MAR Weekly Repport_VIRBAC SA_23 to 27 October 2023

|Statement of transactions in own shares from 2023-10-23 to 2023-10-27
|BNP PARIBAS
|Aggregated presentation by day and by market
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/23/2023
|FR0000031577
|260
|252.4019
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/23/2023
|FR0000031577
|466
|251.9850
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/23/2023
|FR0000031577
|43
|251.3605
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/23/2023
|FR0000031577
|1,831
|252.1169
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/24/2023
|FR0000031577
|20,161
|41.4097
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/24/2023
|FR0000031577
|24
|295.5000
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/24/2023
|FR0000031577
|20
|295.5000
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/26/2023
|FR0000031577
|354
|269.8446
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/26/2023
|FR0000031577
|640
|269.8844
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/26/2023
|FR0000031577
|59
|270.0000
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/26/2023
|FR0000031577
|1,294
|269.2299
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/27/2023
|FR0000031577
|367
|270.0000
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/27/2023
|FR0000031577
|658
|270.0000
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/27/2023
|FR0000031577
|61
|270.0000
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/27/2023
|FR0000031577
|1,319
|269.9704
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|27,557
|101.0713
|Details per transaction
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Name of Investment Services Provider
|Identification code of Investment Services Provider
|Day/time of transaction (CET)
|Identification code of financial instrument
|Price per transaction
|Currency
|Acquired volume
|Market (MIC Code)
|Reference number of transaction
|Purpose of buy back
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:00:59
|FR0000031577
|254.00
|EUR
|11
|XPAR
|2023102310475704
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:08:11
|FR0000031577
|252.00
|EUR
|1
|XPAR
|2023102310477854
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:08:11
|FR0000031577
|252.00
|EUR
|17
|XPAR
|2023102310477856
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:16:19
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|2
|XPAR
|2023102310480954
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:16:19
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310480956
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:16:19
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310481058
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:16:19
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310481060
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:16:19
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310481062
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:16:19
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|4
|XPAR
|2023102310481064
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|8
|TQEX
|2023102310483537
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|16
|TQEX
|2023102310483539
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|10
|CEUX
|2023102310483541
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|6
|CEUX
|2023102310483543
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|2
|CEUX
|2023102310483545
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|1
|XPAR
|2023102310483547
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310483549
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:22:38
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|4
|XPAR
|2023102310483551
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|15
|CEUX
|2023102310486913
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|2
|CEUX
|2023102310486915
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|TQEX
|2023102310486917
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|8
|TQEX
|2023102310486919
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|25
|XPAR
|2023102310486921
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310486923
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:32:18
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|15
|XPAR
|2023102310486925
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:46:02
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|1
|XPAR
|2023102310491644
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:46:02
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310491646
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:46:02
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|11
|XPAR
|2023102310491648
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:46:02
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310491650
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 09:46:02
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|19
|XPAR
|2023102310491652
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:00:16
|FR0000031577
|250.50
|EUR
|1
|TQEX
|2023102310495882
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:00:16
|FR0000031577
|250.50
|EUR
|21
|CEUX
|2023102310495884
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:00:16
|FR0000031577
|250.50
|EUR
|7
|XPAR
|2023102310495886
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:00:16
|FR0000031577
|250.50
|EUR
|13
|AQEU
|2023102310495888
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:02:21
|FR0000031577
|250.50
|EUR
|5
|XPAR
|2023102310496672
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:02:21
|FR0000031577
|250.50
|EUR
|3
|XPAR
|2023102310496674
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:08:10
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|CEUX
|2023102310498475
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:08:10
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|8
|CEUX
|2023102310498477
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:08:10
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|25
|XPAR
|2023102310498479
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:08:10
|FR0000031577
|251.00
|EUR
|10
|XPAR
|2023102310498481
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:13:46
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|15
|XPAR
|2023102310500593
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:13:46
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|13
|XPAR
|2023102310500595
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:22:08
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|18
|CEUX
|2023102310502432
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:22:08
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|44
|XPAR
|2023102310502434
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:22:08
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|18
|AQEU
|2023102310502436
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:22:08
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|7
|AQEU
|2023102310502438
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:22:13
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|16
|AQEU
|2023102310502459
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:34:41
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|26
|XPAR
|2023102310506899
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:34:41
|FR0000031577
|251.50
|EUR
|21
|XPAR
|2023102310506901
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:49:09
|FR0000031577
|253.50
|EUR
|23
|XPAR
|2023102310510711
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:53:42
|FR0000031577
|253.00
|EUR
|25
|CEUX
|2023102310511914
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:53:42
|FR0000031577
|253.00
|EUR
|18
|AQEU
|2023102310511916
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:53:42
|FR0000031577
|253.50
|EUR
|1
|XPAR
|2023102310511918
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|23/10/2023 10:53:42
|FR0000031577
|253.50
|EUR
|45
|XPAR
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MAR Weekly Repport_VIRBAC SA_23 to 27 October 2023
| Source: Virbac Virbac
Carros Cedex, FRANCE