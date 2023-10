Calibre Scientific acquiert CPS Analitica, un fournisseur de consommables de chromatographie en Italie

LOS ANGELES, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de C.P.S. Analitica S.r.l. (« CPS » ou la « Société »), un fournisseur italien de consommables de chromatographie pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, universitaires, alimentaires et des boissons, environnementales et chimiques. CPS est la première acquisition de Calibre Scientific en Italie, ce qui lui permet d'accroître davantage sa présence en Europe et de renforcer l’ensemble de son portefeuille de produits dans le domaine de la chromatographie.

CPS offre des solutions complètes pour les marchés de la chromatographie, de la spectroscopie et de la dissolution, y compris des technologies telles que la chromatographie liquide à haute performance (CLHP), la chromatographie en phase gazeuse (GC), l'absorption atomique, la spectroscopie (UV) et l'électrophorèse capillaire. Outre les consommables, les pièces détachées et d'autres outils essentiels pour les laboratoires de chimie, CPS Analitica dispose d'une vaste gamme de produits destinés à améliorer la sécurité des laboratoires. Qu'il s'agisse de générateurs de gaz, de cabines d'insonorisation ou de bancs mobiles polyvalents pour les instruments LC/GC/ICP/MS, la gamme de produits de sécurité en laboratoire de l'entreprise est soigneusement élaborée.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific acquiert un partenaire précieux dans une nouvelle région géographique et renforce son portefeuille croissant de produits, dans le domaine de l'analyse et de la chromatographie. « Ce mouvement stratégique établit notre présence sur le marché italien et renforce notre capacité à fournir des produits et des services exceptionnels à nos clients », a déclaré Ben Travis, directeur général de Calibre Scientific. « Les 30 années de succès de la société témoignent du dévouement de son équipe. Nous sommes ravis d'accueillir CPS Analitica, au sein de la famille Calibre Scientific ».

« Nous sommes très heureux de rejoindre Calibre Scientific », a déclaré Roberto Miglio, directeur général de CPS. « Je suis convaincu que les synergies entre notre organisation et le reste de Calibre Scientific, ainsi que l'union de nos équipes enthousiastes et compétentes, seront la pierre angulaire d'une nouvelle ère prospère de succès pour l’entreprise ».

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et d'autres consommables destinés aux communautés de recherche en laboratoire, de diagnostic, du secteur industriel et de l’industrie biopharmaceutique. Calibre Scientific possède un portefeuille de sociétés de sciences de la vie et de diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leurs clients dans leurs marchés respectifs. Notre portée mondiale s'étend à plus de 175 pays, ce qui nous permet d'outiller des clients partout dans le monde. Calibre Scientific, dont le siège social est situé à Los Angeles, en Californie, continue d'élargir sa gamme de produits et sa présence mondiale auprès des laboratoires, au sein d’un large éventail de secteurs verticaux et de régions géographiques.