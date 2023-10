De nouvelles données cliniques passionnantes sur les vaccins anticancéreux individualisés d'Evaxion et basés sur l'AI-Immunology™ seront bientôt présentées

Les données des deux essais cliniques d'Evaxion sur les vaccins anticancéreux individualisés seront présentées lors de la réunion annuelle de la Society of Immunotherapy of Cancer (SITC - société d'immunothérapie des cancers).

Ces nouvelles données cliniques renforcent la position d'Evaxion en tant que pionnière dans le domaine des vaccins contre le cancer.

COPENHAGUE, Danemark, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement de vaccins basés sur l'AI-Immunology™, est fière d'annoncer qu'elle présentera les lectures cliniques de ses deux essais de vaccins anticancéreux individualisés lors de la 38e réunion annuelle de la SITC, qui se tiendra à San Diego, en Californie, du 1er au 5 novembre 2023.

Les résultats seront présentés sous forme de deux affiches :

1. Titre : « EVX-02, le vaccin néoantigène individualisé conçu par l'intelligence artificielle, induit des réponses cellulaires T performantes chez les patients atteints de mélanome »

Affiche # : 623

Lieu : Hall d'exposition B - Centre des Congrès de San Diego

Heure : Vendredi 3 novembre, 9h00 - 19h00 Heure Avancée du Pacifique

Cette affiche sera présentée par Daniela Kleine-Kohlbrecher, chef de projet chez Evaxion. Le Comité de la communication de la SITC a également choisi de présenter le résumé des essais lors de la conférence de presse de la réunion annuelle de la SITC 2023, prévue pour le mercredi 1er novembre, de 12h00 à 13h30 Heure Avancée du Pacifique.

2. Titre : « Effets d'EVX-01, immunothérapie individualisée à base de néopeptides et générée par l'IA, en conjonction avec le lambrolizumab chez des patients atteints de mélanome métastatique. Nouvelles informations sur les essais cliniques »

Affiche # : 782-H

Lieu : Hall d'exposition B - Centre des Congrès de San Diego

Heure : Samedi 4 novembre, 9h00 - 20h30 Heure Avancée du Pacifique

Cette affiche sera présentée par le chercheur en chef, le professeur Adnan Khattak, de l'hôpital privé Hollywood à Nedlands, en Australie.

Christian Kanstrup, Président Directeur Général d'Evaxion, a ainsi commenté : « Nous sommes ravis de l'accumulation continue de preuves cliniques positives concernant les capacités prédictives uniques de notre plateforme AI-immunology™, que nous estimons prometteuse pour le développement de traitements anticancéreux véritablement révolutionnaires. »

Birgitte Rønø, Directrice scientifique chez Evaxion, a exprimé son enthousiasme à propos de la conférence à venir en déclarant : « Nous sommes impatients de partager ces résultats d'essais cliniques prometteurs avec la communauté de la SITC, et de présenter les avantages de notre plateforme AI-Immunology™ pour la conception de vaccins anticancéreux individualisés. Nous pensons que nous nous rapprochons de la mise sur le marché de nouveaux traitements qui répondront aux besoins médicaux urgents des patients atteints de cancer à travers le monde. »

Informations concernant l'essai clinique EVX-01 de phase 2

EVX-01 est le principal actif clinique d'Evaxion et constitue un vaccin anticancéreux individualisé à base de peptides. L'étude clinique de phase 2 est un essai multicentrique ouvert, à une entité, mené en collaboration avec Merck Sharp & Dohme LLC, ainsi qu'avec des chercheurs de renom et des centres de recherche d'Italie et d'Australie. Elle vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de la vaccination par EVX-01 en combinaison avec un traitement anti-PD-1 (lambrolizumab) chez des patients naïfs de tout autre traitement et atteints d'un mélanome malin métastatique ou non résécable, de stade III ou IV. De plus amples informations sont disponibles sous l'essai clinique numéro NCT05309421 .

Informations concernant l'essai clinique EVX-02 de phase 1/2a

La phase 1/2a de l'étude sur l'EVX-02 représente la première étude d'Evaxion sur humain et portant sur un vaccin anticancéreux individualisé basé sur l'ADN du patient. Cette étude ouverte et multicentrique vise à évaluer l'innocuité, la tolérance, les réponses pharmacodynamiques et l'efficacité du vaccin néoantigène EVX-02 et du traitement anti-PD-1 (nivolumab) chez des patients ayant subi une résection complète d'un mélanome de stade IIIB/IIIC/IIID ou de stade IV avec risque de récidive. De plus amples informations sont disponibles sous l'essai clinique numéro NCT04455503 .

À propos d'EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière de biotechnologie basée sur sa plateforme d'intelligence artificielle : AI-immunology™. Les prédictions IA exclusives et évolutives d'Evaxion exploitent la puissance de l'intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-immunology™, Evaxion a développé un pipeline oncologique au stade clinique de nouveaux vaccins individualisés et un pipeline préclinique de maladies infectieuses pour les maladies bactériennes et virales dans le but de répondre à de nombreux besoins médicaux non satisfaits. Evaxion s'engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations concernant Evaxion, sa plateforme révolutionnaire AI-immunology™ et son pipeline de vaccins, veuillez consulter notre site web .