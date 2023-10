CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS FINANCIERS AU 30/09/2023

Lille, le 27 septembre 2023

Résultats financiers au 30 septembre 2023

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Septembre 2023 Septembre 2022 Variation

Activité : Encours de collecte globale 37 110 M€ 34 935 M€ +6.2% Encours de crédit 28 952 M€ 29 550 M€ -2,0%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 455,6 M€ 475,9 M€ -4,3% Résultat Brut d’Exploitation 158,7 M€ 187,6 M€ -15,4% Résultat Net 114,7 M€ 100,8 M€ +13,8%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 495,8 M€ 557,1 M€ -11,0% Résultat Brut d’Exploitation 162,4 M€ 231,4 M€ -29,8% Résultat Net Part du Groupe 129,1 M€ 164,8 M€ -21,7%

Structure financière : Bilan consolidé 39 206 M€ 40 760 M€** -3,8% Ratio CET1 Bâle 3 29,83%** 28,39% +1,44 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 156,99% 183,14% -26,15 pts Ratio Crédit Collecte 124,8% 137,7% -12,8 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2022

*** Ratio CET1 au 30 Juin 2023

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 27 octobre 2023, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 septembre 2023.

Activité commerciale

La Caisse régionale compte 38 000 nouveaux clients depuis le 1er janvier et 26 080 nouveaux sociétaires.

Sur 12 mois les encours de crédits, à 29 Mrds€, affichent une baisse de 2%. Impactée par la hausse des taux et le taux d’usure, l’activité crédits s’affiche en retrait de 59% sur un an (1,8 Mrds€ de nouveaux crédits réalisés depuis le début de l’année). Plus spécifiquement sur le marché de l’immobilier, le niveau des taux d’usure en décalage avec les taux de marché en début d’année et la contraction du marché entraînent une baisse de 61% du niveau de réalisation des crédits habitat (949 M€ depuis le 1er janvier).

A l’inverse, l’encours d’épargne progresse de 6,2 % sur 12 mois pour s’établir à 37,1 Mrds€. Cette progression traduit l’accompagnement de nos clients dans la valorisation de leur épargne. L’encours des dépôts à terme s’affiche en hausse de

317 % et s’établit à 3,2 Mrds€.

La hausse du coût de la collecte se répercute défavorablement sur la marge d’intermédiation.

Enfin, la dynamique de l’activité assurances est forte depuis le début de l’année, avec un stock de contrats d’assurance de biens et de personnes en hausse de 4,5% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 455,6 M€, s’affiche en baisse de 4,3%. Cette baisse reflète le rôle d’amortisseur économique joué par les banques. En effet, si les taux d’intérêts augmentent fortement depuis un an, les échéances des crédits à taux fixes des clients n’évoluent pas, alors même que la rémunération de leurs produits d’épargne évolue favorablement. Par ailleurs, la Caisse régionale a limité volontairement en 2023 la hausse des prix de ses services à des niveaux inférieurs à l’inflation.

Les charges de fonctionnement affichent quant à elles une hausse contenue de 3%. Elles sont néanmoins affectées par l’inflation et les hausses de salaires.

Le coût global du risque est faible et reste en retrait par rapport à septembre 2022. La Caisse régionale a mené en 2022 un important programme d’anticipation et d’accompagnement auprès de ses clients ayant rencontré des difficultés suite à la crise sanitaire et à la hausse des coûts de l’énergie. Néanmoins, les indicateurs avancés du risque montrent que les impacts de ces crises successives perdurent. Dans ce contexte, une dotation prudente globale de 20 M€ a été réalisée depuis le début d’année en FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux).

Après prise en compte de plus-values sur participation de 2,4 M€, le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s’établit à 114,7 M€, en hausse de 13,8% sur un an.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 129,1 M€, en baisse de 21,7% sur un an, en lien principalement avec l’évolution du résultat brut d’exploitation de la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 120,4 M€ contre 149,5 M€ au 30 septembre 2022,

: 120,4 M€ contre 149,5 M€ au 30 septembre 2022, Pôle Capital Investissement : 8,2 M€ contre 11,7 M€ au 30 septembre 2022,

: 8,2 M€ contre 11,7 M€ au 30 septembre 2022, Pôle Presse : 0,1 M€, stable sur un an,

: 0,1 M€, stable sur un an, Pôle Foncière : 2,4 M€ contre 2,5 M€ au 30 septembre 2022,

: 2,4 M€ contre 2,5 M€ au 30 septembre 2022, Pôle Immobilier : -1,2 M€ contre 1,6 M€ au 30 septembre 2022,

: -1,2 M€ contre 1,6 M€ au 30 septembre 2022, Pôle Innovation : -0,8 M€ contre -0,6 M€ au 30 septembre 2022.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 13,12 € au 30 septembre 2023, en baisse de 20,6% depuis le 31 décembre 2022.

Perspectives

Le contexte économique et géopolitique va continuer à affecter l’activité dans les prochains mois. Le Crédit Agricole Nord de France reste mobilisé pour intensifier son accompagnement de l’économie du Nord et du Pas-de Calais, et la normalisation de la situation liée au taux d’usure aura un impact positif sur le financement de l’immobilier dans les mois à venir. Dans un contexte probable de plus faible remontée de taux, la relance des crédits devrait se traduire progressivement par une remontée du rendement du portefeuille de crédit de la Caisse régionale et impacter favorablement la marge d’intermédiation.

Pièce jointe