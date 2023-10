Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

일본의 유력 통신사인 소프트뱅크(SoftBank Corp.), 싱크로노스 퍼스널 클라우드(Synchronoss Personal Cloud) 시스템 구축

싱크로노스 퍼스널 클라우드(Synchronoss Personal Cloud) 기반의 Anshin Data Box 서비스 출시하며 인공지능 기능의 통합과 고객의 사진 및 비디오, 기타 디지털 콘텐츠의 최적화 및 구성, 보호 기능 강화할 수 있도록 지원

October 30, 2023 22:49 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES