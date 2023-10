Le fondateur de JOBLO MEDIA s'associe à l'entreprise d'amusements montréalaise NORTH STAR MACHINES À PIASTRES afin de financer son expansion

MONTRÉAL, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NORTH STAR MACHINES À PIASTRES a conclu une nouvelle ronde de financement avec l'entrepreneur Internet montréalais Berge Garabedian, PDG et fondateur de JoBlo.com , un site populaire auprès des cinéphiles depuis 25 ans, ainsi que de son important réseau YouTube.



NORTH STAR MACHINES À PIASTRES offre une perspective unique et moderne en matière d'exploitation d'appareils d’amusements avec un grand savoir-faire numérique, des valeurs de marque élevées et un service à la clientèle de haut niveau en cette période de popularité renouvelée des amusements d'arcade. Après avoir travaillé avec la Ville de Montréal pour restaurer la légalité des appareils d’amusements après des décennies de règlements restrictifs, l'entreprise s'est développée en exploitant des machines à boules et des machines d'arcade un peu partout au Québec, y compris au Time Out Market, au Centre Bell et à l'Aéroport international Montréal-Trudeau, entre autres.

M. Garabedian se joint à Charles Bombardier et Justin Evans (cofondateur de Landr.com ) qui ont participé aux rondes de financement précédentes, ainsi qu’à l'équipe de direction, composée d'Adam Kiesler et de Charlotte Fillmore-Handlon.

« Notre monde va mal ces temps-ci. Les gens veulent s'évader, se détendre et profiter du quotidien : c'est là qu'une entreprise comme North Star entre en jeu. Je suis très fier de faire partie d'une équipe qui effectue un travail incroyable pour promouvoir le plaisir, tout en bâtissant une entreprise très rentable. En observant leur croissance accélérée suite aux fermetures engendrées par la Covid-19, je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à cette équipe et à les aider à faire passer l’entreprise au prochain niveau. »

-Berge Garabedian

Cette levée de fonds permettra à NORTH STAR MACHINES À PIASTRES d'étendre sa présence à l'Aéroport international Montréal-Trudeau, d'accroître sa portée dans les pubs montréalais et de lancer une nouvelle salle d'arcade d’envergure à Montréal.