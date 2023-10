Save the Date: KH Groupin pääomamarkkinapäivä 29.11.2023

KH Group Oyj

Sijoittajauutinen 31.10.2023 klo 9.00



Save the Date: KH Groupin pääomamarkkinapäivä 29.11.2023

KH Group järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille keskiviikkona 29.11.2023 Helsingissä.

Tilaisuudessa KH Groupin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, talousjohtaja Ville Nikulainen sekä KH-Koneiden toimitusjohtaja Teppo Sakari ja talousjohtaja Risto Kurppa kertovat yhtiön strategisesta suunnasta sekä liiketoimintojen kehityksestä.

Tilaisuutta voi seurata kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta. Varsinainen kutsu, webcast-linkki sekä tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.