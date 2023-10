Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SoftBank Corp. ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของญี่ปุ่นปรับใช้ Synchronoss Personal Cloud

การเปิดตัวของ Anshin Data Box ที่ขับเคลื่อนโดย Synchronoss Personal Cloud ได้ผสานรวมฟังก์ชันปัญญาประดิษฐ์ และช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพ จัดระเบียบ และปกป้องภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ

October 30, 2023 22:49 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES