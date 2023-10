Vallourec lance un programme d’investissement réservé aux salariés

Paris, le 30 octobre 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium en acier, annonce aujourd’hui le lancement de Vallourec Invest 2023 (l’ « Offre »), une augmentation de capital réservée aux salariés, conformément à la décision prise le 27 juillet 2023 par le Conseil d’Administration en application des treizième et quatorzième résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 25 mai 2023.

L’Offre traduit l’engagement de Vallourec à associer ses salariés à la création de valeur du Groupe, en leur offrant l'opportunité d’investir dans l’avenir de Vallourec.

Emetteur

Vallourec SA

12 rue de la Verrerie 92190 – Meudon – France

Euronext Paris

Action ordinaire code ISIN : FR0013506730

Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD)

Objectifs de l'opération – motifs de l'Offre

Vallourec Invest 2023 a pour objectif d'associer les salariés du Groupe à la création de valeur et de développer l'actionnariat salarié en reconnaissance des progrès accomplis jusqu’à présent et de renforcer leur participation à la construction du plan New Vallourec en tant qu'actionnaires directs ou indirects.

Principales modalités de l'opération d'actionnariat salarié

Pour être éligibles à l'Offre, les salariés doivent :

Être salarié d'une entité du Groupe Vallourec dont le siège social est situé au Brésil, aux Etats-Unis ou en France ;

Être employé par une société dont Vallourec SA détient directement ou indirectement plus de 50% du capital social ;

Avoir au moins trois mois d'ancienneté (continue ou discontinue) entre le 1er janvier 2022 et le dernier jour de la Période de Souscription (tel que définie ci-dessous) ;





Dans ce cadre, une souscription d'actions est proposée aux salariés du Groupe en France, au Brésil et aux Etats-Unis. Les principales modalités de l’Offre sont décrites ci-après.

En participant à l'Offre, les salariés éligibles ont la possibilité de souscrire des actions Vallourec à un prix réduit de 20% et de bénéficier d'un abondement.

Les actions Vallourec ainsi souscrites seraient détenues, dans le cadre du plan d’actionnariat salarié international (International Employee Stock Ownership Plan, ou « IESOP »), par l'intermédiaire d’un FCPE (pour le Brésil) ou directement (pour la France et Etats-Unis), et bloquées pendant une période de 2 ans à compter de la date effective de l'augmentation de capital, sauf dans certains cas de déblocage anticipé.

Les salariés éligibles en France auront la possibilité d’opter pour une souscription des actions Vallourec dans le cadre du Plan d'Epargne Groupe Vallourec (« PEV »), en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux du PEV en plus de la décote de 20% et de l’abondement susmentionnés, sous réserve d'une période d'indisponibilité de 5 ans.

En tant qu'actionnaires, les participants seraient pleinement exposés aux variations du cours de l'action Vallourec.

Nombre maximum d'actions pouvant être émises et montant total de l'offre

Le nombre total d'actions pouvant être émises dans le cadre de l'Offre est plafonné à 0,75% du capital social de la société au 27 juillet 2023, jour de la décision du Conseil d'Administration autorisant la mise en œuvre de l'Offre, soit 1 774 642 actions.

Prix de Souscription des actions

Le prix de souscription des actions (le « Prix de Souscription ») est égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes quotidiens de l'action Vallourec observée sur le marché Euronext Paris lors des vingt jours de bourse précédant la date de décision du Président-Directeur Général (la « Date de Référence »), agissant sur délégation du Conseil d'Administration de Vallourec, fixant le prix de souscription des actions et la date d'ouverture de la période de souscription, diminuée d'une décote de 20% et arrondie au centième d'euro supérieur.

Description des actions Vallourec nouvellement émises

Les actions Vallourec nouvellement émises seront des actions ordinaires avec droit au dividende immédiat. L'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0013506730) des nouvelles actions Vallourec sera demandée, au plus tard, le jour de l'augmentation de capital effective.

Calendrier indicatif

Date de Référence prévue pour la détermination du Prix de Souscription : 2 novembre 2023.

Période de Souscription prévue : du 6 novembre 2023 au 20 novembre 2023 (inclus).

Date prévue pour le règlement-livraison des nouvelles actions Vallourec : 13 décembre 2023.





Les dates ci-dessus sont fournies à titre indicatif.

Mention spécifique concernant les offres internationales

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions Vallourec SA. L'Offre ne sera mise en œuvre que dans les pays où elle aura fait l'objet d'un enregistrement et/ou d'une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l'approbation d'un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à l’enregistrement ou à la notification de l’Offre. En particulier, les actions Vallourec n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis au titre du U.S. Securities Act de 1933 et ne seront offertes aux Etats-Unis qu'à des salariés éligibles dans le cadre de transactions ne nécessitant pas d'enregistrement au titre de cet acte.

Plus généralement, l'Offre ne sera mise en œuvre que dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement et/ou de notification requises ont été accomplies et où les autorisations nécessaires ont été obtenues.

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires premium pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

