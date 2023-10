El Tec de Monterrey impulsa la innovación educativa con la inauguración del Innovation Hub Europe en España

El Innovation Hub Europe tiene como objetivo mantener una conexión permanente entre la comunidad de investigación e innovación de Europa y América Latina.



Al evento asistieron más de 80 investigadores provenientes de España, México y otros países de Europa y América Latina.

CANTABRIA, España, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Innovation Hub Europe, fundación privada sin fines de lucro vinculada al Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, inauguró oficialmente sus instalaciones en Comillas, Cantabria el 30 de octubre en el marco del BootCamp: Building the future of education together: innovation, interdisciplinary research and open science, evento dirigido a formar a nuevas y nuevos investigadores y fomentar la colaboración entre quienes promueven la innovación educativa en Europa y América Latina.

El Gobierno de Cantabria interesado en contribuir a la transformación del sector productivo local mediante la formación y capacitación de las y los trabajadores en áreas clave, y de potenciar a la Universidad de Cantabria como una institución líder en innovación educativa en la región, ha invitado al IFE a tener instalaciones en la región y contribuir a dichos objetivos.

Contar con un Hub en Europa permitirá al Tecnológico de Monterrey mantener una conexión permanente con la comunidad de investigación e innovación en Europa para desarrollar proyectos, generar conocimiento de alto impacto para incidir en el futuro de la educación e impactar positivamente a nivel internacional.

Este Hub se especializa en tres áreas de investigación:

Inteligencia artificial y ciencia de datos aplicados al aprendizaje adaptativo para personalizar al máximo el aprendizaje y éxito de los estudiantes. Neuroeducación, aplicando todo el aprendizaje en neurociencias cognitivas al entendimiento de cómo aprenden las personas. Aprendizaje a lo largo de la vida, para que las instituciones de educación superior evolucionen y que la fuerza laboral pueda formarse de manera permanente para mantenerse vigente en un mercado laboral en transformación.



Miguel A. Montoya, director del Innovation Hub Europe, destacó la relevancia de este nuevo espacio: “El Innovation Hub Europe es una puerta de entrada para promover la colaboración internacional entre investigadores de Europa y América Latina; extendemos una invitación a todas las y los investigadores especializados en innovación educativa para gestionar proyectos en conjunto que permitan incidir en el futuro de la educación”.

Este hito representa un paso significativo en la estrategia del Tec de Monterrey para fomentar la colaboración intercontinental y contribuir al futuro de la educación, contribuyendo a la transformación productiva de la zona, mediante la investigación, la transferencia del conocimiento y el fomento al emprendimiento social y territorial.

