費薩爾國王專科醫院和研究中心在全球健康展上討論其空間生物醫學研究歷程

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 正在全球健康展上講述其在空間生物醫學研究的開創性歷程和前景，以及其在促進人類健康方面的作用，KFSH&RC 也作為戰略醫療保健合作伙伴參與該展會。



在展會上，KFSH&RC 深入探討了其在空間細胞科學領域中領導四項研究試驗的開創性經驗。這些試驗包括測試太空中免疫細胞對炎症的反應、監測免疫細胞中暴露於炎症的數千個基因在一段時間內的活動，以及跟蹤核糖核酸 (mRNA) 在太空和地球之間的壽命變化。此外，展館還利用免疫細胞模型模擬了藥物治療的炎症反應，以探索其在預防和早期治療的潛在應用。

這些研究試驗是與沙特太空機構合作進行的，是沙特太空人 Rayyanah Barnawi 和 Ali Al-Qarni 到達國際太空站 (ISS) 的科學任務的一部分，其目的是促進探索性研究以及其在空間醫學中的應用，以增強太空探索者的安全性並利用所獲得的知識造福全球患者社群。

科學試驗持續了四天，由 KFSH&RC 分子生物醫學與研究部主任 Khaled Saad Abu Khubrah 醫生領導的研究小組、KFSH&RC 的 Wijdan Al-Ahmadi 醫生和美國科羅拉多州 BioServe 空間技術中心的 Edward Hattie 博士監督。

KFSH&RC 正積極開展空間生物醫學科學的進一步研究，進而更全面地了解重力不足和宇宙輻射對人體的影響。他們旨在利用獨特的空間環境，為地球上無法進行的醫學試驗提供機會。這包括研究細胞和組織在微重力的條件下如何生長，這可能會促進疾病治療的突破性發現並為空間醫學開闢新的研究方式。

KFSH&RC 是世界公認的提供專業醫療保健服務的機構，是創新的先驅，也是一個先進的醫學研究和教育中心。該機構還致力於與主要的本地、區域和國際機構合作，在臨床、研究和教育等領域發展醫療技術並提高全球醫療水平。

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