日本の大手通信事業者 ソフトバンク株式会社 (SoftBank Corp.)、シンクロノス・パーソナル・クラウド (Synchronoss Personal Cloud) を導入

シンクロノス・パーソナル・クラウドを基盤にするあんしんデータボックス (Anshin Data Box) の展開により、人工知能機能が統合され、写真、ビデオ、その他のデジタルコンテンツの最適化、整理、保護が可能になる。

October 30, 2023 22:49 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES