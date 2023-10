AS Ekspress Grupp: 2023.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta III kvartali müügitulu kasvas 9%, ulatudes 16,5 miljoni euroni ja EBITDA 8% 2,4 miljoni euroni. 2023. aasta 9 kuu müügitulu kasvas 15% võrdluses eelmise aastaga 51,8 miljoni euroni ning EBITDA 18% 6,0 miljoni euroni. Kontserni III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot ja 9 kuu vaates kokku 1,2 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28%. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Digitaalsed tulud kasvasid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid septembri lõpus 83% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni III kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu, suurenedes 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 9 kuu vaates kasvas müügitulu kokku 15%. Kui 9 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 9 kuu müügitulu kasvuks samuti 9%. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus.

Lätis vähenes turu kogumaht ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jääb eelmisele aastale ca 7% alla. Antud vähenemist on kompenseerinud piletiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatud käivet nii läbi portaalis olevate ürituste arvu kui läbi keskmise piletihinna tõusu.

Aasta lõpu suhtes jääme mõõdukalt ettevaatlikuks, kuna suurenenud intresside tase võib mõjutada inimeste tarbimist ja seeläbi reklaamikäibe mahtusid. Siiani on reklaamiturg käitunud pigem positiivselt ja olulisi mahtude langetamisi klientide poolt toimunud ei ole.

Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 42 000 digitellimusega lugejat ehk 30% rohkem kui eelmise aasta septembri lõpus, ulatudes 180 tuhande tellimuseni. Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Tellijatulude käibekasvule andis oma panuse ka suutlikkus tõsta keskmist hinda. Oleme tugevdanud ka grupi meediaettevõtete poolt pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides liider digitellimuste valdkonnas. Kontsern liigub oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,4 miljonit eurot, kasvades 8%. 9 kuu EBITDA oli 6,0 miljonit eurot, kasvades 18%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta 9 kuu puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, olles 28% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 9 kuuga kasumit summas 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Express Postiga seotud ühekordsed sulgemiskulud ja I poolaasta kahjumlik äritegevus kokku summas -0,6 miljonit eurot. I poolaastaga on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning ühekordseid likvideerimiskulusid ja kahjumlikku tegevust kontserni järgmistes kvartalites enam ei kajastu. Lisaks on puhaskasumi taset mõjutanud Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldas 9 kuu tulemustes mõju 0,5 miljoni eurose lisakuluna. Võrdluse aluseks olev 2022. aasta 9 kuu puhaskasum sisaldas ka piletimüügi keskkonna ostuhinna korrigeerimisest tulenenud ühekordset erakorralist finantstulu 0,2 miljonit eurot.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 30. september 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). 9 kuu jooksul on kontsern ostnud tagasi aktsiad kokku 1 miljoni euro eest ning maksnud aktsionäridele dividende summas 1,5 miljonit eurot. Seega on kontsern 2023. aasta 9 kuu jooksul teinud aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.

III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2023. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,5 miljonit eurot (III kvartal 2022: 15,1 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 9% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 51,8 miljonit eurot (9 kuud 2022: 45,0 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 15% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta III kvartali lõpus 83% kogukäibes (2022. aasta III kvartali lõpp: 77% kogukäibes). 2023. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2022: 2,3 miljonit eurot). EBITDA kasvas 8% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (III kvartal 2022: 15%). 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 6,0 miljonit eurot (9 kuud 2022: 5,1 miljonit eurot). EBITDA kasvas 18% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 12% (9 kuud 2022: 11%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,95 miljonit eurot (III kvartal 2022: 0,86 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum ilma erakorraliste kuludeta oli 1,2 miljonit eurot (9 kuud 2022: 1,6 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu puhaskasum vähenes 28% võrreldes eelmise aastaga. Koos erakorraliste kuludega oli 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 9 kuu tulemustes mõju 0,5 miljoni eurose lisakuluna. 9 kuu tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni.

2022. aasta 9 kuu puhaskasumile avaldas ühekordset positiivset mõju summas 0,2 miljonit eurot Biļešu Paradīze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

KULUD

2023. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 49,3 miljonit eurot (9 kuud 2022: 43,3 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 6,0 miljonit eurot (+14%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 4,0 miljonit eurot (+17%).

2023. aasta 9 kuu jooksul oli kontsernis keskmiselt 976 töötajat, mis on 104 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (9 kuud 2022: 872 töötajat). Kasvu taga olevad 80 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 24 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot ja omakapitali 54,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 6,1 miljonit eurot ja 53,0 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 30. september 2023 oli kontserni netovõlg 14,3 miljonit eurot (30. september 2022: 10,5 miljonit eurot).

2023. aasta 9 kuuga kontserni rahavood äritegevusest olid 6,9 miljonit eurot (9 kuud 2022: 3,9 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2023. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,0 miljonit eurot (9 kuud 2022: -4,8 miljonit eurot), millest -2,4 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,0 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

2023. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -5,2 miljonit eurot (9 kuud 2022: -4,0 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -1,3 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,4 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

4. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu III kv 2023 III kv 2022 Muutus % 9 kuud 2023 9 kuud 2022 Muutus % 12 kuud 2022 Meediasegment 16 455 14 743 12% 52 088 43 887 19% 62 690 reklaam 9 413 8 588 10% 30 219 25 990 16% 37 613 tellimused (sh üksikmüük) 4 665 4 206 11% 13 884 12 142 14% 16 819 turuplatsid 861 582 48% 2 099 1 410 49% 2 232 väliekraanid 823 608 35% 2 349 1 647 43% 2 396 muud müügitulud 692 759 -9% 3 538 2 697 31% 3 630 Kesksed tegevused 167 1 161 -86% 2 474 3 343 -26% 4 500 Segmentidevahelised elimineerimised (131) (784) (2 789) (2 274) (3 050) KONTSERN KOKKU 16 490 15 120 9% 51 773 44 956 15% 64 141 sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 14 146 12 006 18% 42 942 34 586 24% 49 928 % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 86% 79% 83% 77% 78%

(tuhandetes EUR) EBITDA III kv 2023 III kv 2022 Muutus % 9 kuud 2023 9 kuud 2022 Muutus % 12 kuud 2022 Meediasegment 2 852 2 614 9% 6 974 6 007 16% 10 183 Kesksed tegevused (416) (311) -34% (977) (802) -22% (1 122) Segmentidevahelised elimineerimised 3 (39) (4) (109) (171) KONTSERN KOKKU 2 440 2 264 8% 5 992 5 096 18% 8 891

EBITDA marginaal III kv 2023 III kv 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022 12 kuud 2022 Meediasegment 17% 18% 13% 14% 16% KONTSERN KOKKU 15% 15% 12% 11% 14%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 6 132 7 448 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 11 447 11 661 Ettevõtte tulumaksu nõuded 213 49 Varud 282 286 Käibevara kokku 18 075 19 444 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 580 1 580 Edasilükkunud tulumaksu vara 75 60 Investeeringud ühisettevõtetesse 786 1 017 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 106 2 279 Materiaalne põhivara 8 981 8 736 Immateriaalne põhivara 67 368 66 720 Põhivara kokku 80 896 80 392 VARAD KOKKU 98 970 99 836 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 1 973 3 393 Võlad tarnijatele ja muud võlad 19 969 19 004 Ettevõtte tulumaksu kohustused 132 25 Lühiajalised kohustused kokku 22 074 22 422 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 22 836 21 948 Muud pikaajalised kohustused 41 43 Pikaajalised kohustused kokku 22 878 21 991 KOHUSTUSED KOKKU 44 952 44 413 OMAKAPITAL Vähemusosalus 0 147 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (1 057) (334) Reservid 2 283 2 059 Jaotamata kasum 20 037 20 796 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 54 018 55 276 OMAKAPITAL KOKKU 54 018 55 423 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 98 970 99 836

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) III kv 2023 III kv 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022 12 kuud 2022 Müügitulu 16 490 15 120 51 773 44 956 64 141 Müüdud toodangu kulu (12 384) (11 272) (40 131) (34 712) (48 185) Brutokasum 4 107 3 849 11 642 10 243 15 956 Muud äritulud 167 209 348 526 789 Turunduskulud (649) (695) (2 011) (2 133) (2 979) Üldhalduskulud (2 253) (2 125) (7 180) (6 442) (8 823) Muud ärikulud (122) (54) (262) (139) (146) Ärikasum /(-kahjum) 1 250 1 183 2 537 2 056 4 797 Intressitulud 12 9 32 28 36 Intressikulud (383) (183) (1 059) (529) (738) Muud finantstulud/(kulud) (14) (3) (35) 194 179 Kokku finantstulud/(-kulud) (384) (177) (1 063) (308) (523) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 69 (107) (726) (327) (242) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 65 53 196 326 325 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 000 953 943 1 747 4 357 Tulumaks (52) (94) (113) (129) (302) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 949 859 830 1 618 4 055 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 949 857 828 1 617 4 048 Vähemusosalusele 0 2 2 1 7 Koondkasum /(-kahjum) kokku 949 859 830 1 618 4 055 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 949 857 828 1 617 4 048 Vähemusosalusele 0 2 2 1 7 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0315 0,0282 0,0275 0,0533 0,1335 Lahustunud kasum /(kahjum)

aktsia kohta 0,0305 0,0273 0,0267 0,0515 0,1294

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2023 9 kuud 2022 12 kuud

2022 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 2 537 2 056 4 797 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 3 455 3 039 4 084 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 165 30 29 Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 24 27 29 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 211 (1 168) (1 939) Varude muutus 3 (51) (9) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 518 607 2 188 Makstud ettevõtte tulumaks (184) (319) (401) Makstud intressid (852) (327) (767) Rahavood äritegevusest kokku 6 876 3 892 8 011 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/



sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (1 310) (2 600) (7 632) Laekumised muudest investeeringutest 13 10 10 Saadud intressid 6 1 2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (2 405) (2 891) (3 748) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 25 60 66 Antud laenud 0 (30) (30) Antud laenude tagasimaksed 0 86 86 Saadud dividendid 674 601 601 Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 997) (4 763) (10 645) Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid (1 488) (2 425) (2 425) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (1 446) (1 305) (1 751) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (1 260) (284) 3 296 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (1 000) 0 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (5 195) (4 014) (880) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (1 316) (4 885) (3 514) Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 448 10 962 10 962 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 132 6 077 7 448

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Manus