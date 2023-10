Le futur centre de tri de l’Est de Montréal sera doté de la technologie la plus avancée au Canada

MONTRÉAL, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec un vif enthousiasme que les dirigeants de Éco Entreprises Québec (ÉEQ), Mme Maryse Vermette, et de Matrec, une division de GFL environnemental (Matrec - GFL), M. Yazan Kano, ont procédé à la traditionnelle première pelletée de terre inaugurant le début officiel des travaux de construction du futur centre de tri des matières recyclables de l’Est de l’île de Montréal.



L’événement avait lieu au cœur du secteur industriel de Montréal-Est, en présence du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, de la mairesse de l’arrondissement de Verdun, responsable de la transition écologique et de l’environnement à Montréal, Mme Marie-Andrée Mauger, la mairesse de Montréal-Est, Mme Anne St-Laurent, ainsi que le président du conseil d’administration de ÉEQ, M. Denis Brisebois.

La construction de ce centre de tri vient établir de nouveaux standards encore jamais atteints au Québec avec un tri de haute qualité et des procédés évolués de traçabilité, capitalisant notamment sur les technologies de pointe et le savoir-faire québécois. Cette nouvelle infrastructure, qui sera en opération dès janvier 2025, constitue un point tournant dans la démarche de modernisation du système de collecte sélective au Québec.

« Je suis fier aujourd’hui de prendre part à cette première pelletée de terre du nouveau Centre de tri de Montréal-Est, qui sera réalisé avec la collaboration de GFL-Matrec. Ce futur centre permettra un tri d’environ 150 000 tonnes de contenants, d’emballages et d’imprimés qui seront annuellement détournés de l’enfouissement. Ce n’est pas banal quand on sait qu’il y a près d’un million de tonnes de matières recyclables entrant dans les centres de tri au Québec annuellement. D’ailleurs, notre gouvernement travaille aux côtés de nombreux acteurs comme ceux-ci pour qu’ensemble, nous puissions gérer de façon plus responsable nos matières résiduelles, tant en réduisant à la source, qu’en favorisant le réemploi, le recyclage et la valorisation optimale de celles-ci. »

— Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Nos engagements envers la lutte aux changements climatiques sont ciblés et ambitieux. Pour les atteindre, il faut d’abord réduire à la source notre consommation, mais aussi changer de paradigme dans la gestion des matières résiduelles. Le Centre de tri de Montréal-Est est un symbole de la modernisation du système de la collecte sélective et avec cette première pelletée de terre qui officialise les travaux, constitue un important jalon vers la carboneutralité de la métropole du Québec. Comme partenaire, notre collaboration demeurera d'ailleurs très active parce que nous avons à cœur d’offrir à la population montréalaise un service de collecte de qualité. »

— Marie-Andrée Mauger, mairesse de l’arrondissement de Verdun à Montréal et responsable de la transition écologique et de l’environnement à la ville de Montréal.

« Face aux enjeux environnementaux actuels, la Ville de Montréal-Est est heureuse d’accueillir un futur centre de tri moderne sur son territoire. Pour nos citoyens et tous ceux de l’Est de l’île de Montréal, ce pas en avant en termes de valorisation de matières recyclables est significatif car il démontre notre engagement et permet l’adoption de pratiques écoresponsables à grande échelle. À terme, ce centre de tri de 3e génération engendrera plus de réutilisation, donc moins de pollution, tout en étant synonyme de création d’une centaine d’emplois. »

— Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est.

« C'est un immense bonheur de procéder ce matin à la pelletée de terre pour la construction du nouveau centre de tri. Matrec-GFL est fier de bâtir et de rendre opérationnel un complexe environnemental qui offrira aux citoyens de l’Est de l’île de Montréal une valorisation optimale de leurs matières recyclables en y intégrant des éléments innovants pour améliorer la performance des opérations de tri sur son territoire. C’est dans notre ADN de nous engager envers l’environnement et de jouer un rôle essentiel dans le développement de l’économie circulaire au Québec. »

— Yazan Kano, vice-président régional de Matrec-GFL.

« Pour les producteurs responsables de la collecte sélective, la construction de ce centre de tri vient changer le portrait de cette industrie au Québec en mettant la responsabilité élargie des producteurs au cœur du système. »

— Denis Brisebois, président du conseil d’administration de Éco Entreprises Québec.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue le premier investissement d'envergure de ÉEQ à titre d'organisme de gestion désigné de la collecte sélective et amorce la transformation des infrastructures de tri de nos matières recyclables au Québec. L'entente contractuelle avec Matrec-GFL nous donne confiance que ce projet sera mené à bien dans les règles de l’art et permettra d'instaurer de nouveaux standards pour boucler la boucle de l’économie circulaire. »

— Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

Faits saillants

À la suite de la signature du contrat intervenu entre ÉEQ et Matrec, une division de GFL, en août dernier, les deux organisations ont déployé maints efforts pour que le démarrage des travaux soit entrepris sans délai. Ceux-ci s’échelonneront sur une période d’un peu plus d’un an en prévision d’une ouverture le 2 janvier 2025.

À compter du 1er octobre 2024, trois (3) mois avant l’ouverture officielle du nouveau centre de tri, la matière issue de la collecte sélective jusqu’alors acheminée au Complexe Environnemental St-Michel (CESM) sera gérée par Matrec-GFL.

Entre la fin du contrat d’opération actuel du CESM et le début de mise en opération du futur centre de tri, un plan de transition sera mis en place afin que toute la matière soit triée. Par ce plan de transition, ÉEQ et Matrec-GFL assurent à la population de l’Est de Montréal qu’aucune interruption de service ne nuira au geste de tri qu’elle pose quotidiennement.

Le futur centre de tri sera situé dans la zone industrielle de Montréal-Est, rue Sherbrooke Est; près de 100 nouveaux travailleurs et travailleuses y occuperont un emploi.

Chaque année, près de 800 000 tonnes de matières recyclables sont récupérées à l’échelle du Québec par la collecte sélective. La nouvelle infrastructure est conçue pour traiter 150 000 tonnes par an, ce qui représentera près du double de la capacité actuellement traitée par le CESM et 15 à 20% du tonnage de la collecte sélective du Québec.



À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l’égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d’ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l’écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d’exercer son rôle d’organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

À propos de Matrec – GFL

GFL, (Green For Life) établie à Toronto, en Ontario, est la 4e plus grande entreprise diversifiée de services environnementaux en Amérique du Nord et la seule dont son siège social pour l’Est-du Canada est situé à Montréal-Est. Fondée en 2007, GFL est un leader en stratégies d’économie circulaire et de développement de nouvelles technologies vertes au Canada. De plus, GFL opère dans tous les secteurs d’activités de l’environnement dont la gestion des matières résiduelles (collecte sélective, matériaux de construction-rénovation-démolition, matières organiques et compostables), la gestion des matières dangereuses et d’urgence environnementales, la gestion des sols contaminés ainsi que dans la valorisation énergétique renouvelable verte. GFL opère au Québec sous le nom de Matrec (pour matières recyclables), une division de GFL Environnemental Inc. avec plus de 1500 employés et collaborateurs.

Renseignements additionnels

Pour en savoir davantage sur ce projet, voir la fiche technique

Crédit photo : Josée Lecompte

Bas de vignette (de gauche à droite): À l’occasion de la 1ère pelletée de terre en vue de la construction du futur centre de tri de l’Est de l'île de Montréal, entourent le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette (au centre) : Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Maryse Vermette, M. Denis Brisebois, M. Yazan Kano, M. Dave Richmond et Mme Anne St-Laurent.

Sources :



Marie-Claude Rivet

Cheffe, stratégie et affaires publiques

Éco Entreprises Québec

514 987-1491, poste 237

medias@eeq.ca



Richard Mimeau

Relations médias

Matrec-GFL

450 641-3070

rmimeau@matrec.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c540e1b8-e9cc-4eec-ae91-3f12b2643cfe/fr