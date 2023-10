King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Lança Novo Rápido Sequenciamento Total de Genoma

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) introduziu um serviço chamado Rapid Whole-Genome Sequencing (Rápido Sequenciamento Total de Genoma - rWGS), um desenvolvimento revolucionário, como parte da suas soluções de cuidado da saúde. Este serviço foi concebido para ajudar os médicos a diagnosticar doenças raras e genéticas, particularmente em recém-nascidos gravemente doentes que requerem uma identificação rápida e precisa da sua condição.



O serviço de Rápido Sequenciamento Total de Genoma Inteiro é inestimável para recém-nascidos com doenças raras, pois ajuda evitar o processo muitas vezes demorado de testes e tratamentos que podem se estender por meses ou até anos sem um diagnóstico preciso. O serviço aumenta as probabilidades de sobrevivência e reduz o custo geral dos cuidados de saúde, minimizando as internações hospitalares, exames desnecessários e cuidados médicos.

Notavelmente, o hospital reduziu o tempo necessário para este teste genético de uma duração típica de dois meses para menos de 35 horas. O tempo de resposta é fundamental para o planejamento dos cuidados de saúde para recém-nascidos gravemente doentes, e a entrega rápida dos resultados dos testes garante uma resposta médica rápida e personalizada, evitando atrasos que, de outra forma, poderiam levar ao agravamento da condição do paciente ou até mesmo à morte.

Como participante do Global Health Summit, onde o KFSH&RC tem um papel essencial como parceiro estratégico de cuidada da saúde, o hospital compartilha os detalhes do serviço de Rápido Sequenciamento Total de Genoma no seu estande. Os recursos de ponta do hospital incluem a análise de até 99% das sequências de DNA de amostras de sangue de pacientes, juntamente com várias soluções inovadoras de saúde.

O exame abrangente da composição genética envolve um processo simplificado de quatro etapas. Primeiro, o DNA é dividido em segmentos gerenciáveis. Em seguida, ele é codificado com um símbolo semelhante a um código de barras para facilitar a identificação, semelhante ao rastreamento de produtos em uma loja. O exame em si é realizado com equipamento especializado. Finalmente, sistemas de computador e software avançados comparam essas sequências, identificando diferenças nas sequências de DNA e identificando as mutações genéticas responsáveis pelas doenças.

O KFSH&RC fornece o mais alto nível de cuidados de saúde e proporciona a melhor experiência possível ao paciente dentro de um ambiente educacional e de pesquisa integrado. Ele colabora e compartilha sua expertise com as principais instituições locais, regionais e internacionais, e fornece serviços de classe mundial em clínica, pesquisa e educação.

Reconhecido mundialmente por seus cuidados de saúde especializados, o KFSH&RC é pioneiro em inovação médica e é um centro de pesquisa e educação médica avançada. Ele se dedica ao avanço das tecnologias médicas e à elevação do padrão de assistência médica em escala em todo o mundo, por meio de parcerias com instituições locais, regionais e internacionais nas áreas de clínica, pesquisa e educacional.

