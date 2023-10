King Faisal Specialist Hospital and Research Centre präsentiert Gesundheitsinnovationen und -lösungen auf der Global Health Exhibition

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) nimmt als strategischer Gesundheitspartner an der Global Health Exhibition 2023 teil, die morgen in Riad beginnt und drei Tage dauert.

Das Krankenhaus wird in seinem Pavillon, der an der das Forum begleitenden Ausstellung teilnimmt, seine wichtigsten Innovationen und Gesundheitslösungen im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung präsentieren, die darauf abzielt, seine Position als Pionier des Wissens durch Bildung, Forschung, Innovation und eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau zu stärken.

Seine Exzellenz der CEO des King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Dr. Majid Ibrahim Al Fayyadh, erklärte bei dieser Gelegenheit: Das Königreich Saudi-Arabien arbeitet daran, seine Position als weltweit führendes Land im Bereich der Innovation zu festigen, indem es ein dynamisches Ökosystem fördert, das die neuesten Technologien einbezieht, die Zukunft des Gesundheitswesens unterstützt und das Land als weltweites Ziel etabliert.

Dr. Majid Ibrahim Al Fayyadh betonte, dass die Teilnahme des KFSH&RC an der Ausstellung im Kontext seines Engagements steht, Innovationen im Gesundheitssektor von der nationalen bis zur globalen Ebene voranzutreiben und alles zu unterstützen, was dazu beiträgt, eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau und die beste Patientenerfahrung zu bieten.

Das KFSH&RC stellt den Besuchern der Ausstellung seine verschiedenen Gesundheitsinnovationen und -lösungen und deren Auswirkungen auf die Verbesserung der Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und der Patientenerfahrung sowie auf die Verbesserung der Betriebseffizienz in verschiedenen medizinischen Bereichen vor, darunter die Patientenreise, die biomedizinische Weltraumforschung, die Genommedizin, das Kapazitätsmanagement, die radiopharmazeutische Arzneimittelherstellung und die Behandlung mit T-Zellen (CAR-T-Zellen).

Das KFSH&RC ist bereit, seine Innovationen zu präsentieren und seine Führungsrolle im biomedizinischen Raum zu demonstrieren. Dies zeigt sich durch die führende Rolle des Krankenhauses bei der Überwachung von vier Forschungsexperimenten im Bereich der Zellwissenschaften, die im Bereich der Zellforschung durchgeführt wurden, was die Vorreiterrolle des Krankenhauses bei der Förderung internationaler Innovationen unterstreicht. Darüber hinaus wird das Krankenhaus sein T-Zell-Re-Engineering-Behandlungsprogramm für Krebspatienten vorstellen, was eine bedeutende Verbesserung der spezialisierten medizinischen Versorgung im Königreich bedeutet. Dieser Fortschritt führt auch zu einer geringeren finanziellen und gesundheitlichen Belastung, da die Patienten nicht mehr gezwungen sind, sich im Ausland behandeln zu lassen.

Das KFSH&RC gilt als eines der weltweit führenden Zentren für spezialisierte Gesundheitsversorgung, als Vorreiter in Sachen Innovation und als fortschrittliches medizinisches Forschungs- und Ausbildungszentrum. Darüber hinaus ist sie bestrebt, in Zusammenarbeit mit wichtigen lokalen, regionalen und internationalen Einrichtungen medizinische Technologien zu entwickeln und die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern, um in den Bereichen Klinik, Forschung und Bildung Dienstleistungen von Weltrang zu erbringen.

Kontaktinformationen:

kfshrc@mcsaatchi.com