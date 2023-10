Calibre Scientific acquisisce CPS Analitica, fornitore di materiali di consumo per cromatografia in Italia

LOS ANGELES, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific è lieta di annunciare l'acquisizione di C.P.S. Analitica S.r.l. ("CPS" o la "Società"), fornitore italiano di materiali di consumo per cromatografia per i settori farmaceutico, delle biotecnologie, del life science, accademico, alimentare e delle bevande, ambientale e chimico. CPS è la prima acquisizione di Calibre Scientific in Italia, che espande in questo modo ulteriormente la sua presenza in Europa e rafforza il portafoglio prodotti complessivo nel settore della cromatografia.

CPS offre soluzioni complete dedicate ai settori della cromatografia, della spettroscopia e della dissoluzione, tra cui le tecnologie più avanzate come la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC e UHPLC), la gascromatografia (GC), l'assorbimento atomico, la spettroscopia (UV) e l'elettroforesi capillare. Oltre ai prodotti di consumo, alle parti di ricambio e ad altri materiali essenziali per i laboratori chimici, CPS Analitica vanta un'ampia gamma di soluzioni personalizzate per migliorare la sicurezza in laboratorio. Dai generatori di gas, alle cabine di insonorizzazione, ai banchi mobili versatili per strumenti LC/GC/ICP/MS, la gamma di prodotti per la sicurezza in laboratorio offerta dall'azienda è curata nel dettaglio.

Con questa acquisizione, Calibre Scientific acquisisce un partner prezioso in una nuova area geografica, rafforzando e ampliando ulteriormente il portafoglio di prodotti nel settore dell'analisi chimica e della cromatografia. Ben Travis, Chief Executive Officer di Calibre Scientific, ha dichiarato: "Questa mossa strategica stabilisce la nostra presenza nel sul mercato italiano e migliora la nostra capacità di fornire prodotti e servizi eccezionali unici per i nostri clienti. La storia di trent’anni di successi dell'azienda è il frutto anche della forza di un Team di professionisti solido e compatto. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a CPS Analitica nella famiglia Calibre Scientific".

Roberto Miglio, Managing Director di CPS, ha dichiarato: "Siamo lieti di entrare a far parte di Calibre Scientific. Sono certo che le sinergie tra la nostra organizzazione e il resto di Calibre Scientific, così come l'unione dei nostri team appassionati e competenti, saranno la pietra angolare di una nuova e prospera stagione di successi per la Società".

Informazioni su Calibre Scientific

Calibre Scientific è un fornitore globale diversificato di reagenti, strumenti e altri materiali di consumo per la ricerca di laboratorio, la diagnostica, l'industria e le comunità biofarmaceutiche. Calibre Scientific possiede un portafoglio di società nel settore life science e diagnostica che hanno una capacità impareggiabile di affrontare le sfide dei clienti nei rispettivi mercati. La nostra presenza globale si estende a più di 175 Paesi, supportando clienti in tutto il mondo. Con sede a Los Angeles, California, Calibre Scientific continua ad ampliare la propria offerta di prodotti e la propria presenza globale per i laboratori di un'ampia gamma di settori verticali e geografici.

