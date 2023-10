Mohawk Industries presenta i risultati del terzo trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi una perdita netta nel terzo trimestre 2023 di 760 milioni di dollari e una perdita per azione di 11,94 dollari, con l’impatto di oneri di svalutazione non monetari per 876 milioni di dollari. L’attuale capitalizzazione di mercato della Società, insieme al perdurare di condizioni macroeconomiche difficili e all’aumento dei tassi di sconto, ha determinato una revisione dell’avviamento e dei saldi delle attività immateriali, con conseguenti oneri di svalutazione. L’utile netto rettificato è stato di 174 milioni di dollari e l’utile per azione rettificato (“EPS”) è stato di 2,72 dollari, escludendo la svalutazione e altri oneri non ricorrenti. Il fatturato netto per il terzo trimestre del 2023 è stato di 2,8 miliardi di dollari, con un calo del 5,2% rispetto al trimestre precedente e dell’8,1% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Nel terzo trimestre del 2022, la Società ha registrato un fatturato netto di 2,9 miliardi di dollari, una perdita netta di 534 milioni di dollari e una perdita per azione di 8,40 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 212 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 3,34 dollari, escludendo le svalutazioni e altri oneri non ricorrenti.



Per il periodo di nove mesi terminato il 30 settembre 2023, la Società ha registrato una perdita netta e una perdita per azione rispettivamente di 579 milioni di dollari e 9,10 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 462 milioni di dollari e l’EPS rettificato è stato di 7,23 dollari, escludendo la svalutazione e altri oneri non ricorrenti. Per i primi nove mesi del 2023, il fatturato netto è stato di 8,5 miliardi di dollari, con un calo del 6,2% rispetto al periodo precedente e dell’8,7% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Per il periodo di nove mesi conclusosi il 1° ottobre 2022, la Società ha registrato un fatturato netto di 9,1 miliardi di dollari, una perdita netta di 8 milioni di dollari e una perdita per azione di 0,13 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 739 milioni di dollari e l’EPS rettificato è stato di 11,56 dollari, escludendo le svalutazioni e altri oneri non ricorrenti.

Commentando i risultati del terzo trimestre dell’azienda, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: "I nostri risultati per il trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative, poiché il nostro settore ha dovuto far fronte a continue pressioni in tutte le regioni, principalmente a causa della limitazione degli investimenti residenziali e dell’ulteriore contrazione della spesa discrezionale dei consumatori. I risultati del terzo trimestre sono stati influenzati dalla stagionalità delle vacanze in Europa, che hanno ridotto le vendite e gli utili rispetto al trimestre precedente. La riduzione dei costi dei materiali e dell’energia ha compensato il calo dei prezzi e del mix. Abbiamo anche subito un impatto valutario negativo, pari a circa 20 milioni di dollari sull’utile operativo o 0,25 dollari sull’EPS. In tutta l’azienda, abbiamo beneficiato di riduzioni dei costi, di iniziative di produttività e di una riduzione dei costi dei fattori di produzione. Stiamo gestendo il nostro capitale circolante e abbiamo generato un solido flusso di cassa libero di 385 milioni di dollari nel trimestre e di 660 milioni di dollari per l’anno in corso.

Durante il trimestre, le banche centrali di tutto il mondo hanno continuato ad aumentare i tassi di interesse per rallentare le loro economie e ridurre l’inflazione. Questi interventi stanno influenzando le nuove costruzioni e le ristrutturazioni sia nel settore residenziale che in quello commerciale, rinviando la spesa per i nuovi progetti. Negli Stati Uniti, i tassi ipotecari sono saliti al livello massimo in oltre due decenni, soffocando il mercato immobiliare e limitando l’attività di ristrutturazione delle case. In Europa, i consumatori stanno rimandando gli acquisti di grande entità, come i pavimenti, a causa dell’aumento dei costi dell’energia, dell’inflazione e dell’incertezza dovuta alla guerra in Ucraina. Il nostro settore subisce un impatto maggiore da queste pressioni rispetto ad altri settori, dato che la maggior parte degli acquisti di pavimenti può essere rimandata. Con gli alti costi fissi necessari per produrre pavimenti, la concorrenza aumenta quando il settore rallenta e i partecipanti cercano di incrementare le vendite per massimizzare l’assorbimento. Di conseguenza, i nostri prezzi medi di vendita e il nostro mix sono diminuiti, ma l’impatto è stato compensato dalla riduzione dei costi dei materiali e dell’energia, dai benefici per la ristrutturazione e dai miglioramenti dei processi.

