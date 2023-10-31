业内领先的日本电信运营商 SoftBank Corp. 部署 Synchronoss Personal Cloud

新泽西州，布里奇沃特, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. （以下简称“Synchronoss”或“公司”）（Nasdaq: SNCR) 是在云端、信息传输以及数字产品和平台领域的全球领导者和创新企业，公司于今日宣布日本最大的电信运营商之一，SoftBank Corp.（以下简称“SoftBank”）已部署 Synchronoss Personal Cloud 来支持 Anshin 数据盒服务。

Anshin 数据盒允许客户对存储在手机及其他设备上的照片、视频和文件进行备份和还原。此外，该平台的人工智能特征提供优化低像素照片和通过一系列效果和风格化工具创建新类型的功能。

从 11 月起， SoftBank 的 Anshin 数据盒 将通过各个分销渠道提供，数据盒每月包含 500 千兆字节的存储空间。此外，个人云端服务将整合到新设备，让客户在引导过程中轻松激活该服务。SoftBank 还将通过其零售商店和数字购买流供应 Anshin 数据盒。

Synchronoss 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示，“我们会继续为电信运营商和移动服务供应商提供有助于提高客户价值的战略性工具。”“此次与 SoftBank 一起推出的云端发布进一步强化了我们之间的长期合作关系，拓宽了我们在日本的业务，而且还加强了我们的云端优先战略，这对 Synchronoss Personal Cloud 来说是全新的发展机会。”

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies（Nasdaq: SNCR）是一家软件开发公司，致力于让世界各地的公司能与他们的订阅用户建立值得信赖且有意义的联系。公司的一系列产品不仅有助于精简网络、简化引导和吸引订阅用户，还有助于发掘新的收入来源、降低成本和加快上市速度。数以亿计的订阅用户十分信赖 Synchronoss 产品。借助这些产品，他们随时可以与他人保持联系、使用各项服务和查看喜欢的内容。如需了解更多信息，请访问 www.synchronoss.com 。

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