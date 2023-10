Das Capacity Command Center des KFSH&RC ist ein bahnbrechendes Modell zur Erreichung maximaler operativer Effizienz

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen sehen sich mit einem kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen konfrontiert, was eine Neuausrichtung der Bemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Gesundheitseinrichtungen erforderlich macht. Als Antwort auf diese Herausforderung, mit der sich Gesundheitsdienstleister weltweit konfrontiert sehen, hat sich das Capacity Command Center im King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) als Vorreiter bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch die Einführung weltweit anerkannter Verfahren erwiesen. Es zielt im Wesentlichen darauf ab, die allgemeine Gesundheitsversorgung im Einklang mit den Zielen der saudischen Vision 2030 zu verbessern.



Seit seiner Eröffnung im September 2021 hat das Zentrum mehr als 170.000 Eingriffe durchgeführt und die Wartezeit am Bett von 32 auf 6 Stunden deutlich verkürzt. Auch in der Notaufnahme haben sich die Wartezeiten um 14 % verkürzt. Außerdem haben sich die Wartezeiten in der Apotheke und im Labor verbessert, so dass über 90 % der Leistungsempfänger in weniger als 15 Minuten bedient werden können.

Seit seiner Gründung hat sich das Zentrum zur wichtigsten Quelle für datengestützte Entscheidungen entwickelt. Es überwacht kontinuierlich die Patientenbewegungen, um die Qualität der Versorgung aufrechtzuerhalten, die Standardbetriebsverfahren einzuhalten und den Bedarf vorherzusagen, um Risiken zu minimieren und potenzielle Herausforderungen zu bewältigen.

Gleichzeitig präsentiert KFSH&RC als strategischer Gesundheitspartner auf der Global Health Exhibition in Riad vom 29. bis 31. Oktober seine Mechanismen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, der Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und der Patientenerfahrung und positioniert sich damit als führende Gesundheitslösung in der Region.

Das Capacity Command Center stützt sich auf eine Strategie, die Geschäftspläne und Interventionen auf der Grundlage evidenzbasierter Verfahren anpasst, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden, um die Abbildung und Planung von Arbeitsabläufen zu verbessern. Zu den Dienstleistungen des Zentrums gehören technische Berichterstattung, Datenauswertung, Verbesserung der operativen Leistung sowie Überprüfungsprozesse und -pläne, die in der regelmäßigen Herausgabe von Berichten gipfeln.

Dieses Zentrum ist Teil der laufenden Bemühungen des KFSH&RC, alle Ressourcen zu nutzen und die neuesten Technologien einzusetzen, um die Ergebnisse und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Es soll die optimale Wahl für jeden Patienten sein, der spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, und diese Dienstleistungen einem breiteren Kreis von Leistungsempfängern zugänglich machen.

Das KFSH&RC ist weltweit für seine spezialisierte Gesundheitsversorgung bekannt und gilt als Pionier in den Bereichen Innovation, medizinische Spitzenforschung und medizinische Ausbildung. Die Einrichtung ist aktiv bestrebt, medizinische Technologien zu entwickeln und den Standard der Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern, indem sie mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Organisationen zusammenarbeitet, um erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Klinik, Forschung und Ausbildung zu erbringen.

Kontaktinformationen:

kfshrc@mcsaatchi.com

Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe240c06-779b-48f8-bf90-542602be547f