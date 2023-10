Abcourt présente une mise à jour de ses activités opérationnelles à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse de présenter une mise à jour de ses activités opérationnelles à sa mine Géant Dormant. Le 14 septembre, Abcourt a annoncé le début des travaux à l’usine Géant Dormant pour traiter le matériel du projet Pershing-Manitou.

Les travaux prévus cette automne au parc à résidus miniers sont maintenant complété et prêt à recevoir les pulpes provenant de l’usine Géant Dormant. Les travaux à l’intérieur de l’usine sont complétés à 90%, et Abcourt prévoit démarrer l’usine dans les prochains jours.

Abcourt débutera l’usinage avec l’échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes de matériel provenant du projet Pershing-Manitou. Cet échantillon a été extrait des ressources minérales du gîte Pershing-Manitou. Abcourt a mandaté une firme indépendante spécialisée en métallurgie pour superviser la campagne d’usinage et réconcilier les teneurs usinées avec les teneurs des ressources minérales extraites. La Société prévoit usiner entre 600 et 800 tonnes par semaine au début pour graduellement augmenter le tonnage hebdomadaire. Par la suite, Abcourt usinera 400 tonnes de minerais restant dans le silo de surface de la mine Elder afin de nettoyer et évacuer le matériel à hautes teneurs potentielles du gîte Pershing-Manitou hors du circuit de broyage.

Finalement, Abcourt débutera l’usinage du matériel provenant directement de la mine Géant Dormant après l’usinage des 400 tonnes de la mine Elder.

Abcourt continue de recueillir des candidatures pour divers postes à la mine Géant Dormant ou à son siège social de Rouyn-Noranda. Certains postes demeurent disponibles. Les gens désirant postuler peuvent faire parvenir leur CV à rh@abcourt.com et consulter le site web de la Société pour les postes disponibles.

Personnes qualifiées

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ou contacter :

Pascal Hamelin, Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857



Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations avec

les investisseurs

Réseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 poste 456

Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant l’échéancier, l’examen, l’achèvement et le dépôt des documents requis ainsi que la durée de l’ordonnance. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse : www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.