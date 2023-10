COMMUNIQUÉ DE PRESSE Bordeaux, le 30 octobre 2023





UN EXERCICE 2022 / 2023 CHARNIÈRE

POUR CHEOPS TECHNOLOGY

NOUVELLE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 15,5%

ACCÉLÉRATION SUR L’OFFRE DE SERVICES SOUVERAINS

LA CONSOLIDATION D’UN CHAMPION FRANÇAIS ET EUROPÉEN





CHEOPS TECHNOLOGY annonce aujourd’hui un Chiffre d’Affaires 2022/2023 de plus de 148 millions d’euros, en hausse de 15,5% et un Chiffre d’Affaires consolidé de plus de 158 M€.

CHEOPS TECHNOLOGY conforte ainsi sa forte dynamique de croissance, affichée depuis plusieurs exercices, et s’affirme chaque année davantage comme l’un des leaders du cloud computing et des services managés en France. L’entreprise améliore à nouveau son résultat d’exploitation, en hausse de 14,6%, tout comme son résultat courant avant impôt, en hausse de 15,2%.

Les principales données de cet exercice 2022/2023 s’établissent comme suit pour CHEOPS TECHNOLOGY :





Les données consolidées pour CHEOPS TECHNOLOGY et sa filiale suisse DFI Services sont les suivantes :

Ces résultats – inédits pour une entreprise ancrée en région comme CHEOPS TECHNOLOGY - atteignent, voire dépassent les objectifs. Ils ont été rendus possibles par la mise en œuvre des premiers axes du plan stratégique « Horizon 2030 » de CHEOPS TECHNOLOGY, et confortent son déploiement en permettant des investissements d’avenir importants.

L’exercice 2022/2023, exceptionnel, démontre une fois de plus la pertinence du Business Model de l’entreprise et vient définitivement clôturer plusieurs séquences : (i) les dernières conséquences de la pandémie du Covid-19 (ii) la reprise en main du management et de l’organisation (iii) la cession avortée à un fonds d’investissement américain. Le déploiement du plan stratégique Horizon 2030 s’ouvre désormais pour CHEOPS TECHNOLOGY.

Après le lancement en 2023 de l’offre de messagerie et d’espace de travail souverain Mail in France, CHEOPS TECHNOLOGY accélère sur le développement de services souverains pour les PME/ETI régionales et les établissements publics, grâce à sa nouvelle offre très innovante en cybersécurité CyberPatriot.

CHEOPS TECHNOLOGY se positionne comme l’un des principaux partenaires de la transformation numérique des PME/ETI, et notamment de celles enracinées en régions, ainsi que des établissements publics. Ces organisations, qu’elles soient publiques ou privées, ont des enjeux forts en termes de protection des données, de déploiements de services souverains qui ne permettent pas les ingérences étrangères. CHEOPS TECHNOLOGY entend répondre à ces besoins grâce à une offre souveraine complète, adaptée, fiable et pérenne pour ces organisations.

Mail in France bénéficie, depuis son lancement en avril 2023, d’un véritable engouement de la part des clients et prospects de CHEOPS TECHNOLOGY. Cette suite comprend une messagerie, un module de chat, un espace de stockage (drive) et la visioconférence. Des premiers contrats seront annoncés d’ici la fin de l’année. Mail in France sera prochainement certifiée SecNumCloud.

Outre cette première offre, CHEOPS TECHNOLOGY accélère sur le développement de services souverains et lance CyberPatriot, une offre de SOC externalisé personnalisé basée sur le SIEM d’Elastic®, nommé dans la catégorie « Visionnaires » du Quadrant magique Gartner pour le SIEM en 2022. Cette offre novatrice, adaptée pour être financièrement accessible à sa clientèle d’entreprises de taille intermédiaire, a déjà séduit une demi-douzaine de clients avant même son annonce officielle.

CHEOPS TECHNOLOGY maintient ses ambitions élevées dans le domaine de la recherche et développement et de l’innovation, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’apport de l’intelligence artificielle sera ainsi primordial pour le diagnostic préventif et l’anticipation de pannes de ses infrastructures Cloud. L’innovation sera enfin un levier pour réduire l’empreinte environnementale de l’activité de CHEOPS TECHNOLOGY, qui étudie par exemple la possibilité d’utiliser l’immersion cooling pour la phase 4 d’un de ses huit datacenters.

Pour pérenniser la réussite du plan stratégique Horizon 2030, CHEOPS TECHNOLOGY a engagé une évolution de son organisation, qui vise à court terme à faire consolider sa position de leader du cloud computing et des services managés en France, et à moyen terme à faire émerger un champion du secteur en Europe francophone.

Pour l’ensemble de ses activités cybersécurité, CHEOPS TECHNOLOGY a créé, le 1er mai 2023, la division Cheops Cyberdéfense qui regroupe les experts cyber jusqu’alors répartis dans les différentes entités en France et au sein de sa filiale suisse DFi Service. Elle comprend un effectif de près de 50 personnes et devrait atteindre près d’une centaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Outre la création de Cheops Cyberdéfense, CHEOPS TECHNOLOGY remanie son organisation pour assurer le bon déploiement du plan stratégique Horizon 2030. Ainsi, une entité dédiée au calcul haute performance (HPC, high performance computing) sera créée en 2024 afin de proposer de manière inédite des solutions on-premise et de « HPC as a service », grâce au partenariat structurant cultivé entre CHEOPS TECHNOLOGY et Hewlett Packard Enterprise (HPE).

CHEOPS TECHNOLOGY finalise par ailleurs l’intégration de sa filiale suisse DFi Service, appelée à devenir officiellement CHEOPS TECHNOLOGY Switzerland afin de commencer à marquer la consolidation du groupe dans toute l’Europe francophone. Cette ambition est soutenue par l’étude de toutes les opportunités de développement externe, notamment en Belgique et au Luxembourg, permettant de décliner dans ces pays la stratégie déployée par l’entreprise.

En ligne avec cette stratégie de consolidation, CHEOPS TECHNOLOGY a conclu en octobre 2023 l’acquisition de la société toulousaine SolutionData. SolutionData est un spécialiste de l’accompagnement du secteur privé et public pour la conception, l’intégration, le déploiement et la maintenance de solutions de stockage d’information, grâce à ses 65 salariés répartis sur 3 sites, réalisant un chiffre d’affaires de 25,3 millions d’euros lors du dernier exercice. Avec cette acquisition, CHEOPS TECHNOLOGY renforce sa présence en Occitanie et notamment auprès des grands comptes du secteur de l’aéronautique.

Entreprise engagée, CHEOPS TECHNOLOGY renforce par ailleurs sa stratégie RSE, notamment afin de nourrir proactivement une politique RH ambitieuse pour recruter et conserver les meilleurs collaborateurs.

Pour parvenir à ces objectifs, CHEOPS TECHNOLOGY est fière de s’appuyer sur les meilleurs collaborateurs, qui sont près de 700 dans les treize implantations en France et en Suisse. CHEOPS TECHNOLOGY garde des ambitions de recrutements fortes pour 2023/2024.

Au-delà du recrutement, CHEOPS TECHNOLOGY s’engage dans une politique volontariste pour la fidélisation des talents : instauration du salaire minimal mensuel de 2.500 euros grâce à la prime de partage de valeur, investissement continu pour la qualité de vie et les conditions de travail, équipements et cours de sport sur site, pet at work et formation permanente. Pour le seul exercice 2022/2023, CHEOPS TECHNOLOGY a ainsi formé 245 de ses collaborateurs, soit près de 40% de ses effectifs, pour un total de 827,5 jours de formation au total.

L’entreprise soutient cette politique marque employeur grâce à une stratégie RSE forte, par exemple grâce au programme « Triple One » qui voit Cheops Technology octroyer jusqu’à 1% de sa marge opérationnelle, 1% du temps des collaborateurs volontaires et 1% de sa puissance cloud en faveur d’associations œuvrant dans le domaine de la protection de la biodiversité, de la défense animale et dans l’assistance aux personnes les plus fragiles. Le groupe a entre autres financé la nouvelle salle de chirurgie du centre de soins de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) d’Audenge. Il soutient aussi la SPA et La Halte 33 qui héberge des SDF et leurs chiens.





A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine à côté de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain exploitant 5 Datacenters en France et 3 en Suisse. Forte de 700 collaborateurs, de 12 agences en France et d’une filiale en Suisse, au plus près de ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY est un acteur de référence pour la transformation numérique des entreprises et des établissements publics. CHEOPS TECHNOLOGY annonce pour son exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires de plus de 158 millions d’euros, en hausse de 15% et affiche des ambitions commerciales, technologiques et de croissance externe fortes pour 2023/2024. Organisée en 4 Divisions, Cloud & Managed Services, Cybersécurité, Infrastructure, Modernisation Technologique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.

Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE