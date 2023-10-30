費薩爾國王專科醫院和研究中心完成全球首宗全機械人活體肝移植手術，實現醫學里程碑式發展

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 的卓越器官移植中心 (OTCoE) 團隊在沙特阿拉伯王國成功實施了全球首宗全機械人活體肝移植手術，這一歷史性成就鞏固了 KFSH&RC 在微創移植手術領域的全球領先地位。



KFSH&RC 採用最先進的機械人技術，以精確和微創的方式進行供體和受體手術，這一開創性方法消除了對混合方法的需求。雖然其他研究中心採用混合技術進行微創肝移植手術，但 KFSH&RC 是唯一一家成功完成全機械人活體肝移植手術的研究中心。

這一成就標誌着移植手術史上的一次質的飛躍，證明了該研究中心致力於採用先進方法來提高醫療保健效果、改善患者體驗並提高醫院營運效率。該方法還降低了併發症風險，縮短了患者的恢復時間和住院時間。

KFSH&RC 作為 10 月 29 日至 10 月 31 日在利雅得舉行的全球健康展的戰略健康合作伙伴，將在展會上展示其最新創新成果。參展者可深入了解 OTCoE 如何應用尖端技術來提升醫療保健水平。

在互惠腎臟移植方面，KFSH&RC 也成功進行創下了多項紀錄。互惠腎臟移植是一種有助於來自不同家庭的兩名捐獻者同時進行腎臟移植的醫療方法。2022 年，該項目完成了 91 宗互惠移植手術，超越了國際同行，實現了非凡的里程碑意義。

KFSH&RC 的 OTCoE 是沙特王國在醫療保健領域的先驅者，是中東地區最先進、最全面的多器官移植設施之一，其服務包括腎、肝、肺、胰腺和腸道移植，統稱為實體器官移植。

KFSH&RC 因其對專業醫療保健領域所做的卓越貢獻、對創新的執着以及對先進醫學研究和教育所做的奉獻而享譽全球。此外，KFSH&RC 還致力於與本地、區域和國際主要機構合作，發展醫療技術並提高全球醫療水平，以在臨床、研究和教育領域提供世界一流的服務。

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