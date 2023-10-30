MAR Weekly Repport_VIRBAC SA_23 to 27 October 2023

| Source: Virbac Virbac

Carros Cedex, FRANCE


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Statement of transactions in own shares from 2023-10-23 to 2023-10-27BNP PARIBAS
            
Aggregated presentation by day and by market          
            
Name of issuerIdentification code of issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentification code of financial instrumentAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares *Market (MIC Code)     
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VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/27/2023FR000003157761270.0000TQEX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/27/2023FR00000315771,319269.9704XPAR     
* Four-digit rounding after the decimalTOTAL27,557101.0713      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Details per transaction          
            
Name of issuerIdentification code of issuer (Legal Entity Identifier)Name of Investment Services ProviderIdentification code of Investment Services ProviderDay/time of transaction (CET)Identification code of financial instrumentPrice per transactionCurrencyAcquired volumeMarket (MIC Code)Reference number of transactionPurpose of buy back
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:08:11FR0000031577252.00EUR17XPAR2023102310477856 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:16:19FR0000031577251.00EUR2XPAR2023102310480954 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:16:19FR0000031577251.00EUR10XPAR2023102310480956 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:16:19FR0000031577251.00EUR10XPAR2023102310481062 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:22:38FR0000031577251.50EUR8TQEX2023102310483537 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:22:38FR0000031577251.50EUR16TQEX2023102310483539 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 09:46:02FR0000031577251.50EUR10XPAR2023102310491650 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:00:16FR0000031577250.50EUR21CEUX2023102310495884 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:00:16FR0000031577250.50EUR7XPAR2023102310495886 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:00:16FR0000031577250.50EUR13AQEU2023102310495888 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:02:21FR0000031577250.50EUR3XPAR2023102310496674 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:22:08FR0000031577251.50EUR44XPAR2023102310502434 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:22:08FR0000031577251.50EUR18AQEU2023102310502436 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:22:08FR0000031577251.50EUR7AQEU2023102310502438 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:22:13FR0000031577251.50EUR16AQEU2023102310502459 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:34:41FR0000031577251.50EUR26XPAR2023102310506899 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:34:41FR0000031577251.50EUR21XPAR2023102310506901 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:49:09FR0000031577253.50EUR23XPAR2023102310510711 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:53:42FR0000031577253.00EUR25CEUX2023102310511914 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:53:42FR0000031577253.00EUR18AQEU2023102310511916 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:53:42FR0000031577253.50EUR1XPAR2023102310511918 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 10:53:42FR0000031577253.50EUR45XPAR2023102310511920 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:06:52FR0000031577253.50EUR10XPAR2023102310515220 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:13:59FR0000031577253.50EUR1XPAR2023102310517708 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:13:59FR0000031577253.50EUR10XPAR2023102310517710 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:13:59FR0000031577253.50EUR10XPAR2023102310517712 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:13:59FR0000031577253.50EUR4XPAR2023102310517714 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:20:12FR0000031577252.50EUR1CEUX2023102310519509 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:37:02FR0000031577252.50EUR4CEUX2023102310523572 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:37:02FR0000031577252.50EUR10CEUX2023102310523574 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:37:02FR0000031577252.50EUR13AQEU2023102310523576 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:37:02FR0000031577252.50EUR23XPAR2023102310523578 
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VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:37:02FR0000031577252.50EUR3XPAR2023102310523582 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:38:11FR0000031577252.50EUR53XPAR2023102310523922 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8323/10/2023 11:49:30FR0000031577252.50EUR1CEUX2023102310527818 
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