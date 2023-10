Blue Diamond Resorts Lança Tecnologia Inovadora de Sites para Atrair Nova Geração de Viajantes

MIAMI, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts tem o prazer de anunciar a inclusão de um novo método de pagamento para os viajantes que façam reservas no seu site, especificamente para sites de marcas. Esta adição inovadora chega a tempo para uma Black Friday muito promissora de 2023, durante a qual o Blue Diamond Resorts irá enfatizar que as experiências de férias premium com tudo incluído são destinadas a todos. Este avanço foi possível graças às mais recentes inovações em soluções de pagamento de viagens, garantindo uma experiência de reserva perfeita e conveniente para os seus hóspedes.



"A inclusão desta tecnologia no nosso site viabiliza o acesso à uma experiência de férias aprimorada para uma nova geração de viajantes que desejam aproveitar as melhores férias com tudo incluído", disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing, Gestão de Receitas e Distribuição do Blue Diamond Resorts. "Este é mais um passo que o Blue Diamond Resorts dá para se manter inovador nas últimas tecnologias e tendências de férias, entendendo o viajante de hoje e de amanhã", disse ele.

Como parte do seu compromisso de melhorar a experiência do hóspede, esta nova forma de pagamento visa proporcionar maior conveniência e flexibilidade aos viajantes nos Estados Unidos e no Canadá na ocasião da reserva.

Esta recente novidade dá seguimento às recentes notícias da empresa sobre o aprimoramento abrangente da experiência nas categorias de quartos upgraded Diamond Club™ e Star Class™ nos seus portfólios Royalton Luxury Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts, que incluem um mordomo pessoal durante toda a experiência, dentre uma extensa lista de vantagens e benefícios. O Blue Diamond Resorts acredita que esses serviços permitirão que mais hóspedes aproveitem as férias nessas categorias de quartos upgraded.

Este programa de pagamento abrange as marcas Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Mystique by Royalton Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts, proporcionando aos hóspedes um processo de pagamento simplificado e seguro, facilitando a reserva das férias do seu sonho.

O Blue Diamond Resorts está transformando o segmento de hospitalidade com tudo incluído no Caribe, México e América Central. Com o atendimento das demandas do mercado, ofertas diversas para viajantes exigentes e investimento em soluções inovadoras, como a nova forma de pagamento parcelado. Sua dedicação em estabelecer novos padrões de luxo e moldar o futuro do setor é evidente no seu compromisso de aprimorar a experiência do hóspede.

Sobre o Blue Diamond Resorts

