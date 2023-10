OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 30.10.2023 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q3





Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 121 % ja vertailukelpoinen ROE nousi 27,4 %:iin

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut erittäin vahvana koko vuoden. Kolmas vuosineljännes oli tuloksellisesti yhtiön historian paras ja tuloskertymä yhdeksältä kuukaudelta ylittää ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa euroa. Tuloskehitystä on vauhdittanut alkuvuodesta toteutettu yritysjärjestely, volyymien kasvu sekä markkinakorkojen nousu. Asiakkaiden virta on jatkunut vahvana haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta ja uusia asiakassuhteita on syntynyt kolmannen neljänneksen aikana yli tuhat joka kuukausi.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana korkokate kasvoi 103 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vahvan kasvun taustalla vaikuttaa volyymikasvun lisäksi korkoympäristön normalisoituminen. Myös palkkiotuottojen nousujohteinen kehitys on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä ja palkkiotuotot kasvoivat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna.

OmaSp:n alkuvuoden liiketoiminnan kehitys näkyy merkittävänä oman pääoman kasvuna. Oma pääoma ylitti ensimmäistä kertaa yli 500 miljoonaa ollen syyskuun lopulla noin 505 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 27,4 %:iin ja koko alkuvuoden vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) 25,7:iin %. Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani merkittävästi ja saavutti kolmannella neljänneksellä ensimmäistä kertaa alle 30 prosentin tason ja oli 29,2 %. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 36,0 % sisältäen viranomaismaksut.

OmaSp jatkaa varautumista heikkenevään suhdannetilanteeseen ja kolmannella neljänneksellä kirjattiin luottotappioita yhteensä 5,5 miljoonaa euroa, joista harkinnanvaraista varautumista taloudellisen ympäristön muutoksiin ja kertaerään oli 2,2 miljoonaa euroa. Luottotappioiden kehitys on odotetulla tasolla, ja fokuksemme on luottoriskien tehokkaassa hallinnassa sekä asiakkaidemme talouden turvaamisessa. Myös likviditeettitilanne on vahva ja jälleenrahoitusmarkkina on toiminut hyvin korkean luottoluokituksen omaaville pankeille.

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 121 % vertailukauteen ja oli 41,8 miljoonaa euroa. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 90 % ja oli lähes 105 miljoonaa euroa.

Kannattava kasvu liiketoiminnan ytimessä – nyt ja tulevaisuudessa

Jatkamme strategiamme toteuttamista ja keskitymme kannattavaan kasvuun sekä toiminnan tehokkuuteen. Omistajien kannalta edessä on jälleen mielenkiintoisia asioita. Hanke IRB-menetelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa etenee ja lisäksi näköpiirissä on syksyllä 2024 toteutuva järjestely Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnan ostamisesta. OmaSp on viime aikoina ollut Suomen kannattavin pankki ja jatkamme kuluvaa tilikautta erinomaisista lähtökohdista. Katseemme on jo suunnattuna vahvasti tulevaisuuteen ja toimenpiteisiin, joilla voimme varmistaa pankin menestymisen myös jatkossa.”





Tammi – syyskuu 2023

• Korkokate kasvoi tammi–syyskuussa vahvasti 88,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korkokate oli yhteensä 140,1 (74,3) milj. euroa. Korkokatetta ovat kasvattaneet erityisesti markkinakorkojen nousu ja lisäksi maaliskuusta alkaen Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinnan myötä kasvaneet volyymit.

• Kolmannella neljänneksellä korkokate kasvoi 102,7 % vertailukauteen nähden ja oli yhteensä 54,7 (27,0) milj. euroa.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 24,4 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana yhteensä 17,3 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 29,0 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi–syyskuussa volyymikasvun myötä 13,1 %. Kolmannella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi 20,2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat tammi–syyskuussa 71,8 % ja kolmannella neljänneksellä 81,9 % edelliseen vuoteen nähden. Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinnalla on ollut positiivinen vaikutus korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitykseen kasvaneiden volyymien myötä.

• Liiketoiminnan kulut kasvoivat alkuvuoden aikana yhteensä 23,4 % ja kolmannella neljänneksellä 17,1 %. Kulujen kasvu selittyy alkuvuoden aikana yritysjärjestelyn myötä laajentuneesta konttoriverkostosta, kasvaneista viranomaismaksuista sekä IT-kehityskuluista.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot kasvoivat kolmannella neljänneksellä yleisen taloustilanteen heikentyessä, ja olivat yhteensä -5,5 (-1,6) milj. euroa. Yhtiö on jatkanut varautumista taloudellisen ympäristön epävarmuuteen ja arvonalentumistappioista 2,2 milj. euroa selittyy johdon harkinnanvaraisilla lisävarauksilla ja kertaerällä.

• Tammi–syyskuun tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 102,5 (49,9) milj. euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen 105,2 %.

• Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 127,9 % ja oli yhteensä 40,5 (17,8) milj. euroa.

• Tammi–syyskuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi edelliseen vuoteen nähden 90,3 % ja oli yhteensä 104,8 (55,1) milj. euroa.

• Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 121,1 % ja oli 41,8 (18,9) milj. euroa.

• Tammi–syyskuun kulu-tuottosuhde parani ja oli 37,4 (51,9) %. Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 36,0 (49,5) %.

• Kolmannen neljänneksen kulu-tuottosuhde parani ja oli 30,1 (46,7) % Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 29,2 (45,3) %.

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli tammi–syyskuulta 25,7 (15,7) % ja kolmannella neljänneksellä 27,4 (17,1) %.





Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1–9/2023 1–9/2022 Δ % 2023 Q3 2022 Q3 Δ % Korkokate 140 138 74 296 89 % 54 679 26 981 103 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 35 234 31 154 13 % 12 226 10 173 20 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 179 877 104 673 72 % 65 999 36 287 82 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -67 066 -54 353 23 % -19 824 -16 930 17 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -9 857 -431 2 184 % -5 548 -1 557 256 % Tulos ennen veroja 102 501 49 941 105 % 40 506 17 772 128 % Kulu-tuottosuhde, % 37,4 % 51,9 % -28 % 30,1 % 46,7 % -36 % Taseen loppusumma 7 071 703 5 849 001 21 % 7 071 703 5 849 001 21 % Oma pääoma 505 290 350 730 44 % 505 290 350 730 44 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,7 % 1,0 % 68 % 1,8 % 1,0 % 84 % Oman pääoman tuotto, ROE % 25,1 % 14,2 % 77 % 26,5 % 16,1 % 65 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2,59 1,34 94 % 0,97 0,47 106 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 16,6 % 13,8 % 20 % 16,6 % 13,8 % 20 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 14,8 % 13,0 % 14 % 14,8 % 13,0 % 14 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 104 819 55 092 90 % 41 840 18 921 121 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 36,0 % 49,5 % -27 % 29,2 % 45,3 % -35 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 25,7 % 15,7 % 64 % 27,4 % 17,1 % 60 %





Näkymät tilikaudelle 2023 (ennallaan)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2023 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna ja ylittää 100 miljoonaa euroa.





Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus





OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

