FreeMove Alliance stellt FreeMove Automation Solution auf der Network X vor

AMSTERDAM, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- Die FreeMove Alliance, die globale Mobilfunkallianz zwischen der Deutschen Telekom, Orange, TIM und Telia, hat ihren innovativen Dienst, die FreeMove-Automatisierungslösung, auf der kommenden Network X-Veranstaltung am 24. Oktober in Paris vorgestellt.

Die FreeMove-Automation Solution ist ein automatisierter Knotenpunkt, der die Mitglieder und Partner der FreeMove Alliance in die Lage versetzt, multinationalen Kunden mobile Service-Automatisierung anzubieten, die über ihre eigenen Netzwerke hinausgeht. Durch den Einsatz der mobilen Managementplattformen aller Mitglieder wird die mobile Service-Automatisierung im gesamten FreeMove-Netzwerk zugänglich. Die FreeMove-Automatisierungslösung sorgt für ein nahtloses Kundenerlebnis bei den Lösungen für alle FreeMove Mitglieder.

„Moderne Unternehmen brauchen eine einzige Schnittstelle, um ihre mobile Flotte zusammen mit ihren anderen IT-Diensten zu verwalten. Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um das globale Kundenerlebnis zu vereinfachen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Wir freuen uns, die FreeMove-Automatisierungslösung und ihre Vorteile während unserer Podiumsdiskussion auf der Network X vorzustellen“, so Selma Avdagic Tisljar, Geschäftsführerin der FreeMove Alliance.

Network X ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein globaler Treffpunkt für Pioniere, Innovatoren und Führungskräfte der Telekommunikationsbranche. Gemeinsam mit angesehenen Fachleuten aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk und Telekommunikationssoftware ist die FreeMove Alliance bereit, sich mit den aktuellen und kommenden Wellen des technologischen Fortschritts auseinanderzusetzen.

Die Teilnahme der FreeMove Alliance unterstreicht ihr Engagement, in der dynamischen Welt der Telekommunikation führend zu sein. Es geht nicht nur darum, ein Teil des Wandels zu sein, sondern ihn gemeinsam anzuführen. Jede Entdeckung, Verbindung und jedes Lernen bei Network X bringt die FreeMove Alliance einen Schritt näher an eine Zukunft, in der Technologie und Innovation keine Grenzen haben.

Die FreeMove Alliance-Podiumsdiskussion „Maximierung der Effizienz durch mobile Service-Automatisierung, jenseits von Grenzen“ hat am 24. Oktober von 14 bis 16 Uhr in Workshop B stattgefunden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Carolina Ramirez, Marketing Director der FreeMove Alliance

Carolina.ramirez@freemove.com

Über FreeMove Alliance:

Die 2003 gegründete FreeMove Alliance ist die Mobilfunk-Allianz zwischen der Deutschen Telekom, Orange, TIM und Telia. Sie dient als Drehscheibe für Mobilfunkdienste, die den 500 größten multinationalen Unternehmen in Europa hilft, ihre Investitionen in die mobile Konnektivität zu optimieren, indem sie über einen zentralen Verwaltungspunkt weltweiten Zugang zu den zuverlässigsten Netzen bietet. FreeMove hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Mobilität zu fördern, indem es die Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und lokalen Anbietern ermöglicht. Über die preisgekrönten Netze ihrer Mitglieder bietet sie in 90 % der Länder erstklassige Konnektivität sowie optimierte Geschäftsvereinbarungen, spezielle Kundenbetreuung und Mehrwertdienste in mehr als 125 Ländern.

www.freemove.com

Über Network X:

Network X ist die weltweit umfassendste B2B-Telekommunikationsveranstaltung, die dieses Jahr vom 24. bis 26. Oktober auf der Paris Expo Porte de Versailles stattfindet. Nach der erfolgreichen Zusammenlegung der weltbekannten Veranstaltungen Broadband World Forum und 5G World im Jahr 2022 ist Network X die einzige Veranstaltung, die weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk und Telco-Software zusammenbringt.

www.networkxevent.com

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ddd38c1-d1bd-4b7e-879c-752dc5ef478c