CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2023

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La diversité de notre clientèle, l’intensité de la relation clientèle et notre présence sur le territoire sont des éléments forts de robustesse, particulièrement dans la période actuelle.







Le contexte financier est, depuis plusieurs mois, très marqué par la remontée brutale des taux. Les impacts de cette hausse des taux sur les résultats financiers de la Caisse se font sentir sur nos résultats au 30 septembre avec une baisse de la marge d’intermédiation, du fait de l’évolution rapide du coût de la ressource. Dans le même temps, la production de crédits permet progressivement de renouveler le taux moyen de l’actif mais à un rythme plus lent car l’encours crédits est majoritairement à taux fixe, ce qui préserve le pouvoir d’achat des clients emprunteurs.

Comme constaté dans nos comptes trimestriels, la diversité des métiers de la Caisse Régionale génère une croissance des revenus, issus des commissions et des placements, qui vient partiellement compenser la baisse de la marge d’intermédiation.







Dans ce contexte de taux favorable au thème de l’épargne, la Caisse Régionale est pleinement mobilisée auprès de ses clients pour leur offrir la meilleure qualité de conseil en la matière et les accompagner dans leurs placements, notamment en épargne responsable.







Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse Régionale est toujours engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.