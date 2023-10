Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 27.10.2023 klo 16.15

Aliaxis on hyväksynyt Georg Fischerin ostotarjouksen Uponorin osakkeista

Uponor toteaa Aliaxiksen tiedottaneen 27.10.2023, että Aliaxis SA/NV on hyväksynyt Georg Fischerin julkisen ostotarjouksen kaikista omistamistaan Uponorin osakkeista 28,50 euron hintaan osakkeelta (oikaistu syyskuussa 0,35 euron osakekohtaisen osingon johdosta). Aliaxiksen tiedotteen mukaan heidän omistusosuutensa Uponorista on 20 prosenttia.

Georg Fischerin julkisen ostotarjouksen tarjousaika päättyy 31.10.2023, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ostotarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti. Varsinainen liputusilmoitus koskien Aliaxiksen omistusosuuden muutosta julkaistaan ostotarjouksen toteutuessa.

Lisätietoja:

Franciska Janzon

Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com