I tempi previsti per la ripresa del settore immobiliare continuano ad essere rimandati, e stiamo gestendo l’attività per ottimizzare i nostri risultati e il flusso di cassa fino a quando non avverrà questa ripresa. Stiamo intervenendo per aumentare i nostri volumi, gestendo al contempo i margini e le spese operative. Abbiamo lanciato collezioni differenziate, introdotto selettivamente promozioni e ampliato la nostra partecipazione al canale delle nuove costruzioni. Per migliorare ulteriormente la nostra posizione competitiva, chiuderemo la vecchia linea di produzione di ceramica in Italia e stiamo convertendo la nostra produzione di LVT rigido negli Stati Uniti in un processo di estrusione diretta. Queste iniziative di ristrutturazione comporteranno un onere straordinario di circa 55 milioni di dollari, di cui 50 milioni di dollari non in contanti. Una volta completate, queste iniziative dovrebbero migliorare la nostra redditività di 30 milioni di dollari all’anno, aumentando la nostra produttività, riducendo i costi di produzione e ottimizzando la nostra flessibilità produttiva.

Le nostre espansioni europee nell’isolamento e nelle lastre di porcellana sono attualmente in funzione, mentre i nostri progetti statunitensi di laminato premium e LVT continuano ad avviarsi. L’espansione della produzione di laminato in Europa e di piani di lavoro in quarzo negli Stati Uniti dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2024. Mentre procede l’integrazione delle nostre acquisizioni in Messico e Brasile, abbiamo consolidato la direzione generale, le vendite e le funzioni amministrative, migliorando al contempo l’offerta di prodotti, l’efficienza operativa e la base clienti delle aziende. Sebbene i mercati messicano e brasiliano stiano subendo una riduzione della domanda e dei margini, prevediamo di trarre ulteriori vantaggi dalle nostre acquisizioni quando questi mercati si riprenderanno.

Per il secondo trimestre, il Segmento Global Ceramic ha registrato un calo dello 0,5% del fatturato netto rispetto al periodo precedente, o un calo del 6,0% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato negativo del 32,5% rispetto al trimestre precedente, o dell’8,0% su base rettificata, a causa di prezzi e del mix di prodotti sfavorevoli, delle chiusure temporanee degli impianti, della riduzione dei volumi e degli effetti valutari negativi, parzialmente compensati dagli aumenti di produttività. La nostra attività di ceramica negli Stati Uniti ha registrato una performance superiore grazie all’introduzione di prodotti innovativi e a livelli di servizio più elevati. Con questa, abbiamo ampliato le nostre posizioni nei canali della costruzione di nuove case e del settore commerciale. I nostri investimenti in nuove tecnologie di decorazione, lucidatura e mosaici stanno fornendo alternative nazionali alla ceramica di alta qualità importata. Per espandere ulteriormente le vendite di piani di lavoro in quarzo, stiamo introducendo collezioni più stilizzate, realizzate con nuove tecnologie che offrono un valore maggiore. In Europa, il traffico al dettaglio e le nuove costruzioni sono influenzate dall’incertezza economica. Per incrementare le vendite, stiamo rispondendo con promozioni di prezzo specifiche per area geografica e canale. I prezzi del gas naturale sono diminuiti di oltre l’80% rispetto al loro picco, e abbiamo modificato i nostri prezzi per allinearli ai costi energetici. Le vendite delle nostre lastre di porcellana premium continuano a crescere e stiamo ottimizzando la nostra recente espansione di capacità. In America Latina, abbiamo ridotto le nostre strutture di costo per adattarci a mercati più lenti e competitivi, con il Messico meno coinvolto. Con l’integrazione delle nostre acquisizioni, stiamo ricevendo gli impegni dei clienti per espandere le vendite in tutti i canali e punti di prezzo, utilizzando il portafoglio di prodotti combinato.

