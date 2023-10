Blue Diamond Resorts führt innovative Website-Technologie ein, um eine neue Generation von Reisenden anzusprechen

MIAMI, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts freut sich, die Einführung einer neuen Ratenzahlungsmethode für Reisende bekanntzugeben, die über die Website des Reiseanbieters buchen, insbesondere über die Websites der einzelnen Marken. Diese innovative Ergänzung kommt gerade rechtzeitig zum vielversprechenden Black Friday 2023, an dem Blue Diamond Resorts betont, dass All-Inclusive-Premium-Urlaubserlebnisse für jedermann gedacht sind. Ermöglicht wird dieser Fortschritt wurde durch die neuesten Innovationen im Bereich der Reisezahlungslösungen, die ein nahtloses und bequemes Buchungserlebnis für seine Gäste gewährleisten.



„Die Einbindung dieser Technologie in unsere Website ermöglicht es uns, unser verbessertes Urlaubserlebnis einer neuen Generation von Reisenden zugänglich zu machen, die den ultimativen All-Inclusive-Urlaub erleben möchten“, so Jürgen Stütz, SVP Sales, Marketing, Revenue Management und Distribution, Blue Diamond Resorts. „Dies ist ein weiterer Schritt, den Blue Diamond Resorts unternimmt, um bei den neuesten Technologien und Urlaubstrends innovativ zu bleiben und die Reisenden von heute und morgen zu verstehen“, fügte er hinzu.

Im Rahmen des Engagements des Reiseanbieters für ein besseres Gästeerlebnis soll die neue Zahlungsmethode Reisenden in den Vereinigten Staaten und Kanada mehr Komfort und Flexibilität bei der Sicherung ihrer Reservierungen bieten.

Die Ankündigung folgt auf die jüngsten Nachrichten des Unternehmens über die umfassende Verbesserung des Erlebnisses in den aufgewerteten Zimmerkategorien Diamond Club™ und Star Class™ für die Portfolios der Royalton Luxury Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts, die neben einer umfangreichen Liste von Vergünstigungen und Vorteilen auch einen persönlichen Butler während des gesamten Aufenthalts umfassen. Blue Diamond Resorts ist davon überzeugt, dass diese Dienstleistungen es mehr Gästen ermöglichen werden, ihren Urlaub in diesen aufgewerteten Zimmerkategorien zu verbringen.

Dieses Zahlungsprogramm umfasst die Marken Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Mystique by Royalton Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts und bietet den Gästen einen vereinfachten und sicheren Zahlungsprozess, der ihnen die Buchung ihres Traumurlaubs erleichtert.

Blue Diamond Resorts verändert das All-Inclusive-Hotelsegment in der Karibik, Mexiko und Mittelamerika. Das Unternehmen passt sich den Anforderungen des Marktes an, bietet anspruchsvollen Reisenden vielfältige Angebote und investiert in innovative Lösungen wie die neue Ratenzahlungsmethode. Das Engagement des Unternehmens, neue Standards im Luxussektor zu setzen und die Zukunft der Branche zu gestalten, zeigt sich in seinem Einsatz für ein besseres Gästeerlebnis.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder Hochzeitsgesellschaft, im Rahmen einer Firmen- oder Incentive-Reise oder als Individualreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ werden sie alle als eine Familie betrachtet. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassigen Unterkünften, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts, einer pulsierenden und lebendigen All-inclusive-Marke, die Unerwartetes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und unendliche Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaika bietet das Grand Lido Negril Gästen ab 21 Jahren einen einzigartigen All-Inclusive-FKK-Urlaub an einem abgelegenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in einer atemberaubenden Umgebung mit reichem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star™ (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d05fbf3d-37df-4fd2-8348-9d2b6c523a60