Mohawk Industries publie ses résultats du 3e trimestre

CALHOUN, Géorgie, 28 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui une perte nette de 760 millions de dollars au troisième trimestre 2023 et une perte par action de 11,94 dollars avec l'impact des charges de dépréciation hors trésorerie de 876 millions de dollars. La capitalisation boursière actuelle de la Société, associée à des conditions macroéconomiques difficiles en continu et à des taux d'actualisation plus élevés, a conduit à un examen de ses survaleurs et de ses soldes d'actifs incorporels, ce qui a entraîné des charges de dépréciation. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 174 millions de dollars et le bénéfice par action (BPA) ajusté à 2,72 dollars, exclusion faite des frais de dépréciation et autres frais non récurrents. Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre 2023 a atteint 2,8 milliards de dollars, soit une baisse de 5,2 % tel que publié et de 8,1 % à taux de change et jours traditionnels et constants par rapport à l'exercice précédent. Au cours du troisième trimestre 2022, la Société a publié un chiffre d'affaires net de 2,9 milliards de dollars, une perte nette de 534 millions de dollars et une perte par action de 8,40 dollars. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 212 millions de dollars et le BPA ajusté à 3,34 dollars, exclusion faite des frais de dépréciation et autres frais non récurrents.



Pour la période de neuf mois close au 30 septembre 2023, la Société a publié une perte nette et une perte par action de 579 millions de dollars et 9,10 dollars respectivement. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 462 millions de dollars et le BPA ajusté à 7,23 dollars, exclusion faite des frais de dépréciation et autres frais non récurrents. Pour les neuf premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires net a atteint 8,5 milliards de dollars, soit une baisse de 6,2 % tel que publié et de 8,7 % à taux de change et jours traditionnels et constants par rapport à l'exercice précédent. Pour la période de neuf mois close au 1er octobre 2022, la Société a publié un chiffre d'affaires net de 9,1 milliards de dollars, une perte nette de 8 millions de dollars et une perte par action de 0,13 $ ; le bénéfice net ajusté a été de 739 millions de dollars, et le BPA ajusté de 11,56 dollars, exclusion faite des frais de dépréciation et autres frais non récurrents.

Commentant les résultats du troisième trimestre de la Société, Jeff Lorberbaum, président et directeur général, a déclaré : « Nos résultats pour le trimestre ont été conformes à nos attentes alors que notre secteur faisait face à des pressions continues à travers l'ensemble des régions, principalement en raison des investissements résidentiels limités et d'un resserrement accru des dépenses discrétionnaires des consommateurs. Nos performances du troisième trimestre ont été saisonnièrement impactées par les vacances en Europe, qui ont réduit notre chiffre d'affaires et nos bénéfices par rapport au trimestre précédent. Les coûts énergétiques et de matériaux moindres compensent le déclin du prix et de la combinaison. Nous avons aussi fait face à des vents contraires concernant le change de devises étrangères, à hauteur d'environ 20 millions de dollars pour le bénéfice d'exploitation ou 0,25 dollar pour le BPA. À travers l'entreprise, nous avons bénéficié de réductions de coûts, d'initiatives de productivité et de coûts d'intrants moindres. Nous gérons notre fonds de roulement et avons généré de forts flux de trésorerie disponible de 385 millions de dollars au cours du trimestre et 660 millions de dollars en cumul annuel.

Pendant le trimestre, les banques centrales du monde entier ont continué d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir leurs économies et réduire l'inflation. Leurs actions affectent les nouvelles constructions et rénovations à la fois dans les canaux résidentiels et commerciaux, retardant les dépenses pour les nouveaux projets. Aux États-Unis, les taux de crédits ont atteint un record en plus de vingt ans, ce qui a causé un déclin du marché du logement et a limité l'activité des rénovations de domiciles. En Europe, les consommateurs reportent les gros achats comme les revêtements de sol en raison de la hausse des coûts énergétiques, de l'inflation et de l'incertitude due à la guerre en Ukraine. Ces pressions ont un impact accru sur notre industrie par rapport aux autres secteurs car la plupart des achats de revêtements de sol peuvent être retardés. Avec les coûts fixes élevés requis pour produire des revêtements de sol, la concurrence s'accroît tandis que l'industrie ralentit et les participants tentent d'accroître leurs ventes pour maximiser l'absorption. En conséquence, nos prix de vente moyens et notre combinaison ont décliné, l'impact ayant été compensé par la baisse des coûts énergétiques et des matériaux, les bénéfices de restructuration et les améliorations des procédés.

Le timing prévu pour observer un redressement du secteur du logement continue d'être reporté, et nous gérons l'entreprise de manière à optimiser nos résultats et notre flux de trésorerie jusqu'à ce qu'il se produise. Nous prenons des mesures pour accroître nos volumes tout en gérant les marges et les dépenses d'exploitation. Nous avons lancé des collections différenciées, introduit des promotions de manière sélective et étendu notre participation dans le canal des nouvelles constructions. Pour améliorer davantage notre position concurrentielle, nous arrêterons l'ancienne production de céramique en Italie, et nous convertissons notre production américaine de LVT rigides en un processus d'extrusion directe. Ces initiatives de restructuration donneront lieu à des frais non récurrents d'environ 55 millions de dollars, dont 50 millions de dollars hors trésorerie. Une fois achevées, ces initiatives devraient améliorer notre rentabilité de 30 millions de dollars chaque année en stimulant notre productivité, diminuant nos coûts de fabrication et optimisant notre flexibilité de production.

Nos expansions européennes dans les domaines de l'isolation et des dalles en porcelaine sont actuellement en fonctionnement, et nos projets américains de LVT et de stratifiés haut de gamme poursuivent leur démarrage. L'extension de la production dans les domaines des stratifiés en Europe et des comptoirs en quartz aux États-Unis devrait débuter au deuxième semestre 2024. Alors que l'intégration de nos acquisitions au Mexique et au Brésil se poursuit, nous avons consolidé les fonctions de direction générale, de vente et d'administration, tout en améliorant l'offre de produits des entreprises, leur efficacité opérationnelle et leur clientèle. Tandis que les marchés mexicain et brésilien font face à une demande et des marges réduites, nous prévoyons de tirer des avantages additionnels de nos acquisitions à mesure de la récupération de ces marchés.

Au cours du troisième trimestre, le segment Céramique mondial a rapporté une diminution de 0,5 % de son chiffre d'affaires net tel que publié, ou de 6,0 % à taux de change et nombre de jours traditionnels et constants. La marge d'exploitation du segment était était de -32.5 % tel que publié, ou 8,0 % sur une base ajustée, en raison d'une combinaison de produits et de prix défavorables, de fermetures d'usines temporaires, de moindres volumes et de vents contraires liés au change de devises, partiellement compensés par des gains de productivité. Notre activité Céramique aux États-Unis a obtenu des résultats exceptionnels en raison de nos lancements de produits innovants et de niveaux de service plus élevés. Avec ceci, nous avons étendu nos positions dans les canaux de la construction de nouveaux logements et commerciaux. Nos investissements dans les nouvelles technologies de décoration, le lustrage et les mosaïques offrent des alternatives nationales à la céramique d'importation haut de gamme. Pour étendre davantage nos ventes de comptoirs en quartz, nous introduisons des collections plus stylisées fabriquées en utilisant de nouvelles technologies offrant un meilleur rapport qualité/prix. En Europe, le trafic de détail et les nouvelles constructions se voient affecter par l'incertitude économique. Pour gagner des ventes, nous réagissons avec des promotions spécifiques sur les prix par géographie et par canal. Les prix du gaz naturel ont décliné de plus de 80 % par rapport à leur point culminant, et nous avons réinitialisé nos prix pour nous aligner sur les coûts énergétiques. Les ventes de nos dalles de porcelaine haut de gamme continuent de se développer, et nous optimisons notre récente expansion de capacité. En Amérique latine, nous avons réduit nos structures de coût pour nous adapter aux marchés plus lents et plus concurrentiels, le Mexique étant moins touché. Alors que nous intégrons nos acquisitions, nous gagnons des engagements clients pour étendre nos ventes sur tous les canaux et prix en utilisant le portefeuille de produits combiné.

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires net de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a baissé de 2,6 % tel que publié ou de 5,0 % à taux de change traditionnels et constants. La marge d'exploitation du segment a été de -22,4 % tel que publié, ou 10,9 % sur une base ajustée, soit une amélioration par rapport à l'année précédente, ayant bénéficié des matières premières, de l'énergie et des temps d'arrêt moindres, compensant les prix, la combinaison et les taux de change défavorables. Les feuilles de vinyle continuent de surpasser les autres catégories de revêtements de sol, et nous avons accru la production pour répondre à la demande plus élevée. Nos ventes de stratifiés et de LVT sont sous pression sur le marché qui s'est adouci, et nous introduisons de nouveaux produits, merchandisings et promotions spécifiques pour optimiser les volumes. Nous avons mis œuvre la restructuration pour soutenir la conversion de notre offre de LVT résidentiels d'une âme souple à une âme rigide, ce qui a un impact positif sur les ventes. Notre activité Panneaux a ralenti en raison d'un déclin des rénovations, des projets de construction et de la demande industrielle. Les ventes de nos collection de panneaux HPL à marge plus élevée se développent en même temps que notre clientèle. Notre volume d'isolation au troisième trimestre s'est amélioré, et nos marges ont été conformes à l'année dernière. Les prix de l'industrie de l'isolation ont décliné, ainsi que les coûts des intrants, une variation régionale étant causée par la mise en service de nouvelles usines. En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'industrie a subi un ralentissement au cours du trimestre, et nos ventes dans les deux pays ont légèrement baissé. Pour accroître les ventes et protéger nos marges, nous lançons des collections améliorées à travers les catégories des fibres, en accroissant le marketing de nos produits haut de gamme et en mettant en œuvre des promotions ciblées afin de répondre à la demande fluctuante.

Au troisième trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord ont baissé de 11,7 % tel que publié ou de 12,2 % sur une base traditionnelle. La marge d'exploitation du segment a été de -17,4 % tel que publié, ou 8,1 % sur une base ajustée, en raison de la combinaison de produits et des prix défavorables, du volume réduit et de la productivité en baisse en raison de la sous-utilisation des actifs d'usines, partiellement compensés par la baisse de l'inflation. La concurrence s'est intensifiée sur toutes les catégories de produits et, pour améliorer les ventes, nous avons continué d'investir dans les nouveaux produits et systèmes de merchandising afin d'étendre notre présence dans le commerce de détail. Nous avons aussi augmenté notre participation dans le canal de la construction de nouveaux logements avec des constructeurs régionaux et nationaux. Nous mettons en œuvre de nombreux projets pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité et maximiser l'utilisation des matériaux. En ce qui concerne les tapis résidentiels, pour améliorer notre combinaison, nous étendons nos collections haut de gamme, offrant des caractéristiques et styles supérieurs. Pour les propriétaires de logements à la recherche de qualité, nous sommes en train d'accroître notre offre de polyester recyclé respectueux de l'environnement. Nos collections de feuilles de vinyle continuent de bien fonctionner auprès des consommateurs attentifs à leur budget. En guise d'alternative aux produits LVT à base de PVC, nous avons lancé une nouvelle âme résiliente en polymère plus respectueuse de l'environnement et résistante aux rayures. Nous poursuivons la montée en puissance de notre production de LVT sur la côte Ouest et le nouveau processus d'extrusion en Géorgie, les deux opérations devant devenir substantiellement opérationnelles au premier trimestre 2024. Nous étendons la distribution de stratifiés dans les canaux du commerce de détail et parmi les constructeurs, et nos nouvelles collections de stratifiés ont été bien accueillies, les consommateurs étant à la recherche de visuels de qualité à des prix accessibles.

