HF COMPANY : Résultats semestriels 2023

Résultats Semestriels 2023

Résultat net part du groupe de - 523 k€

k€* 06-2023 06-2022 Chiffre d’affaires 2 891 3 153 EBE - 505 - 57 Résultat d’exploitation - 854 - 485 Résultat Financier 394 - 759 Résultat exceptionnel -53 1 394 Quote-part de Résultat des MEE - 119 - 4 Impôts sur les bénéfices 109 374 Résultat net part du Groupe - 523 519

* Comptes consolidés du 30 juin 2023 (à périmètre constant – non audités)

Résultats 2023

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 2 891 k€, contre 3 153 k€ en 2022 soit une baisse de 8.3 %.

Dans un contexte économique difficile, LEA Networks résiste avec une activité en repli de 7.7 % grâce à des lignes de produits innovantes. Les produits Access network et Powering progressent de 8 % et de 5%. Les prestations d’ingénierie ont été fortement réduites par les opérateurs (-83 %).

Après une hausse de 108% en 2022 portée par le démarrage du contrat GRDF, l’activité de LANPARK est en retrait de 9.6 % en raison d’une activité G3 en fort repli de 86 % liée au retard de la mise en place d’une nouvelle version du protocole G3 pour les compteurs électriques communicants. Les activités certification Telecom (fibre) et Qualifications compteurs gaz progressent de 7 % chacune.

L’Excédent Brut d’Exploitation de la période est négatif à - 505 k€, contre - 57 k€ au 1er semestre 2022, mais l’EBE du pôle Broadband reste positif à 255 k€.

Le résultat d’exploitation s’élève - 854 k€.

Le résultat financier ressort à + 394 k€ ; la valorisation à date des placements reste négative avec une provision cumulée de 841 k€.

Le résultat net part du Groupe est négatif de 523 k€ après une quote-part de résultat mis en équivalence de –119 k€ de la JV Netinovo.

Une situation bilancielle solide



Au 30 juin 2023, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21.6 M€, soit 72 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 26.4 M€.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2023 le 26 avril 2024

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux. . HF Company est coté sur Euronext Growth, labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

