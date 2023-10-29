费萨尔国王专科医院和研究中心在国际医疗器械展览会上展示其医疗创新技术和解决方案

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 将作为战略医疗伙伴参加 2023 年国际医疗器械展览会，该展会将于明天在利雅得开始并持续三天。



该医院通过其展馆参加论坛展览，展示其在战略方向框架内最突出的创新和医疗解决方案，以期巩固其作为知识先锋的地位，通过教育、研究、创新以及提供最高质量和安全的医疗保健服务。

值此盛会，费萨尔国王专科医院和研究中心的首席执行官，尊敬的 Majid Ibrahim Al Fayyadh 博士表示：沙特阿拉伯王国正努力巩固其在创新领域的全球领导地位，培育一个拥抱最新技术的动态生态系统，支持医疗保健的未来，并将其建立为全球医疗旅游胜地。

Majid Ibrahim Al Fayyadh 博士强调，KFSH&RC 参加这次展览是表明其孜孜不辍，着力从国家到全球层面推进医疗行业创新，并支持一切有助于提供最高水平医疗保健和最佳患者体验的决心。

KFSH&RC 在展览会上向参观者介绍了其在多个医学领域的各种健康创新和解决方案以及它们对提高医疗保健成果、改善患者体验和提高运营效率的影响，包括患者之旅、空间生物医学研究、基因组医学、容量管理、放射性药物生产和治疗，以及 T 细胞（CAR-T 细胞）。

KFSH&RC 即将展示其创新成果，展示其在生物医学空间研究领域的领导地位。这在其领导下监督的四项太空细胞科学研究实验中得到了体现，巩固了该医院在促进国际创新方面的先锋地位。此外，医院还将展示其针对癌症患者的 T 细胞再造治疗方案，表明该王国在专业医疗护理方面取得了重大进步。这一进步还意味着患者经济和医疗负担得以减轻，因为无需再到国外寻求治疗。

KFSH&RC 是世界公认的提供专业医疗保健的最出色机构之一，是创新的先驱，也是一个先进的医学研究和教育中心。该公司还致力于与主要的本地、区域和国际机构合作，发展医疗技术并提高全球医疗水平，以在临床、研究和教育领域实现世界一流的服务。

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