Dans le cadre du ralentissement actuel de l'industrie, nous gérons les aspects contrôlables de notre activité tout en nous adaptant aux conditions du marché régional. Dans toutes nos régions, les taux d'intérêts élevés et l'inflation persistante restreignent les dépenses discrétionnaires des consommateurs, donnant lieu au report des projets de rénovation et des achats de nouveaux logements. Des pressions similaires commencent à réduire les investissements commerciaux alors que la confiance des entreprises décline. La concurrence des ventes pour utiliser la capacité d'usine s'intensifie dans tous nos marchés, et les coûts d'intrants moins élevés devraient compenser l'impact. Avec des produits et merchandisings améliorés, des promotions sélectives et une participation en hausse dans les canaux de vente les plus performants, nous maximisons nos volumes tout en gérant nos marges et dépenses d'exploitation. À travers l'entreprise, nous mettons en œuvre des initiatives de productivité, de réduction des coûts et de restructuration pour réduire nos dépenses et améliorer nos résultats. Nous continuons de gérer notre fonds de roulement pour optimiser notre trésorerie. Nous nous attendons à ce que les taux de change de devises étrangères continuent d'entraver nos gains. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le quatrième trimestre se situe entre 1,80 et 1,90 dollar, hors frais non récurrents. Avec cela, notre BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 devrait dépasser les 9,00 dollars.

Le secteur des revêtements de sol subit depuis toujours de plus grands pics et creux cycliques que les autres produits de construction en raison du fait que les projets y afférents peuvent être reportés. Nos fondamentaux commerciaux demeurent solides et nous bénéficierons d'une demande latente importante lorsque l'industrie rebondira. Compte tenu du vieillissement du parc immobilier américain, plus de 80 % des propriétaires de logements ayant répondu aux récentes enquêtes de JP Morgan ont indiqué qu'ils prévoyaient de réaliser des projets de rénovation sur le court terme. Par ailleurs, après des années d'opérations de construction inférieures à la demande, une quantité substantielle de constructions de nouveaux logements sera requise pour de nombreuses années à venir. L'activité commerciale s'étendra à mesure que la perspective économique s'améliorera. En tant que plus grand fournisseur de revêtements de sol au monde, Mohawk est bien positionnée pour exploiter ces opportunités. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et d'autres risques, ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le vendredi 27 octobre 2023 à 11h (heure de l'Est)

MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES ÉTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS CONDENSÉS (Non audités) Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Cost of sales 2,074,179 2,203,878 6,455,479 6,697,404 Gross profit 692,007 713,661 2,067,358 2,388,986 Selling, general and administrative expenses 549,641 523,479 1,646,156 1,510,076 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Operating income (loss) (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Interest expense 20,144 13,797 60,138 37,337 Other (income), net (8,551 ) (1,242 ) (6,902 ) (1,622 ) Earnings (loss) before income taxes (745,335 ) (518,144 ) (508,142 ) 147,424 Income tax expense 14,954 15,569 70,657 155,193 Net earnings (loss) including noncontrolling interests (760,289 ) (533,713 ) (578,799 ) (7,769 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests 170 256 205 440 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – basic 63,682 63,534 63,648 63,923 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,682 63,534 63,648 63,923





Autres informations financières Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net cash provided by operating activities $ 512,034 224,774 1,032,907 427,435 Less: Capital expenditures 127,419 150,044 372,565 430,084 Free cash flow $ 384,615 74,730 660,342 (2,649 ) Depreciation and amortization $ 149,570 153,466 476,112 436,449





MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (Non audités) (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 518,452 326,971 Short-term investments — 110,000 Receivables, net 1,943,147 2,003,261 Inventories 2,519,709 2,900,116 Prepaid expenses and other current assets 523,017 513,981 Total current assets 5,504,325 5,854,329 Property, plant and equipment, net 4,788,825 4,524,536 Right of use operating lease assets 404,477 400,412 Goodwill 1,125,434 1,827,968 Intangible assets, net 854,427 823,100 Deferred income taxes and other non-current assets 461,007 370,689 Total assets $ 13,138,495 13,801,034 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 1,542,139 Accounts payable and accrued expenses 2,159,499 2,256,097 Current operating lease liabilities 106,378 106,511 Total current liabilities 3,188,574 3,904,747 Long-term debt, less current portion 1,675,590 1,019,984 Non-current operating lease liabilities 314,984 306,617 Deferred income taxes and other long-term liabilities 687,957 744,629 Total liabilities 5,867,105 5,975,977 Total stockholders' equity 7,271,390 7,825,057 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,138,495 13,801,034





Informations sur les segments Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,091,672 1,096,656 3,306,368 3,319,982 Flooring NA 962,222 1,089,634 2,917,337 3,261,082 Flooring ROW 712,292 731,249 2,299,132 2,505,326 Consolidated net sales $ 2,766,186 2,917,539 $ 8,522,837 9,086,390 Operating income (loss): Global Ceramic $ (355,304 ) (559,706 ) (207,953 ) (305,099 ) Flooring NA (166,973 ) 64,672 (131,787 ) 260,026 Flooring ROW (159,569 ) 45,508 2,590 304,265 Corporate and intersegment eliminations (51,896 ) (56,063 ) (117,756 ) (76,053 ) Consolidated operating income (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Assets: Global Ceramic $ 4,905,861 4,866,822 Flooring NA 3,911,708 4,490,502 Flooring ROW 3,857,628 4,036,675 Corporate and intersegment eliminations 463,298 407,035 Consolidated assets $ 13,138,495 13,801,034





Rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) attribuable à Mohawk Industries, Inc., du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice dilué par action ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 120,732 38,118 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 4,476 1,544 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 92,476 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — (2,850 ) 7,324 Income taxes – reversal of uncertain tax position 1,890 — 2,850 (7,324 ) Income taxes – impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (12,838 ) (10,168 ) (12,838 ) (10,168 ) Income tax effect of adjusting items (19,594 ) (20,487 ) (40,234 ) (23,291 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173,657 212,008 461,716 738,765 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 3.34 7.23 11.56 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,934 63,534 63,883 63,923





Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net (Amounts in thousands) September 30, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 Long-term debt, less current portion 1,675,590 Total debt 2,598,287 Less: Cash and cash equivalents 518,452 Net debt $ 2,079,835





Rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) December 31,2022 April 1,2023 July 1,2023 September 30,2023 September 30,2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 33,552 80,276 101,214 (760,289 ) (545,247 ) Interest expense 14,601 17,137 22,857 20,144 74,739 Income tax expense 2,917 28,943 26,760 14,954 73,574 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (96 ) (38 ) 3 (170 ) (301 ) Depreciation and amortization(1) 159,014 169,909 156,633 149,570 635,126 EBITDA 209,988 296,227 307,467 (575,791 ) 237,891 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,875 8,971 33,682 47,606 124,134 Inventory step-up from purchase accounting 1,218 3,305 1,276 (105 ) 5,694 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 876,108 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 990 48,022 43,464 101,707 Release of indemnification asset (89 ) (857 ) (103 ) (1,890 ) (2,939 ) Adjusted EBITDA $ 254,223 308,636 390,344 389,392 1,342,595 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1) Inclut la dépréciation accélérée de 15 915 dollars pour le 4e trimestre 2022, 23 019 dollars pour le 1er trimestre 2023, 7 978 dollars pour le 2e trimestre 2023 et (525 dollars) pour le 3e trimestre 2023.





Rapprochement du chiffre d'affaires net et du chiffre d'affaires net ajusté Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Adjustment for constant shipping days 2,473 — 18,829 — Adjustment for constant exchange rates 11,230 — 61,566 — Adjustment for acquisition volume (97,312 ) — (306,349 ) — Adjusted net sales $ 2,682,577 2,917,539 8,296,883 9,086,390





Three Months Ended September 30, 2023 October 1, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,091,672 1,096,656 Adjustment for constant shipping days 2,472 — Adjustment for constant exchange rates 19,362 — Adjustment for acquisition volume (82,571 ) — Adjusted net sales $ 1,030,935 1,096,656 Flooring NA Net sales $ 962,222 1,089,634 Adjustment for acquisition volume (5,233 ) — Adjusted net sales $ 956,989 1,089,634





Flooring ROW Net sales $ 712,292 731,249 Adjustment for constant exchange rates (8,132 ) — Adjustment for acquisition volume (9,509 ) — Adjusted net sales $ 694,651 731,249





Rapprochement du bénéfice brut et du bénéfice brut ajusté Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Gross Profit $ 692,007 713,661 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,663 30,422 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Adjusted gross profit $ 734,565 745,484





Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.6 % 25.6 %





Rapprochement des frais de vente, généraux et administratifs et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 549,641 523,479 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,420 ) (4,117 ) Legal settlements, reserves and fees (43,464 ) (45,000 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 501,757 474,362





Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.1 % 16.3 %





Rapprochement du bénéfice (de la perte) d'exploitation et du bénéfice d'exploitation ajusté Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Operating earnings (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) Adjustments to operating earnings (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,083 34,539 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Adjusted operating income $ 232,808 271,122





Adjusted operating income as a percent of net sales 8.4 % 9.3 %





Global Ceramic Operating earnings (loss) $ (355,304 ) (559,706 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 17,762 3,366 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 425,232 688,514 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) — Adjusted segment operating income $ 87,585 132,174





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.0 % 12.1 %





Flooring NA Operating income (loss) $ (166,973 ) 64,672 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27,323 20,223 Legal settlements and reserves 1,500 — Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 215,809 1,407 Adjusted segment operating income $ 77,659 87,703





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.0 %





Flooring ROW Operating income (loss) $ (159,569 ) 45,508 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,836 10,950 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 235,067 5,850 Adjusted segment operating income $ 77,334 62,308





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.9 % 8.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (51,896 ) (56,063 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 162 — Legal settlement, reserves and fees 41,964 45,000 Adjusted segment operating (loss) $ (9,770 ) (11,063 )





Rapprochement du bénéfice (de la perte) avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Earnings (loss) before income taxes $ (745,335 ) (518,144 ) Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (170 ) (256 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 219,153 258,232





Rapprochement de la charge d'impôt sur les bénéfices et de la charge d'impôt sur les bénéfices ajustée Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Income tax expense $ 14,954 15,569 Income taxes – reversal of uncertain tax position (1,890 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 12,838 10,168 Income tax effect of adjusting items 19,594 20,487 Adjusted income tax expense $ 45,496 46,224 Adjusted income tax rate 20.8 % 17.9 %



La Société complète ses états financiers consolidés condensés, qui sont préparés et présentés conformément aux mesures PCGR des États-Unis, avec certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société et des mesures conformes aux PCGR américains les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR fournies ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR américains comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire fournies par d'autres sociétés. La Société considère que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu'elles sont rapprochées de la mesure conforme aux PCGR américains correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires aident à identifier les tendances en matière de croissance et à effectuer des comparaisons avec le chiffre d'affaires des périodes précédentes et futures ; les mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité aident à comprendre les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la société et à effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d'une période à une autre, et peuvent masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires de la Société figurent : les transactions et la conversion de devises étrangères, le nombre plus ou moins élevé de jours de livraison au cours d'une période ainsi que l'impact des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas être liés à ces performances. Parmi les éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la société figurent : les coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration et autres coûts, les règlements légaux, les réserves et frais, nets de produit d'assurance, la dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat, la libération de l'actif compensatoire et la contre-passation de positions fiscales incertaines.

