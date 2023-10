Information financière du 3ème trimestre 2023

UNE BANQUE SOLIDE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Arrêté du 30 septembre 2023 (Communiqué diffusé le 31 octobre 2023)

LA CAISSE REGIONALE CONTINUE D’AGIR POUR SES CLIENTS, LE TERRITOIRE ET LES TRANSITIONS

La Caisse régionale de la Touraine et du Poitou poursuit sa dynamique d’activité avec 1,4 md€ de crédits décaissés à fin septembre, un niveau proche de la période pré-covid. L’encours total de crédit s’élève ainsi à 12,7 mds€ avec une croissance de 3,2% sur un an glissant. Sur l’immobilier, la Caisse régionale renforce sa position de leader avec une part de marché en croissance à plus de 36%, et près de 715 m€ de crédits décaissés pour un encours total habitat qui atteint 7,8 mds€. Les crédits à la consommation, avec 147 m€ de décaissements, atteignent plus de 610 m€ d’encours, appuyés notamment par les campagnes de rentrée pour accompagner l’ensemble des besoins clients.

Malgré la conjoncture économique, le financement des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques reste dynamique avec plus de 555 m€ de réalisations de crédits, et notamment l’accompagnement de 680 viticulteurs et 7 caves coopératives pour 90 m€ d’encours de crédit, dont 10 m€ d’investissements pour la protection en faveur du vignoble tourangeau. La filière agricole, particulièrement exposée aux aléas climatiques, peut s’appuyer sur les multiples expertises bancaires et assurantielles du Crédit Agricole pour se développer, sécuriser ses revenus, protéger ses cultures, et aussi moderniser ses outils de travail, transmettre ses exploitations, exporter à l’international et même produire de l’énergie renouvelable.

Au-delà des crédits, c’est une offre globale qui est proposée à l’ensemble des clients, et qui vise à satisfaire la totalité de leurs besoins avec notamment les offres dédiées pour les primo-accédants et les jeunes (offres crédit, banque au quotidien, assurance logement et complémentaire santé…), avec des parcours digitaux optimisés.

Après le lancement de « J’écorénove », et la création de sa filiale SAS CATP Transition Energétique, la Caisse régionale poursuit son engagement pour le climat avec des offres « mobilité verte » pour accompagner les particuliers, professionnels et les agriculteurs.

(en m€) Sept. 2022 Sept. 2023 Évol. Encours de crédits (réintégration de 251 M€ de crédits titrisés) 12 306 12 695 +3,2% Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 17 100







11 762 17 030







11 631 -0,4%







-1,1%

La collecte bilan, permettant le financement des projets en circuit court, s’élève à 11,6 mds€, avec un total de collecte de 17 mds€ en incluant l’assurance vie et les titres, et des offres nouvelles comme le livret smart ou encore des solutions obligataires éligibles comme unité de compte de contrats d’assurance vie permettant aux clients de s’engager en faveur de la transition énergétique et du développement durable.

Enfin, toujours dans l’optique d’être au plus près des besoins de sa clientèle, la Caisse régionale est aussi mobilisée dans la protection de ses clients, avec un portefeuille d’assurance et prévoyance de plus de 339 000 contrats, en progression de 3,2% sur un an.

DANS UN ENVIRONNEMENT MOINS PORTEUR, LA CAISSE REGIONALE BENEFICIE DE RESULTATS ET D’UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES. SES 142 AGENCES, PLUS DE 1 500 SALARIES ET 750 ADMINISTRATEURS LUI PERMETTENT UNE FORTE PRESENCE POUR REPONDRE A L’ENSEMBLE DES BESOINS DE SES CLIENTS

Dans la continuité des résultats du 1er semestre, le Produit Net Bancaire s’établit à 221,6 m€ avec un recul de -5,4% sur an en raison de la baisse de la marge nette d’intérêt suite à la remontée rapide des taux, amortie en partie par la bonne tenue des commissions liée au développement des offres et services ainsi que les revenus du portefeuille de titres.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Sept. 2022 Sept. 2023 Évol. Produit Net Bancaire 234,2 221,6 -5,4% Charges Générales d’Exploitation -139,5 -143,9 +3,2% Résultat Brut d’Exploitation 94,8 77,8 -18,0% Coût du risque -21,6 -8,9 -58,7% Résultat Net Social 62,3 63,3 +1,5% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Sept. 2022 Sept. 2023 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 81,2 82,3 +1,35% Capitaux propres 2 571 2 538 -1,28% Total bilan 16 927 17 008 +0,48%

Les charges générales d’exploitation demeurent maîtrisées (143,9 m€, +3,2% sur un an) tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d’achat des salariés et en poursuivant la politique de recrutement et l’aide à l’insertion des jeunes, ainsi que l’investissement dans la transformation et la rénovation du réseau d’agences et le digital.

Le coût du risque net s’établit à 8,9 m€, avec une baisse de 12,7 m€ par rapport à la même période en 2022 qui a connu le renforcement de provisions d’anticipation eu égard au contexte macro-économique.

Le résultat net social s’établit à 63,3 m€, un niveau solide et en augmentation de 1,5% sous l’effet base du coût du risque. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) est de 82,3 m€, en augmentation de 1,35%.

Le ratio de solvabilité à 25,8% (exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 111% à fin septembre 2023 (seuil réglementaire à 100%).

CONTINUER A AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

La Caisse régionale est pleinement mobilisée dans la mise en œuvre du projet d’Entreprise « Ensemble 2025 », lancé en 2022 et fruit d’une démarche collective pour accompagner toutes les transitions (énergétiques et sociétales) et toutes les clientèles, en s’appuyant sur des approches innovantes de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés. Elle continuera également à agir pour le territoire et le renforcement de la cohésion sociale, notamment avec le soutien des associations et partenaires, qui a dépassé les 2 m€ en 2022.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 27 octobre 2023.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l'espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

