Calibre Scientific Adquire CPS Analitica, Fornecedora de Insumos de Cromatografia na Itália

LOS ANGELES, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Calibre Scientific tem o prazer de anunciar a aquisição da C.P.S. Analitica S.r.l. (“CPS” ou a “Empresa”), uma fornecedora italiana de insumos de cromatografia para as indústrias farmacêutica, biotecnológica, ciências da vida, acadêmica, alimentos e bebidas, ambiental e química. A CPS é a primeira aquisição da Calibre Scientific na Itália, expandindo ainda mais sua presença na Europa e fortalecendo seu portfólio geral de produtos de cromatografia.

A CPS oferece soluções completas para os mercados de cromatografia, espectroscopia e dissolução, incluindo tecnologias como cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), cromatografia gasosa (GC), absorção atômica, espectroscopia (UV) e eletroforese capilar. Além de insumos, peças de reposição e outras ferramentas essenciais para laboratórios químicos, a CPS Analitica oferece uma extensa gama de produtos adaptados para aumentar a segurança do laboratório. Com geradores a gás, cabines de isolamento acústico e bancadas móveis versáteis para instrumentos LC/GC/ICP/MS, o portfólio de segurança de laboratório da Empresa é selecionado meticulosamente.

Com essa aquisição, a Calibre Scientific adquire um parceiro valioso em uma nova área geográfica e enfatiza ainda mais seu crescente portfólio de produtos no espaço analítico e cromatográfico. “Esse movimento estratégico estabelece nossa presença no mercado italiano e aumenta nossa capacidade de fornecer produtos e serviços excepcionais aos nossos clientes”, disse Ben Travis, Diretor Executivo da Calibre Scientific. “Os 30 anos de história de sucesso da empresa são um testemunho da dedicação da sua equipe de talento. Estamos entusiasmados em receber a CPS Analitica na família Calibre Scientific.

“Estamos muito contentes em fazer parte da Calibre Scientific”, disse Roberto Miglio, Diretor Administrativo da CPS. “Estou confiante de que as sinergias entre a nossa organização e o resto da Calibre Scientific, bem como a união das nossas equipes entusiasmadas e qualificadas, serão a marco de uma nova era próspera de conquistas para a Empresa.”

A Calibre Scientific é uma provedora global diversificada de reagentes, ferramentas, instrumentos e outros insumos de ciências da vida para as comunidades de pesquisa, diagnóstico, industrial e biofarmacêutica de laboratório. A Calibre Scientific possui um portfólio de empresas de ciências da vida e diagnóstico com uma capacidade incomparável de enfrentar os desafios dos seus clientes nos seus respectivos mercados. Nosso alcance global se estende a mais de 175 países, capacitando clientes em todo o mundo. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a Calibre Scientific continua a expandir sua oferta de produtos e sua presença global para laboratórios em uma ampla variedade de áreas verticais e geográficas.

Para mais informação, visite www.investor.calibrescientific.com ou entre em contato com press@calibrescientific.com.