Durante il terzo trimestre, il fatturato netto del Segmento Pavimentazioni Resto del Mondo sono diminuite del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 5,0% rispetto all’anno precedente a valuta e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato negativo del 22,4% rispetto al trimestre precedente, o del 10,9% su base rettificata, con un miglioramento rispetto all’anno precedente, grazie ai benefici derivanti dalle materie prime, dall’energia e dalla riduzione dei tempi di inattività, che hanno compensato gli effetti negativi dei prezzi, del mix e dei cambi. Le lastre di vinile continuano a superare le altre categorie di pavimenti e abbiamo aumentato la produzione per soddisfare la maggiore domanda. Le nostre vendite di laminato e LVT sono sotto pressione nel mercato più morbido, e stiamo introducendo nuovi prodotti, merchandising e promozioni selezionate per ottimizzare i volumi. Abbiamo eseguito la ristrutturazione per sostenere la conversione della nostra offerta di LVT residenziale da nucleo flessibile a rigido, che sta avendo un impatto positivo sulle vendite. La nostra attività nei pannelli è rallentata a causa del calo dell’attività di ristrutturazione, dei progetti edilizi e della domanda industriale. Le vendite delle nostre collezioni di pannelli HPL a più elevato margine stanno crescendo grazie all’espansione della nostra base di clienti. Il nostro volume di isolamento nel terzo trimestre è migliorato e i nostri margini sono stati in linea con l’anno scorso. I prezzi del settore dell’isolamento sono diminuiti insieme ai costi dei fattori di produzione, con variazioni regionali dovute all’entrata in funzione di nuovi impianti. In Australia e Nuova Zelanda, il settore ha subito un rallentamento durante il trimestre e le nostre vendite in entrambi i Paesi sono diminuite leggermente. Per aumentare le vendite e proteggere i nostri margini, stiamo introducendo collezioni migliorate in tutte le categorie di fibre, migliorando il marketing dei nostri prodotti di fascia alta e implementando promozioni mirate per soddisfare la domanda in evoluzione.

Nel secondo trimestre, le vendite del Segmento Pavimentazioni Nord America sono diminuite dell’11,7% rispetto al trimestre precedente e del 12,2% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato negativo del 17,4% rispetto al trimestre precedente, o dell’8,1% su base rettificata, a causa di prezzi e del mix di prodotti sfavorevoli, della riduzione dei volumi e di una minore produttività dovuta alla sottoutilizzazione degli impianti, parzialmente compensata da una riduzione dell’inflazione. La concorrenza è aumentata in tutte le categorie di prodotti e, per incrementare le vendite, abbiamo continuato a investire in nuovi prodotti e sistemi di merchandising per espandere la nostra presenza al dettaglio. Abbiamo anche aumentato la nostra partecipazione al canale di costruzione di nuove case con costruttori regionali e nazionali. Stiamo implementando molti progetti per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e massimizzare l’utilizzo dei materiali. Nel settore della moquette residenziale, per migliorare il nostro mix, stiamo ampliando le nostre collezioni premium, che offrono stile e caratteristiche superiori. Per i proprietari di case interessati alla convenienza, stiamo aumentando la nostra offerta di poliestere riciclato ecologico. Le nostre collezioni di vinile in fogli continuano a ottenere buoni risultati con i consumatori orientati al risparmio. Come alternativa ai prodotti LVT a base di PVC, abbiamo introdotto un nuovo nucleo in polimero resiliente, più ecologico e resistente ai graffi. Stiamo continuando a sviluppare la produzione di LVT sulla costa occidentale e il nuovo processo di estrusione in Georgia; entrambi dovrebbero divenire sostanzialmente operativi nel primo trimestre del 2024. Stiamo espandendo la distribuzione del laminato nei canali della vendita al dettaglio e dei costruttori, e le nostre nuove collezioni di laminato sono state ben accolte, in quanto i consumatori cercano caratteristiche visive di alto livello a prezzi accessibili.

Nell’attuale crisi del settore, stiamo gestendo gli aspetti controllabili della nostra attività, adattandoci alle condizioni del mercato regionale. In tutte le nostre aree geografiche, i tassi di interesse elevati e l’inflazione persistente stanno limitando la spesa discrezionale dei consumatori, con conseguente rinvio dei progetti di ristrutturazione e degli acquisti di nuove case. Pressioni simili stanno iniziando a ridurre gli investimenti commerciali, dato che il sentiment delle imprese registra una flessione. La concorrenza per le vendite per l'utilizzo della capacità degli impianti sta aumentando in tutti i nostri mercati, e la riduzione dei costi dei fattori di produzione dovrebbe compensare l’impatto. Con prodotti e merchandising migliorati, promozioni selettive e l’espansione della partecipazione ai canali di vendita con le migliori performance, stiamo massimizzando i nostri volumi, gestendo al contempo i nostri margini e le spese operative. In tutta l’azienda, stiamo implementando iniziative di produttività, riduzione dei costi e ristrutturazione per ridurre le nostre spese e migliorare i nostri risultati. Continuiamo a gestire il nostro capitale circolante per ottimizzare il nostro flusso di cassa. Prevediamo che i tassi di cambio continueranno a rappresentare un elemento negativo per gli utili. Alla luce di questi fattori, prevediamo che il nostro EPS rettificato del quarto trimestre sarà compreso tra 1,80 e 1,90 dollari, escludendo eventuali oneri non ricorrenti. In questo modo, il nostro EPS rettificato per l’intero anno 2023 dovrebbe superare i 9,00 dollari.

