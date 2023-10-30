费萨尔国王专科医院和研究中心完成全球首例全机器人活体肝脏移植手术，实现医学里程碑式发展

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 的卓越器官移植中心 (OTCoE) 团队在沙特阿拉伯王国成功实施了全球首例全机器人活体肝移植手术，这一历史性成就巩固了 KFSH&RC 在微创移植手术领域的全球领先地位。



KFSH&RC 采用最先进的机器人技术，以精确和微创的方式进行供体和受体手术，这一开创性方法消除了对混合方法的需求。虽然其他研究中心采用混合技术进行微创肝移植手术，但 KFSH&RC 是唯一一家成功完成全机器人活体肝移植手术的研究中心。

这一成就标志着移植手术史上的一次重大飞跃，有力地证明了该研究中心致力于采用先进方法来提高医疗保健效果、改善患者体验并提高医院运营效率。该方法还降低了并发症风险，缩短了患者的恢复时间和住院时间。

KFSH&RC 作为 10 月 29 日至 10 月 31 日在利雅得举行的全球健康展的战略健康合作伙伴，将在展会上展示其最新创新成果。参展者可深入了解 OTCoE 如何应用尖端技术来提升医疗保健水平。

在互惠肾脏移植方面，KFSH&RC 也成功进行创下了多项纪录。互惠肾脏移植是一种有助于来自不同家庭的两名捐献者同时进行肾脏移植的医疗方法。2022 年，该项目完成了 91 例互惠移植手术，超越了国际同行，实现了非凡的里程碑意义。

KFSH&RC 的 OTCoE 是沙特王国在医疗保健领域的先驱者，是中东地区最先进、最全面的多器官移植设施之一，其服务包括肾、肝、肺、胰腺和肠道移植，统称为实体器官移植。

KFSH&RC 因其对专业医疗保健领域所做的卓越贡献、对创新的执着以及对先进医学研究和教育所做的奉献而享誉全球。此外，KFSH&RC 还致力于与本地、区域和国际主要机构合作，发展医疗技术并提高全球医疗水平，以在临床、研究和教育领域提供世界一流的服务。

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