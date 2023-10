Nasdaq First North Growth Market Denmark

Selskabsmeddelelse nr. 60/2023 Odense, 27. oktober 2023

Scape Technologies A/S udsteder warrants

For at sikre det bedste grundlag for den videre udvikling af Scape Technologies A/S, har bestyrelsen i dag besluttet at tildele 1.345.786 warrants (tegningsrettigheder) til Selskabets bestyrelse, direktion og nøglemedarbejdere.

Tildelingen af warrants sker for at sikre en fælles interesse i selskabets fortsatte vækst og indtjening mellem selskabets medarbejdere, ledelse og aktionærer - og dermed sikre værdiskabelsen i selskabet.

Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 1,30, svarende til kursen ved den seneste kapitalrejsning. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 1,00.

På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 1,30 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,7460 baseret på en risikofri rentesats på 3,01 % og en volatilitet af Scape Technologies A/S' aktier beregnet til 76,5%.

Warrants vester med 1/36 pr. måned fra 1. januar 2024 og alle warrants udløber 31. december 2030.

Selskabets formand og et uafhængigt bestyrelsesmedlem er blevet tildelt 403.736 warrants, Selskabets CEO og CTO er hver blevet tildelt 336.447 warrants, mens de resterende 269.158 warrants er tildelt 4 af Selskabets nøglemedarbejdere.

Tildelingen af warrants sker ved udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4A.2. Bemyndigelsen er efter udstedelsen udnyttet fuldt ud.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en stærkere satsning på AI samt en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Bestyrelsen

Jesper Bach, formand

Fu Yu Chen

Rune K. Larsen

Simon Chung

Hans Halskov