Storicamente, l’industria dei pavimenti subisce picchi e cali ciclici maggiori rispetto ad altri prodotti per l’edilizia, a causa della sua natura differibile. I nostri fondamentali di business rimangono solidi, e beneficeremo di una significativa domanda repressa quando il settore si riprenderà. Dato l’invecchiamento del parco immobiliare statunitense, oltre l’80% dei proprietari di case che hanno risposto a recenti sondaggi di JP Morgan hanno indicato di pianificare progetti di ristrutturazione a breve termine. Inoltre, dopo anni in cui le costruzioni sono state inferiori alla domanda, sarà necessario costruire nuove case per molti anni a venire. L’attività commerciale si espanderà con il miglioramento delle prospettive economiche. In qualità di maggior fornitore di pavimenti al mondo, Mohawk è ben posizionata per sfruttare queste opportunità”.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Cost of sales 2,074,179 2,203,878 6,455,479 6,697,404 Gross profit 692,007 713,661 2,067,358 2,388,986 Selling, general and administrative expenses 549,641 523,479 1,646,156 1,510,076 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Operating income (loss) (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Interest expense 20,144 13,797 60,138 37,337 Other (income), net (8,551 ) (1,242 ) (6,902 ) (1,622 ) Earnings (loss) before income taxes (745,335 ) (518,144 ) (508,142 ) 147,424 Income tax expense 14,954 15,569 70,657 155,193 Net earnings (loss) including noncontrolling interests (760,289 ) (533,713 ) (578,799 ) (7,769 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests 170 256 205 440 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – basic 63,682 63,534 63,648 63,923 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,682 63,534 63,648 63,923

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net cash provided by operating activities $ 512,034 224,774 1,032,907 427,435 Less: Capital expenditures 127,419 150,044 372,565 430,084 Free cash flow $ 384,615 74,730 660,342 (2,649 ) Depreciation and amortization $ 149,570 153,466 476,112 436,449

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 518,452 326,971 Short-term investments — 110,000 Receivables, net 1,943,147 2,003,261 Inventories 2,519,709 2,900,116 Prepaid expenses and other current assets 523,017 513,981 Total current assets 5,504,325 5,854,329 Property, plant and equipment, net 4,788,825 4,524,536 Right of use operating lease assets 404,477 400,412 Goodwill 1,125,434 1,827,968 Intangible assets, net 854,427 823,100 Deferred income taxes and other non-current assets 461,007 370,689 Total assets $ 13,138,495 13,801,034 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 1,542,139 Accounts payable and accrued expenses 2,159,499 2,256,097 Current operating lease liabilities 106,378 106,511 Total current liabilities 3,188,574 3,904,747 Long-term debt, less current portion 1,675,590 1,019,984 Non-current operating lease liabilities 314,984 306,617 Deferred income taxes and other long-term liabilities 687,957 744,629 Total liabilities 5,867,105 5,975,977 Total stockholders' equity 7,271,390 7,825,057 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,138,495 13,801,034

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,091,672 1,096,656 3,306,368 3,319,982 Flooring NA 962,222 1,089,634 2,917,337 3,261,082 Flooring ROW 712,292 731,249 2,299,132 2,505,326 Consolidated net sales $ 2,766,186 2,917,539 $ 8,522,837 9,086,390 Operating income (loss): Global Ceramic $ (355,304 ) (559,706 ) (207,953 ) (305,099 ) Flooring NA (166,973 ) 64,672 (131,787 ) 260,026 Flooring ROW (159,569 ) 45,508 2,590 304,265 Corporate and intersegment eliminations (51,896 ) (56,063 ) (117,756 ) (76,053 ) Consolidated operating income (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Assets: Global Ceramic $ 4,905,861 4,866,822 Flooring NA 3,911,708 4,490,502 Flooring ROW 3,857,628 4,036,675 Corporate and intersegment eliminations 463,298 407,035 Consolidated assets $ 13,138,495 13,801,034

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 120,732 38,118 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 4,476 1,544 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 92,476 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — (2,850 ) 7,324 Income taxes – reversal of uncertain tax position 1,890 — 2,850 (7,324 ) Income taxes – impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (12,838 ) (10,168 ) (12,838 ) (10,168 ) Income tax effect of adjusting items (19,594 ) (20,487 ) (40,234 ) (23,291 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173,657 212,008 461,716 738,765 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 3.34 7.23 11.56 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,934 63,534 63,883 63,923

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) September 30, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 Long-term debt, less current portion 1,675,590 Total debt 2,598,287 Less: Cash and cash equivalents 518,452 Net debt $ 2,079,835

