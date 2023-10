Selskabsmeddelelse

30. oktober 2023

Meddelelse nr. 29

NKT offentliggør foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2023 og øger de finansielle forventninger for 2023

NKT leverer foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2023, og som følge af fortsat positiv finansiel udvikling opdateres de finansielle forventninger for 2023.

Foreløbige, ikke reviderede regnskabstal for 3. kvartal 2023

Den foreløbige omsætning (std. metalpriser) for 3. kvartal 2023 er EUR 501 mio. (EUR 358 mio. i 3. kvartal 2022) og foreløbig operationel EBITDA for samme periode er EUR 76 mio. (EUR 35 mio. i 3. kvartal 2022).

Det forbedrede finansielle resultat sammenlignet med 3. kvartal 2022 var drevet af tilfredsstillende eksekvering på tværs af forretningsenhederne Solutions og Applications. I Solutions medførte udnyttelsen af den udvidede produktionskapacitet højere omsætning og indtjening, med fortsat eksekvering af virksomhedens rekordhøje ordrebeholdning af højspændingsprojekter. I Applications førte en stabil efterspørgsel inden for kabelløsninger til distributionsnettet til højere omsætning og indtjening. Inden for Service & Accessories var de finansielle tal for 3. kvartal lavere end samme periode sidste år, hvilket afspejler lavere aktivitet i markedet for kabelservice.

Opdaterede finansielle forventninger 2023

Baseret på de finansielle resultater i 2023 opdateres de finansielle forventninger for hele året.

Omsætningen (std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 1,85-1,9 mia. (tidligere ca. EUR 1,8-1,9 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 240-260 mio. (tidligere ca. EUR 215-245 mio.).

De finansielle forventninger er baseret på flere forudsætninger, herunder:

Tilfredsstillende eksekvering af højspændingsprojekter

Begrænset økonomisk indvirkning som følge af globale makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder, forstyrrelser i forsyningskæden eller høj inflation

De opdaterede finansielle forventninger for 2023 ændrer ikke på de tidligere kommunikerede mellemlange finansielle ambitioner og de angivne forventninger til 2024 og 2025.

Delårsrapporten for 3. kvartal 2023 vil fortsat blive offentliggjort den 8. november 2023 i overensstemmelse med NKT’s finansielle kalender.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tel.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tel: +45 2982 0022

