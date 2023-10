Grüne Digitalisierung: Wie Software bei der Verwirklichung von ESG-Umweltzielen helfen kann

BUDAPEST, Ungarn, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen müssen zunehmend ESG-Berichte erstellen, da die Erwartungen der Geschäftspartner sowohl im Inland als auch international steigen. Wir haben untersucht, wie das Tool des ungarischen Softwareunternehmens Grape Solutions dabei helfen kann, die ESG-Richtlinien zu erfüllen.



ESG, eine Richtlinie, die von der EU unterstützt wird, ermutigt Unternehmen aller Größenordnungen, ein Ökosystem aufzubauen, das die grüne Energiewende, soziale Verantwortung und transparente Unternehmensführung unterstützt. Die NFRD-Richtlinie der EU verpflichtet große, börsennotierte Unternehmen, Banken und Entitäten mit mehr als 500 Mitarbeitern seit 2018 zur Berichterstattung. Ab 2024 wird die CSRD-Richtlinie die Berichterstattung auf 50.000 europäische Unternehmen ausweiten und die Transparenz in Bezug auf die Umweltauswirkungen und die finanzielle Entwicklung bei grünen Nachhaltigkeitsinitiativen betonen.

„IT-Lösungen sind die wichtigsten Instrumente, um die umweltbezogene Säule der ESG anzupassen. Wir stellen auch fest, dass unsere Kunden speziell nach Software suchen, die die Ziele der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unterstützt. Diese Produkte helfen nicht nur dabei, die korrekte Nutzung von Ressourcen wie Strom zu gewährleisten, sondern bringen auch erhebliche Kostensenkungen bei den Betriebskosten eines Unternehmens mit sich“, so Sándor Kerekes, Berater für Software-Energielösungen bei Grape Solutions Plc.

„Wir arbeiten derzeit an einem Projekt zur Untersuchung der Energieeffizienz einer Einrichtung mit einer Kapazität von 20.000 Personen. Dabei setzen wir Softwarelösungen ein, um Bereiche und Aktivitäten zu identifizieren, die Energie verschwendet haben. Unsere Erbor-Lösung entwirft die optimale Heizung/Kühlung des Raums unter Berücksichtigung der äußeren und inneren Umgebungsbedingungen, indem sie die Außentemperatur, die Anzahl der Bewohner im Raum und die Wärmeemissionen untersucht. Auf der Grundlage dieser Daten erstellt sie eine Reihe von Regeln, um den Raum auf der optimalen Temperatur zu halten, zum Beispiel 22 Grad Celsius“, sagt er.

Für Unternehmen wird es zunehmend zur Best Practice, sich selbst zu versorgen, zum Beispiel durch die Nutzung von Solarenergie, um ihre Energiesouveränität zu erhöhen. „Die Unternehmen spielen eine absolut wichtige Rolle dabei, wie energiebewusst die Öffentlichkeit ist. Mit Hilfe von Softwarelösungen können Sie die erwartete Produktion und den Verbrauch verfolgen, so dass die Unternehmen wissen, wie viel Strom sie aus dem zentralen Netz benötigen. Wir haben auch eine Reihe von ESG-Lösungen in unserem Software-Portfolio, die Unternehmen dabei helfen, eine positive Bewertung für den Umweltaspekt der ESG-Richtlinie durch grüne Energie und datengesteuerte Entscheidungsfindung zu erreichen“, fügte er hinzu.

Kontakt:

Dorina Páll pall.dorina@grape.solutions