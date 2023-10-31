業內領先的日本電訊營運商 SoftBank Corp. 部署 Synchronoss 個人雲端

新澤西州，布里奇沃特, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. （下稱「Synchronoss」或「公司」）(Nasdaq: SNCR) 是在雲端、訊息傳遞以及數碼產品和平台領域的全球領導者和創新企業，其於今日宣布日本最大的電訊營運商之一，SoftBank Corp.（下稱「SoftBank」）已部署 Synchronoss 個人雲端 以支撐其 Anshin 數據盒服務。

Anshin 數據盒讓顧客可以備份和還原儲存在手機和其他裝置上的照片、影片和檔案。此外，該平台的人工智能特性具備優化低解像度照片和透過一系列效應和風格化工具創建新類型的能力。

從 11 月起， SoftBank 的 Anshin 數據盒 將透過多個分銷通路提供，數據盒每月包含 500 十億字節的儲存空間。此外，個人雲端服務將與新裝置整合，讓顧客可以在入職進程中輕鬆啟用該服務。SoftBank 還將透過其零售商店和數碼購買流程發布 Anshin 數據盒。

Synchronoss 的主席兼行政總裁 Jeff Miller 表示：「我們繼續為電訊營辦商和流動服務供應商提供戰略工具，以提高客戶價值。」「此次與 SoftBank 的新雲端發布進一步延長了我們之間的長期合作關係，擴大了我們在日本的業務。並且還加強了我們的雲端優先策略，這對 Synchronoss 個人雲端平台來說，代表新的增長機遇。」

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位訂戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

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