HIGHCO : Transactions sur actions propres du 23 au 27 octobre 2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 23 au 27 octobre 2023

Paris, le 30 octobre 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 23/10/2023 FR0000054231 1 498 4,37 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 24/10/2023 FR0000054231 1 476 4,25 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 25/10/2023 FR0000054231 1 521 4,23 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 26/10/2023 FR0000054231 1 537 4,26 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 27/10/2023 FR0000054231 1 543 4,26 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23

07:40:41 FR 0000054231 4,39 EUR 498 XPAR jAj6AlEvs1001Ck0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23

07:40:52 FR 0000054231 4,39 EUR 500 XPAR jAj6AlEvsC001Dq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23

08:30:59 FR 0000054231 4,34 EUR 500 XPAR jAj6AlEweh001X80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

08:09:47 FR 0000054231 4,25 EUR 25 XPAR jAj6AlFInh002Yk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

08:18:24 FR 0000054231 4,25 EUR 450 XPAR jAj6AlFIw2002dv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

09:19:55 FR 0000054231 4,25 EUR 1 XPAR jAj6AlFJtY0036G0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

09:19:55 FR 0000054231 4,25 EUR 83 XPAR jAj6AlFJtY0036Q0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

09:37:08 FR 0000054231 4,25 EUR 415 XPAR jAj6AlFKAD003DA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

09:47:08 FR 0000054231 4,26 EUR 2 XPAR jAj6AlFKJw003GO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

09:47:13 FR 0000054231 4,26 EUR 200 XPAR jAj6AlFKK1003GY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24

09:47:13 FR 0000054231 4,26 EUR 300 XPAR jAj6AlFKK1003Gi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

07:06:29 FR 0000054231 4,24 EUR 30 XPAR jAj6AlFeI1000sJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

07:49:35 FR 0000054231 4,24 EUR 400 XPAR jAj6AlFexi001G00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

07:57:09 FR 0000054231 4,24 EUR 91 XPAR jAj6AlFf52001OE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

07:57:09 FR 0000054231 4,20 EUR 471 XPAR jAj6AlFf52001OO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

08:04:38 FR 0000054231 4,26 EUR 95 XPAR jAj6AlFfCI001RL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

08:24:35 FR 0000054231 4,26 EUR 100 XPAR jAj6AlFfVZ001b80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

10:32:05 FR 0000054231 4,26 EUR 60 XPAR jAj6AlFhUz002oj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

11:52:07 FR 0000054231 4,26 EUR 245 XPAR jAj6AlFikQ003EK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25

11:52:07 FR 0000054231 4,26 EUR 29 XPAR jAj6AlFikQ003EU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26

07:31:06 FR 0000054231 4,24 EUR 100 XPAR jAj6AlG19O001OH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26

08:52:29 FR 0000054231 4,25 EUR 286 XPAR jAj6AlG2Q9002kW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26

09:57:34 FR 0000054231 4,27 EUR 500 XPAR jAj6AlG3R8003E70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26

09:57:49 FR 0000054231 4,27 EUR 400 XPAR jAj6AlG3RN003EK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26

10:46:47 FR 0000054231 4,27 EUR 251 XPAR jAj6AlG4Cl003Qz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

07:10:02 FR 0000054231 4,25 EUR 390 XPAR jAj6AlGNIY000sy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

07:10:02 FR 0000054231 4,25 EUR 153 XPAR jAj6AlGNIY000tB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

07:25:17 FR 0000054231 4,23 EUR 200 XPAR jAj6AlGNXI0011t0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

09:06:14 FR 0000054231 4,25 EUR 147 XPAR jAj6AlGP70002BQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

11:23:34 FR 0000054231 4,27 EUR 300 XPAR jAj6AlGRFu003Ss0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

11:23:47 FR 0000054231 4,27 EUR 275 XPAR jAj6AlGRG7003TP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27

11:56:53 FR 0000054231 4,27 EUR 78 XPAR jAj6AlGRm8003cJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

Pièce jointe