Ruffles® et les Toronto Raptors lancent une collection capsule épique avec un créateur canadien de vêtements de rue, célébrant ce que cela signifie d’être « coupés différemment »

MISSISSAUGA, Ontario, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ruffles, la croustille ondulée incontournable, a toujours été reconnue pour célébrer l’identité de marque distinctive qui en fait la croustille ondulée préférée au Canada. Profitant du début de la nouvelle saison de la NBA, Ruffles s’associe aux Raptors de Toronto pour rendre hommage à tout ce qui donne une personnalité unique aux deux marques, et invite les amatrices et amateurs canadiens de basketball et de mode à afficher fièrement ce qui les distingue de la foule. Ruffles et les Raptors de Toronto sont fiers de présenter la collection Coupés différemment™, dessinée par Spencer Badu, une vedette de la scène canadienne du streetwear. Cette gamme de vêtements en édition limitée à l’effigie des Raptors de Toronto s’inspire de ce que ça représente d’être « différent » et met en lumière les traits communs qu’incarnent les marques Ruffles et Raptors de Toronto, qui sont toutes deux audacieuses, expressives et, bien sûr, emblématiques.



Avec sa capacité innée à suivre les tendances tout en se démarquant des autres, Spencer Badu, le designer canadien d’origine ghanéenne au style incomparable, était le partenaire tout désigné pour mettre en œuvre cette collaboration. Chaque morceau de la collection démontre son don unique pour moderniser les uniformes traditionnels, et les grandes victoires que vous pouvez remporter quand vous affichez fièrement ce qui vous distingue.

Champion de la NBA qui a figuré deux fois au palmarès des meilleurs joueurs, Pascal Siakam des Raptors de Toronto est lui aussi un joueur à suivre. Il se démarque non seulement sur le terrain, mais aussi grâce à son style unique qui incarne bien sa personnalité originale. Surveillez Pascal cette saison. Vous pourriez le voir arborant un morceau de l’emblématique collection Coupés différemment.

« La marque Ruffles a pour but d’embrasser fièrement les “crans” qui font de vous ce que vous êtes », a déclaré Jess Spaulding, chef du marketing, PepsiCo Canada Aliments. « La mode en est l’expression parfaite et nous sommes ravi·es de nous associer à un créateur canadien aussi talentueux que Spencer Badu pour donner vie à cette collection. »

La collection comprend trois morceaux originaux, qui s’inspirent tous des qualités distinctives de la marque Ruffles et du style des vêtements de travail traditionnels de Spencer :

Veste : un look moderne qui fusionne le coupe-vent à l’ancienne et la veste de travail pour illustrer la mentalité de Ruffles et des fans des Raptors de Toronto : travailler fort et jouer dur. Ses poches de style travailleur, ses coutures en zigzag et ses boutons ondulés comme des croustilles Ruffles rehaussent cette tenue traditionnelle des fans de basketball.

un look moderne qui fusionne le coupe-vent à l’ancienne et la veste de travail pour illustrer la mentalité de Ruffles et des fans des Raptors de Toronto : travailler fort et jouer dur. Ses poches de style travailleur, ses coutures en zigzag et ses boutons ondulés comme des croustilles Ruffles rehaussent cette tenue traditionnelle des fans de basketball. T-shirt : ce t-shirt de qualité supérieure à la coupe déconstruite, portant la fente signature de Spencer au col, est un excellent exemple du style caractéristique qui le démarque sur la scène du streetwear.

ce t-shirt de qualité supérieure à la coupe déconstruite, portant la fente signature de Spencer au col, est un excellent exemple du style caractéristique qui le démarque sur la scène du streetwear. Tuque : une tuque de laine avec une surpiqûre originale en forme de triangle pour affronter sans peine l’hiver canadien.



Les fans peuvent visiter le site cutdifferent.ca jusqu’au 1er décembre 2023 pour courir la chance de mettre la main sur ces articles. Affichez fièrement ce qui vous rend unique et partagez votre look dans les médias sociaux avec le mot-clic #coupésdifféremment.

