiten zu den diesjährigen teilnehmenden Studiengängen finden Sie im Abschnitt Teilnehmerprofil des Berichts.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich des weiterführenden Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulbildung unterstützen. Der Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), der vom GMAC entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung an Business Schools.

Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte nutzen jedes Jahr die Websites des GMAC, darunter mba.com , um sich über MBA- und Wirtschafts-Masterprogramme zu informieren, Kontakte zu Hochschulen auf der ganzen Welt zu knüpfen, sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden und Ratschläge für eine erfolgreiche Bewerbung für MBA- und Wirtschafts-Masterprogramme zu erhalten. BusinessBecause und GMAC Tours sind Tochtergesellschaften von GMAC, einer globalen Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com.

Medienkontakt: