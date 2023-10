Canadian Grocer d'EnsembleIQ et le Path to Purchase Institute remportent trois prix Folio : Eddie Awards pour l'Excellence éditoriale du Commerce et de la vente au détail

CHICAGO, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , la principale source d'informations pertinentes et de relations exploitables en Amérique du Nord dans les secteurs de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, de la santé et de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui que ses marques Canadian Grocer et Path to Purchase Institute ont remporté trois prix Folio : Eddie Awards pour l'excellence éditoriale du commerce et de la vente au détail.



Canadian Grocer , la source source numéro un d'actualités et de perspectives d'épicerie au Canada, a remporté deux prix. La section « PEOPLE who you need to know » (Les personnes que vous devez connaître), avec des innovateurs du secteur, a remporté un prix dans la Section Magazine, catégorie B2B. Cette contribution gagnante comprenait des articles sur Crafty Ramen , Chiwis , A Spice Affair , Libra et Holy Napoli .

La série « Generation Next Thinking » (Réflexions sur la prochaine génération) de Canadian Grocer a également été récompensée dans la série d'Articles de la catégorie B2B, Food and Beverage. La série en cours explore les sujets de pointe ayant un impact sur le commerce d'épicerie actuel et à l'avenir. Les candidatures gagnantes comprenaient des articles sur GenZ , l'innovation et la diversité alimentaires, l'équité et l'inclusion .

Le Path to Buy Institute , qui répond aux besoins des fabricants de marques, des détaillants, des agences et des fournisseurs de solutions dans le secteur du marketing commercial, a remporté un prix dans la catégorie Vente au détail du numéro complet B2B de septembre/octobre 2022 du Magazine P2PI . La publication portait sur la façon dont l'industrie du cannabis est sur le point de devenir un perturbateur du marché multi-catégories.

EnsembleIQ a été récompensé avec 21 finalistes du programme.

« Nous nous engageons à fournir à toutes les communautés que nous servons la connaissance approfondie du marché et les connaissances dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées », a déclaré Joe Territo, directeur de la stratégie chez EnsembleIQ. « Nous sommes très heureux d'avoir été récompensés par ce prestigieux programme de reconnaissance pour notre engagement envers l'excellence éditoriale. Nous disposons des meilleures équipes de contenus dans les secteurs que nous couvrons, et ces prix récompensent le contenu de haute qualité qu'ils produisent. »

À propos de Canadian Grocer

Canadian Grocer est la marque la plus influente parmi les principaux décideurs de l'industrie agroalimentaire. Depuis plus de 130 ans, les dirigeants de bureaux de vente au détail, les acheteurs, les propriétaires de magasins, les franchisés et les gestionnaires se tournent vers Canadian Grocer pour obtenir des informations fiables et opportunes sur les tendances, les produits, les questions clés et les innovations. Aucun autre média industriel ne peut rivaliser avec notre expertise éditoriale, notre connaissance du secteur, nos reportages et notre expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site canadiangrocer.com ou suivez Canadian Grocer sur LinkedIn .

À propos du Path to Buy Institute

Le Path to Buy Institute est une communauté mondiale de membres qui répond aux besoins des fabricants de marques, des détaillants, des agences et de l'ensemble de l'écosystème des fournisseurs de solutions dans le secteur du marketing commercial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site P2PI.com ou suivez @pathtopurchaseinstitute sur LinkedIn .

À propos d'EnsembleIQ

EnsembleIQ est la première ressource d'informations et de connexions exploitables qui favorise la croissance des entreprises tout au long du processus d'achat. Nous aidons les professionnels de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, de la santé et de l'hôtellerie à prendre des décisions éclairées et à acquérir un avantage concurrentiel. EnsembleIQ met à disposition les informations commerciales les plus fiables provenant des meilleurs experts du secteur, des solutions marketing créatives et des expériences événementielles efficaces qui connectent les meilleurs fournisseurs et prestataires de services de leur catégorie à nos communautés dynamiques de création d'entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ensembleiq.com ou suivez EnsembleIQ sur LinkedIn .

