SATOlle kolme tähteä kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusvertailussa



SATO osallistui nyt jo yhdeksättä kertaa kansainväliseen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, jossa se sai kolme tähteä. Vastuullisuuden kehittäminen näkyy SATOn hyvässä tuloksessa.



SATO osallistui jälleen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATOn pisteet Standing Investments -arvioinnissa (olemassa olevat kohteet) nousivat edellisestä vuodesta 76 pisteeseen (73) ja Development-arvioinnissa (rakennushankkeet) SATOn tulos nousi 79 pisteeseen viime vuoden 75 pisteestä. Lisäksi SATO sai molemmissa arvioitavissa osissa Green Star -tunnustuksen, jonka saa, jos tulos on vähintään 50 % saatavilla olevista pisteistä. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos on pohjoiseurooppalaisten asuntosijoittajien ryhmän keskiarvoa.



SATO menestyi vertailussa erityisen hyvin sosiaalisen vastuun alueella. SATOn vahvuuksia GRESB-arvioinnissa olivat mm. vastuullisuuden johtaminen, riskienhallinta, monipuolinen sidosryhmäyhteistyö, kattava henkilöstön terveys- ja hyvinvointiohjelma ja toimenpiteet sekä vuokralaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.



Heikoimmat pisteet arvioinnissa SATO sai edelleen rakennusten ympäristösertifioinnista. SATOn omistamia rakennuksia tai hankkeita ei ole systemaattisesti sertifioitu. Lisäksi GRESB-arvioinnin perusteella SATOn kehityskohteiksi nousevat materiaalien valintaan ja seurantaan liittyvien prosessien ja dokumentaation tarkentaminen rakennushankkeissa.



”Kehitämme SATOssa jatkuvasti vastuullisuustyötämme ja -raportointiamme. GRESB-arviointi on meille myös yksi arvokas palautekanava vastuullisuustyömme kehittämiseen. Vastuullisuuden kehittäminen näkyy SATOn hyvässä tuloksessa – samaan aikaan vastuullisuuden vaatimukset kuitenkin kasvavat jatkuvasti”, SATOn vastuullisuuspäällikkö Jenni Rantanen kertoo.



GRESB-arviointi (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) kattaa laajasti vastuullisuuden eri osa-alueet ja arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-vastuullisuusvertailu on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat vastuullisuuden johtaminen, politiikat/toimintaperiaatteet ja raportointi, riskienhallinta, kiinteistöportfolion ympäristösuorituskyky sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2023 vertailuun osallistui yli 2 000 yritystä ja rahastoa 75 eri maasta.



SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, joka omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Mahdollistamme asukkaillemme vastuullisen tavan asua kaupungeissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja kannustamme asukkaitamme kestäviin valintoihin arjessa. Rakennutamme koteja, jotka kestävät sukupolvien yli ja pidämme huolta kotitaloista elinkaariperiaatteiden mukaisesti.



SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Vastuullisuusohjelman 2023–2026 visiotavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä.