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) December 31,2022 April 1,2023 July 1,2023 September 30,2023 September 30,2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 33,552 80,276 101,214 (760,289 ) (545,247 ) Interest expense 14,601 17,137 22,857 20,144 74,739 Income tax expense 2,917 28,943 26,760 14,954 73,574 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (96 ) (38 ) 3 (170 ) (301 ) Depreciation and amortization(1) 159,014 169,909 156,633 149,570 635,126 EBITDA 209,988 296,227 307,467 (575,791 ) 237,891 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,875 8,971 33,682 47,606 124,134 Inventory step-up from purchase accounting 1,218 3,305 1,276 (105 ) 5,694 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 876,108 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 990 48,022 43,464 101,707 Release of indemnification asset (89 ) (857 ) (103 ) (1,890 ) (2,939 ) Adjusted EBITDA $ 254,223 308,636 390,344 389,392 1,342,595 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1) Includes accelerated depreciation of $15,915 for Q4 2022, $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023 and ($525) for Q3 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Adjustment for constant shipping days 2,473 — 18,829 — Adjustment for constant exchange rates 11,230 — 61,566 — Adjustment for acquisition volume (97,312 ) — (306,349 ) — Adjusted net sales $ 2,682,577 2,917,539 8,296,883 9,086,390

Three Months Ended September 30, 2023 October 1, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,091,672 1,096,656 Adjustment for constant shipping days 2,472 — Adjustment for constant exchange rates 19,362 — Adjustment for acquisition volume (82,571 ) — Adjusted net sales $ 1,030,935 1,096,656 Flooring NA Net sales $ 962,222 1,089,634 Adjustment for acquisition volume (5,233 ) — Adjusted net sales $ 956,989 1,089,634

Flooring ROW Net sales $ 712,292 731,249 Adjustment for constant exchange rates (8,132 ) — Adjustment for acquisition volume (9,509 ) — Adjusted net sales $ 694,651 731,249

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Gross Profit $ 692,007 713,661 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,663 30,422 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Adjusted gross profit $ 734,565 745,484

Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.6 % 25.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 549,641 523,479 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,420 ) (4,117 ) Legal settlements, reserves and fees (43,464 ) (45,000 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 501,757 474,362

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.1 % 16.3 %

Reconciliation of Operating Income (loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Operating earnings (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) Adjustments to operating earnings (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,083 34,539 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Adjusted operating income $ 232,808 271,122

Adjusted operating income as a percent of net sales 8.4 % 9.3 %

Global Ceramic Operating earnings (loss) $ (355,304 ) (559,706 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 17,762 3,366 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 425,232 688,514 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) — Adjusted segment operating income $ 87,585 132,174

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.0 % 12.1 %

Flooring NA Operating income (loss) $ (166,973 ) 64,672 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27,323 20,223 Legal settlements and reserves 1,500 — Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 215,809 1,407 Adjusted segment operating income $ 77,659 87,703

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.0 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ (159,569 ) 45,508 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,836 10,950 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 235,067 5,850 Adjusted segment operating income $ 77,334 62,308

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.9 % 8.5 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (51,896 ) (56,063 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 162 — Legal settlement, reserves and fees 41,964 45,000 Adjusted segment operating (loss) $ (9,770 ) (11,063 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Earnings (loss) before income taxes $ (745,335 ) (518,144 ) Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (170 ) (256 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 219,153 258,232

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Income tax expense $ 14,954 15,569 Income taxes – reversal of uncertain tax position (1,890 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 12,838 10,168 Income tax effect of adjusting items 19,594 20,487 Adjusted income tax expense $ 45,496 46,224 Adjusted income tax rate 20.8 % 17.9 %



La Società integra il suo bilancio consolidato abbreviato, preparato e presentato secondo i principi contabili US GAAP, con alcuni indicatori finanziari non GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure GAAP statunitensi più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La Società ritiene che queste misure non-GAAP, se riconciliate con le corrispondenti misure US GAAP, aiutino gli investitori nel modo seguente: Misure non GAAP dei ricavi che aiutano a identificare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi con periodi precedenti e futuri e misure non GAAP della redditività che aiutano a comprendere le tendenze di redditività a lungo termine dell’attività della Società e a confrontare gli utili con periodi precedenti e futuri.

La Società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La Società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione e di integrazione e altri costi, transazioni legali, riserve e commissioni, proventi assicurativi netti, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione degli acquisti a valore di mercato, compreso lo step-up dell’inventario rispetto alla contabilizzazione a costi di mercato, la ripresa di attività di indennizzo e lo storno di posizioni fiscali incerte.

