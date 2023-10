EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.09.2023

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli septembri lõpus 10,61 eurot, kasvades kuuga 1,1% ning taastudes täis ulatuses augusti langusest. NAVi hüppeline tõus oli seotud investeeringuga börsil noteeritud fondi EfTEN Real Estate Fund AS, mille aktsia sulgus Tallinna väärtpaberiturul septembris pea 5% võrra kõrgemal tasemel kui kuu tagasi. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiasse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund’i NAV kasvanud septembris 0,5% ja augustis 0,4% võrra.

Fondi arendusinvesteeringus Uus-Järveküla elurajoonis on jätkuvalt klientide huvi paarismajade vastu. Oktoobri lõpu seisuga on elurajooni planeeritavast 16st paarismajast broneerimata veel vaid 4 maja. Paarismajad on planeeritud valmima elurajooni arenduse teises etapis järgmise aasta viimastel kuudel. Arenduse esimese etapi 86 ridaelamut on tänase seisuga ehituse lõppjärgus ning valmivad käesoleva aasta lõpus ja 2024. aasta alguses. Mõlema etapi ehitusperiood jääb aega, kus Eesti ehitusturul valitseb madalseis ning arendajal on varasemate aastatega võrreldes paremad tingimused ehituslepingu läbirääkimisteks.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/