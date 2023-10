Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai projekteerimis-ehituslepingu muudatus

AS Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) sõlmis lisakokkuleppe Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaaliga ja Insenerehituse ASiga Paldiski Lõunasadamasse multifunktsionaalse kai nr 6A ja tagalaala projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Ehitustööde algfaasis teostatud täiendavate ehitusgeoloogiliste uuringute tulemustest selgus, et ehitustööde ohutuks ning majanduslikult säästlikuimaks jätkamiseks tuleb kasutada algselt kavandatust erinevat ehitustehnoloogiat, et välistada rajatavate piirdetammide aluse pinnase üldlihke oht. Ehitustehnoloogia muudatusest tuleneb lepingu maksumuse suurenemine 8 miljoni euro võrra, lepingu uus kogumaksumus on 61,2 miljonit eurot ja vastavalt lepingus ette nähtud indekseerimise võimalusele võib ulatuda kuni 63,9 miljoni euroni. Lisaks pikeneb kai ja tagalaala valmimise tähtaeg viie kuu võrra. Ehitustööd lõpetatakse 2025. a lõpuks, kai lõplik kasutusvalmiduse tähtaeg on 28.02.2026.



Kai ja tagalaala kasutusvalmiduse tähtaja pikenemine ja investeeringu kallinemine ei mõjuta oluliselt projekti pikaajalist tootlust ega konkurentsivõimet meretuuleparkide ehitussadamana.

Rohkem infot projekti kohta Tallinna Sadama 22.05.2023 avaldatud börsiteates .

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee